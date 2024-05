Dans la douche nuptiale de rêve d’Olivia Culpo à Malibu

Divertissement sportif

Les proches d’Olivia Culpo ont porté un toast à la future mariée ce week-end à l’approche de son mariage avec Christian McCaffrey.

L’ancienne de Sports Illustrated Swimsuit, 32 ans, a profité d’une fête nuptiale de rêve à Malibu, où les invités ont confectionné leurs propres bouquets au « Olivia’s Bloom Bar » et ont dîné dans un décor extérieur pittoresque, selon des publications partagées sur les réseaux sociaux.

Rejoint par ses amis et sa famille, dont les sœurs Aurora et Sophia, Culpo a également partagé un moment intime avec son fiancé McCaffrey, 27 ans, qui a fait une « apparition spéciale ».

«Je t’adore @christianmccaffrey», s’est exclamé Culpo dans une publication Instagram, l’appelant gentiment «mari» dans une autre.

Lié pour la première fois en 2019, le porteur de ballon vedette des 49ers a proposé à Culpo en avril dernier, en présentant au modèle une superbe bague de fiançailles de taille ovale de Ring Concierge comportant des pierres latérales.

McCaffrey a posé la question des mois avant la saison 2023 dominante de San Francisco, au cours de laquelle les 49ers ont terminé à 12-5 et ont atteint le Super Bowl.

Avant le match de championnat contre les Chiefs à Las Vegas, l’ancien choix de première ronde a félicité Culpo pour s’être occupé d’une grande partie de la planification du mariage.

« Elle a fait un sacré travail », a déclaré McCaffrey à « Extra » en février.

« Elle dirige définitivement le navire en ce qui concerne tout ce qui concerne le mariage à partir de maintenant, mais je donne mon avis si nécessaire, mais évidemment son style est incroyable et tout ce qu’elle veut, j’aime aussi, donc ça se passe très bien. Je suis tellement reconnaissante d’avoir quelqu’un comme elle qui non seulement me soutient telle qu’elle est, mais qui gère également tout ce genre de choses, me permettant de faire ce que j’aime sur le moment pendant qu’elle travaille également sur sa carrière.

Culpo a soutenu McCaffrey au Super Bowl 2024, où les 49ers ont perdu contre les Chiefs en prolongation, 25-22.

Dans les semaines qui ont suivi le match, Culpo a réfléchi à la saison tout en se tournant vers l’avenir.

« Je remercie Dieu pour cette saison saine et pour avoir mis mon meilleur ami sur cette terre. Maintenant, marions-nous ! elle a posté sur Instagram en février.

Plus tôt ce mois-ci, Culpo a parlé à People à propos de la seule chose qu’elle et McCaffrey ne feront pas lors de leur grand jour.

« Je sais avec certitude que nous n’allons pas faire un premier aperçu, donc il ne me verra pas avant que je marche dans l’allée, je pense que c’est un peu moins courant de nos jours », dit-elle.

McCaffrey entame maintenant sa deuxième saison complète avec les 49ers.

Le triple Pro Bowler a débuté sa carrière avec les Panthers en 2017 lorsqu’il a été repêché huitième au classement général à Stanford.

Il a été échangé aux 49ers en octobre 2022.











