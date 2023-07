Dans la dispute sur la nomination du chef du régulateur de l’électricité de Delhi, la Cour suprême reporte le serment

Au milieu de la confrontation entre le gouvernement d’Arvind Kejriwal et le lieutenant-gouverneur VK Saxena au sujet de la nomination du chef du régulateur de l’électricité de la ville, la Cour suprême a publié aujourd’hui un avis au gouvernement et au centre de Delhi et a reporté la cérémonie de prestation de serment pour le poste.

Le tribunal a déclaré que le lieutenant-gouverneur ne devrait pas demander au gouvernement du parti Aam Aadmi de faire prêter serment au juge (retraité) Umesh Kumar pour le poste de président de la Commission de réglementation de l’électricité de Delhi jusqu’à la prochaine audience du 11 juillet.