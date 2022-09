Nehemiah Bailey était un adolescent cadet de l’armée au début des années 1950 en Jamaïque lorsque sa troupe a été appelée à accueillir la reine Elizabeth récemment couronnée – à peine quelques années plus âgée que lui – pour sa première visite dans son pays d’origine.

Il avait grandi en la regardant “à la télévision et l’avait écoutée à la radio et dans les médias tout au long de sa vie – en tant que princesse et en tant que reine d’Angleterre”, a rappelé vendredi la femme de 90 ans à Toronto.

Bailey, ancien président de la Jamaican Canadian Association de l’Ontario, a déclaré qu’il n’était pas surpris d’apprendre le décès du monarque cette semaine.

“En tant que reine, je pense qu’elle a bien fait. Elle s’est bien représentée”, a-t-il déclaré. “Elle a bien représenté les pays appartenant au Commonwealth.”

Pour Jillian Sunderland, le décès de la reine a suscité des sentiments complexes.

“C’est très triste qu’elle soit décédée”, a déclaré le doctorant de Toronto. étudiant, qui a la double citoyenneté du Canada et de la Barbade.

“Mais en tant que figure de proue – ce qu’elle représente en tant qu’institution – beaucoup de gens de pays anciennement colonisés et … vivaient dans des conditions très difficiles à cause de cet héritage, ils ont une relation différente avec la monarchie et la reine.”

REGARDER | La mort de Queen suscite des réactions complexes de la part des Canadiens des Caraïbes: Les Canadiens des Caraïbes partagent des émotions mitigées face à l’héritage de la reine Elizabeth Les Canadiens d’ascendance caribéenne ont une gamme de sentiments complexes à propos de la reine elle-même et de l’héritage de la domination coloniale britannique.

Alors que le monde réfléchit à l’héritage d’Elizabeth au long règne, il y a eu un large éventail de réactions à son décès, y compris parmi la diaspora des Caraïbes, où les discussions sur la rupture des liens avec la monarchie ont été plus fréquentes ces derniers temps.

Alors que certains pleurent la reine et partagent des souvenirs chaleureux, d’autres soulignent les effets continus de la domination coloniale qu’elle représentait.

Admiration pour la reine elle-même

Sunderland a noté ses propres sentiments conflictuels. Elle a grandi au Canada avec une image positive de la famille royale dans son enfance. Elle se souvient, par exemple, de la colère de sa mère à la mort de la princesse Diana.

Pourtant, alors qu’elle commençait à en apprendre davantage sur son héritage bajan une fois plus âgée, ce portrait rose est devenu compliqué.

L’étudiante torontoise Jillian Sunderland, citoyenne du Canada et de la Barbade, dit qu’elle fait la différence entre la reine “en tant que mère, grand-mère … une arrière-grand-mère bien-aimée” et le monarque en tant que symbole du colonialisme. (Soumis par Jillian Sunderland)

Sunderland dit qu’elle fait la différence entre la reine “en tant que mère, grand-mère … une arrière-grand-mère bien-aimée” et le monarque en tant que symbole du colonialisme.

Donnovan Simon, ancien président de la Jamaican Canadian Association de l’Alberta, reconnaît que les gens réagiront sans aucun doute à la mort de la reine de différentes manières.

“Pour la reine Elizabeth en particulier, il y a une certaine admiration”, a-t-il noté à Calgary, estimant que la mort du monarque marque la fin d’une époque.

“Le successeur ne gagnera en aucun cas le même niveau d’admiration et de respect. Et qui sait si jamais la monarchie reviendra au niveau d’admiration et de respect que la reine Elizabeth a obtenu.”

Donnovan Simon, ancien président de la Jamaican Canadian Association de l’Alberta, se demande “si jamais la monarchie reviendra au niveau d’admiration et de respect que la reine Elizabeth a eu”. (Soumis par Donnovan Simon)

Dans le même temps, l’héritage persistant du colonialisme et de l’impérialisme n’a pas échappé aux Jamaïcains, a-t-il ajouté.

En mars, lors de la visite du prince William et de Kate en Jamaïque dans le cadre d’une tournée coïncidant avec le 70e anniversaire du couronnement d’Elizabeth, le Premier ministre Andrew Holness a annoncé de manière inattendue que la nation du Commonwealth avait l’intention de devenir une république – comme la Barbade l’a fait en 2021. manifestations appelant à des excuses et à des réparations de l’esclavage de la part de la Grande-Bretagne.

