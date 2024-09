Dans la ferme refuge des années 1940 du photographe de guerre Lee Miller

Sky UK Ltd Dans le nouveau film Lee, Kate Winslet incarne le légendaire mannequin devenu photographe de guerre Lee Miller (Crédit : Sky UK Ltd)

Après les horreurs de la guerre dont elle a été témoin, la photographe – qui fait aujourd’hui l’objet d’un film biographique, Lee, avec Kate Winslet – s’est installée à Farleys, une ferme remplie d’œuvres d’art dans l’East Sussex. « Farleys lui a donné l’envie de se soigner », raconte son fils Antony Penrose à la BBC.

Les traits irréguliers du visage souriant peint sur un carrelage au-dessus de la cuisinière me rappellent quelque chose. Puis mon guide me confirme : le carrelage est un Picasso. Cette œuvre d’art historiquement chargée de graisse, située à Farleys Farmhouse dans l’East Sussex, parle de frivolité, d’hospitalité et d’amitiés célèbres. Tout cela est lié à la vie vécue ici par Lee Miller, mannequin de Vogue devenue photographe de guerre, et son mari artiste surréaliste Roland Penrose. Mais il y a une histoire plus profonde.

Souffrant de stress post-traumatique et de plus en plus dépendante de l’alcool, Miller s’est lentement reconstruite après avoir fait des reportages sur le front et les camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale. C’est une expérience décrite par Kate Winslet dans Leele biopic récemment sorti que la star a également coproduit.

« Au début, c’était assez rudimentaire », explique Antony Penrose à propos de Farleys, que ses parents ont acheté en 1949. « Pendant les six à huit premières années, il n’y avait pas de chauffage. L’eau provenait d’un puits et ressemblait à de la soupe à la tomate à cause du fer. »

Alamy La ferme Farleys à Muddles Green, dans l’East Sussex, était un sanctuaire pour Lee Miller après ses expériences pénibles en tant que photographe de guerre (Crédit : Alamy)

Miller s’est consacrée à la rénovation des bâtiments grinçants du XVIIIe siècle et a complété les rations d’après-guerre de ses amis avec des aliments cultivés et élevés dans la ferme de Muddles Green près de Chiddingly. Elle est ensuite devenue une cuisinière gastronomique, recevant des amis célèbres (comme Miró gribouillé dans le livre d’or) dans ce qui était devenu une maison remplie d’œuvres d’art.

C’était sa dernière réinvention dans une vie aux multiples facettes. À juste titre, Antony, qui dirige maintenant Maison et galerie Farleys En tant que musée et archive, il a intitulé la biographie de sa mère The Lives of Lee Miller. Le film Lee est en partie basé sur son livre.

Née à Poughkeepsie aux États-Unis, Lee Miller a été « découverte » comme mannequin dans une rue de New York lorsque Conde Nast lui-même l’a tirée de la trajectoire d’une voiture. Elle est ensuite apparue fréquemment en vogue.

Archives de Roland Penrose/ Lee Miller Lee Miller dans les jardins de Farleys, 1960, photographiée par son mari, l’artiste Roland Penrose (Crédit : Roland Penrose/ Lee Miller Archives)

Sur le mur du salon Farleys se trouve la publicité des années 1920 pour les produits hygiéniques Kotex, qui a mis fin à la carrière de Miller. Les maisons de couture choquées ne voulaient plus qu’elle pose pour leurs robes, Mais Lee, peu conventionnelle, se moqua du scandale supposé et passa rapidement derrière la caméra. Avec son audace habituelle, elle arriva au studio parisien de Man Ray en tant qu’apprentie sans prévenir. Les deux (plus tard amants) développèrent la technique de la solarisation en chambre noire.

Lee a d’abord eu un studio de portraits, puis a commencé à photographier des sujets de mode et autres, avec un sens aigu des juxtapositions surréalistes. Un mariage de courte durée l’a emmenée en Égypte. Puis, alors que la guerre faisait rage en Europe, elle a obtenu une accréditation de presse de l’armée américaine, ce qui lui a permis de devenir l’une des rares femmes correspondantes. Elle a persuadé Vogue de revoir sa rédaction et de publier ses reportages de première main.

Notre guide Farleys nous montre les poings américains que Miller portait pour se protéger – « en bronze pour la journée, en argent pour le soir », avait plaisanté le photographe, avec un clin d’œil ironique à sa carrière glamour des débuts. Dans le bureau bordé d’un livre de cuisine, il y a une paire de jumelles allemandes et sur le mur une photo d’elle en train de prendre un bain avec mépris dans l’appartement munichois d’Hitler, ses bottes tachant le tapis de boue de Dachau récemment libéré.

C’était un véritable objectif pour Lee ; elle a utilisé toutes ses compétences et son ingéniosité dans le but de nourrir les gens – Antony Penrose

De tels trophées n’ont jamais été exposés de son vivant. Les expériences de Miller pendant la guerre sont devenues si oubliées qu’Antony, né en 1947, n’en a eu connaissance que lorsque sa femme a découvert les photos et les dépêches choquantes dans le grenier des Farleys après la mort de sa mère.

Miller a passé des mois en Europe à travailler comme reporter après la libération avant de rejoindre Roland à Londres. Après la naissance d’Antony, elle a relevé le nouveau défi de Farleys, où la cuisine est devenue son fief.

Archives de Tony Tree/Lee Miller La cheminée de la salle à manger des Farleys – des invités célèbres se réunissaient souvent dans la maison remplie d’œuvres d’art de Miller et Penrose (Crédit : Tony Tree/ Lee Miller Archives)

Patsy Murray, la gouvernante du couple (qui plus tard nettoyait régulièrement les carreaux de Picasso), « faisait sans cesse le travail d’âne », raconte Antony à la BBC. En même temps, Lee était une « figure flamboyante » qui arrivait de Londres pour le week-end et s’arrangeait pour que le jardinier apporte des brassées de légumes.

