Dans la diplomatie des otages, ce sont souvent les preneurs d’otages qui paient

Une décennie plus tard, l’Iran a détenu des dizaines de membres du personnel diplomatique américain pendant plus d’un an pour faire pression sur Washington afin qu’il extrade le dictateur déchu de l’Iran. Bien qu’il ait échoué dans son objectif principal, le stratagème a infligé de graves dommages politiques au président de l’époque, Jimmy Carter, et a permis aux dirigeants révolutionnaires iraniens de se présenter comme tenant tête aux Américains détestés.

La Chine et l’Iran étaient tous deux confrontés à des troubles intérieurs et à une hostilité internationale généralisée, soulignant la réputation de la prise d’otages en tant que tactique réservée aux gouvernements ayant peu à perdre.