“Je pense que nous avons mis ces [discussions] de côté aujourd’hui », a déclaré Simon. « Les gens ont pris le temps de s’arrêter délibérément pour reconnaître [the Queen] et comment ils la voyaient. Demain, ils pourraient revenir sur les questions des réparations et de l’impact de la monarchie en général.”

« Se déguiser » contre une vraie réconciliation

Bien que Karen Richards ne croit pas que les gens « sautent dans les rues et célèbrent le décès de la reine », elle ne pense pas non plus qu’il y ait « le même sentiment de tristesse » chez les Canadiens d’origine africaine et caribéenne, étant donné le complexe relations que ces communautés entretiennent avec la monarchie.

Au lieu de cela, la présidente du conseil d’administration du Conseil des Canadiens du patrimoine africain et caribéen dit qu’elle pense que beaucoup réfléchissent probablement à ce que la mort d’Elizabeth pourrait signifier pour les communautés noires et le chemin de la famille royale vers la réconciliation avec elles.

‘La pompe et les circonstances [of] la monarchie au fil des générations et des générations s’est souvent faite aux dépens des Noirs », a déclaré Karen Richards, présidente du conseil d’administration du Conseil des Canadiens du patrimoine africain et caribéen. (Soumis par Karen Richards)

“Si nous voulons vraiment être sur la voie de la réconciliation, je pense que nous devons avoir la conversation : comment égaliser les règles du jeu en termes de pouvoir ? Parce que le faste et les circonstances [of] la monarchie au fil des générations et des générations s’est souvent faite aux dépens des Noirs », a déclaré Richards, un Canadien d’origine ghanéenne à Edmonton.

Alors que Richards dit que la famille royale a fait quelques pas au fil des ans pour améliorer ses relations avec les nations noires du Commonwealth, “Est-ce juste s’habiller en costume ou y a-t-il eu de vraies et vraies mesures de réconciliation?”

“J’espère que ce sont les choses auxquelles même la famille royale elle-même réfléchit – pas nécessairement en cette période de deuil, mais ils doivent aussi se regarder et réfléchir à ce qui va se passer avec leur relation avec les pays du Commonwealth en mouvement vers l’avant.”

Remettre en question les « restes du colonialisme »

En apprenant la mort d’Elizabeth, les réflexions du professeur d’histoire Isaac Saney se sont portées sur la façon dont la nouvelle serait reçue et aurait un impact sur les nations des Caraïbes.

“Les Caraïbes ont en quelque sorte été au centre de la contestation de la monarchie, contestant ce que nous dirions être des vestiges du colonialisme”, a déclaré l’historien de l’Université Dalhousie, qui préside également le comité de développement de la première majeure universitaire du Canada en études sur la diaspora noire et africaine. .

Alors que les gens luttent dans leur propre vie, il est difficile de se connecter avec «cette famille mythique» de Royals, explique l’historien d’Halifax Isaac Saney. (Université Dalhousie)

Saney estime que la famille royale n’a pas vraiment reconnu que “leur vie de luxe qu’ils vivent, cette richesse qu’ils sont fondamentalement capables d’avoir à leur disposition, vient de ce qui s’est passé dans les Caraïbes à travers la traite transatlantique des esclaves, à travers le colonialisme et à travers la domination des autres pays du Sud global.”

Avec des gens aux prises avec tant de difficultés à la fois à l’échelle personnelle et mondiale – des défis de payer le loyer et d’acheter de la nourriture à la navigation dans la pandémie de COVID-19, les catastrophes écologiques et les conflits internationaux – il n’est pas surpris que certains n’expriment pas les réactions de sympathie traditionnelles au décès d’Elizabeth.

“Les gens luttent vraiment avec ces choses difficiles et je pense qu’il est très difficile pour eux d’établir un lien entre eux et cette famille mythique, cette famille imaginaire”, a-t-il déclaré depuis Halifax.

Saney, qui a grandi à Trinité-et-Tobago, pense que la mort de la reine sera suivie d’une période d’incertitude pour la monarchie et pour le système politique britannique.

Pour les nations du Commonwealth, cependant, “cela crée cet espace pour que le Commonwealth repense ce qu’il est… Qu’est-ce que cela signifie d’exister au 21e siècle ? Est-il maintenant temps pour les pays du Commonwealth de se débarrasser de ces institutions coloniales ? ”