« Le rationnement alimentaire a été en vigueur jusqu’en 1954, donc les cinq premières années à Farleys ont été consacrées à cuisiner comme une folle et à transporter tout un tas de choses jusqu’à Londres pour les distribuer à des amis », explique Antony. « Pour mes parents, il était très important qu’ils aient des légumes. Ils renversaient un cochon et le découpaient… puis il y avait du lait, et ils essayaient de faire du beurre et du fromage, etc. C’était un véritable objectif pour Lee ; elle utilisait toutes ses compétences et son ingéniosité pour nourrir les gens. »

Il comprend aujourd’hui cette motivation. « Elle avait été témoin des scènes de famine les plus effroyables que l’on puisse imaginer. Elle avait assisté à la libération de quatre camps de concentration où les gens ressemblaient plus à des squelettes qu’à des êtres humains, et je pense que cela l’a profondément touchée. Elle était très préoccupée par le bien-être des gens en général, mais par leur alimentation en particulier. »

Alamy Antony Penrose – le fils de Lee Miller et Roland Penrose – à Farleys Farmhouse (Crédit : Alamy)

Plus tard, dans une période plus détendue, Lee a suivi un cours avancé de Cordon Bleu et s’est mise à créer des plats complexes et surréalistes. Toujours provocants, son répertoire comprenait des « poitrines de chou-fleur », arrosées d’une mayonnaise rose.

Invités de travail

Une série d’épices à moitié utilisées, peu familières à la plupart des cuisines britanniques du milieu du siècle, trônent encore sur ses étagères. Un dessin à l’encre de Picasso, inspiré d’un taureau de la ferme, est accroché au-dessus de la table où l’artiste et d’autres amis se rendaient autrefois utiles pour couper des légumes.

En fait, après des séances de photos de mode dans le village local, le dernier reportage photo de Lee pour Vogue s’intitulait avec humour Working Guests. Créé chez Farleys en 1953, il met en scène le dessinateur du New Yorker Saul Steinberg luttant avec un tuyau d’arrosage, le directeur du MoMA Alfred Barr nourrissant les cochons et Henry Moore ajustant sa sculpture, qui trônait autrefois au milieu des nombreuses œuvres d’art du jardin.

À l’heure du repas, les invités se réunissaient dans la salle à manger aux murs jaunes, sous les tableaux de Roland et de ses contemporains surréalistes. Son élément le plus frappant reste la grande cheminée que Roland a recouverte d’une fresque murale fantastique inspirée de la figure de craie de l’homme long de Wilmington, une sculpture des South Downs située à proximité.

Ce que je pense [Farleys] c’est ce qui a donné à Lee l’opportunité et l’incitation… la propulsion, si vous voulez, pour se guérir – Antony Penrose

Parfois, la table était dressée avec un ornement en métal argenté représentant King Kong, qui détournait les centres de table raffinés des demeures seigneuriales. C’est le genre de détail amusant qu’Antoine recommande aux visiteurs de rechercher dans la maison.

Farleys est assurément éclectique. Parmi les nombreux objets exposés dans le couloir bleu vif, on trouve des figurines en terre cuite de Tenerife, une sculpture symbolique des Nouvelles-Hébrides en Écosse, un rat momifié (trouvé sous le plancher), une publicité pour la morue salée et une peau de blaireau.

L’atmosphère est dénuée de toute ostentation et de toute hiérarchie. Sur le buffet de la salle à manger, les assiettes peintes à la main de Picasso côtoient des trouvailles kitsch issues de brocantes qui ont attiré l’attention du couple. L’ensemble évoque la chaleur et l’humour

Alamy La ferme abrite des œuvres d’art extraordinaires mais conserve une atmosphère authentique et habitée (Crédit : Alamy)

Miller a-t-elle trouvé un peu de paix ici ? « Je ne pense pas que le fait d’être chez Farleys ait eu un côté magique », se demande son fils. « Je pense que cela a donné à Lee l’occasion et la motivation… la motivation, si vous voulez, de se soigner, parce qu’elle aimait cet endroit, c’était ce qu’elle décrivait comme une « grande grange en guise de maison », et elle voulait la rendre confortable, et elle adorait recevoir ses invités.

« C’était une sorte de défi pour elle », ajoute-t-il. « Elle était très résiliente sur le plan pratique, très débrouillarde… c’était une guérison pour elle. Ce n’était pas une guérison dans le sens où elle s’asseyait sous un pommier pour contempler la nature. »

Alamy Les jardins de Farleys abritent une intéressante collection de sculptures (Crédit : Alamy)

La propension de Winslet à jouer des personnages « audacieux » et son tempérament « terre à terre » ont poussé Antony à la désigner mentalement pour jouer sa mère bien avant qu’un film ne soit prévu. Une fois impliquée, l’actrice s’est tellement investie dans le récit de l’histoire de Lee qu’elle a passé des années à aider à réunir les fonds. Bien que le tournage sur place se soit limité à des prises de vue d’ensemble, l’actrice a naturellement passé du temps à explorer Farleys et ses archives. Comme les célèbres créateurs avant elle, elle était photographié pour Vogue à la table de la cuisine et au jardin.

L’automne prochain, la Tate Britain de Londres présentera la plus vaste collection d’œuvres d’art du pays. rétrospective Antony espère que ce film, ainsi que le biopic récemment publié, contribueront à poursuivre son action et celle de sa fille Ami Bouhassane en faveur d’une plus grande reconnaissance de la vie et du talent extraordinaires de Lee.