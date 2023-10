Dans la décision de Biden d’envoyer secrètement des missiles américains à plus longue portée en Ukraine

La décision de l’administration d’envoyer l’Anti-Personnel/Anti-Matériel, ou APAM, une ancienne version de l’ATACMS que l’Ukraine recherchait depuis longtemps, a été gardée secrète pendant des semaines après que le président Joe Biden a pris la décision finale, selon deux responsables américains familiers avec les discussions.

Leur livraison et leur utilisation marquent une escalade majeure dans la défense de l’Ukraine par l’administration, fournissant aux forces de Kiev une capacité nouvelle et destructrice de frapper des cibles russes bien derrière les lignes de front. C’est exactement ce qui s’est produit mardi matin, lorsque des médias ukrainiens ont rapporté que Kiev avait détruit neuf hélicoptères russes dans les villes de Berdiansk et de Luhansk, dans l’est du pays.

Les responsables américains ont gardé sous silence la décision de les envoyer, ainsi que leur expédition réelle sur le champ de bataille, afin de préserver l’élément de surprise de Kiev. Washington et Kiev craignaient que l’annonce du transfert n’incite la Russie à déplacer ses dépôts d’équipement et de munitions plus loin derrière leurs lignes de front et hors de portée des missiles.

Le chemin vers l’expédition de cette arme a été long et l’ATACMS figure en tête de la liste de souhaits de Kiev depuis le début de la guerre. Le récit suivant est basé sur les informations fournies par les deux responsables américains, qui ont obtenu l’anonymat pour discuter de délibérations internes sensibles.

Biden a décidé d’envoyer les missiles en Ukraine après des mois de débats entre ses principaux collaborateurs à la sécurité nationale. Peut-être en montrant qu’il faisait pression pour que les armes soient envoyées, Sullivan a déclaré en juillet lors d’un auditoire à Aspen que l’administration était prête à prendre des risques pour soutenir la défense de l’Ukraine.

Au Pentagone, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le général Mark Milley, alors président des Joint Chiefs, avaient longtemps résisté à l’envoi d’ATACMS. Comme POLITICO l’a signalé pour la première fois, ils ont fait valoir que les États-Unis disposaient déjà d’un inventaire limité de ces armes. Ils voulaient garantir que le DOD maintienne un stock suffisamment important pour faire face aux imprévus qui pourraient survenir ailleurs dans le monde.

L’équipe du NSC recherchait une solution qui équilibrerait les besoins du champ de bataille de l’Ukraine avec les préoccupations du ministère de la Défense en matière de préparation, à un coût raisonnable. Ils savaient que les forces russes, bien que vastes, étaient mal équipées et mal avisées, et que les colonnes blindées étroitement empilées derrière les lignes de front étaient vulnérables.

L’administration Biden avait déjà commencé à envoyer des obus d’artillerie à fragmentation de 155 mm en Ukraine en juillet, qui ont été utilisés le long des lignes de front pour frapper les positions russes retranchées. Les armes à sous-munitions explosent dans les airs au-dessus d’une cible, propageant des petites bombes sur une vaste zone pour augmenter le rayon destructeur de l’arme. Ils sont interdits par plus de 100 pays car les munitions non explosées peuvent potentiellement mutiler ou tuer des civils.

La variante APAM de l’ATACMS était une arme logique à envoyer en Ukraine car elle ne faisait partie d’aucun plan de guerre du Pentagone, et les Ukrainiens peuvent l’utiliser pour éliminer plus efficacement les dépôts de munitions à ciel ouvert derrière les lignes de front russes, aux côtés des Russes. dépôts automobiles.

Étant donné l’énorme concentration de troupes russes ainsi que leurs dépôts de blindés et de munitions encore relativement proches des lignes de front, on peut s’attendre à ce que la nouvelle arme frappe durement les centres de logistique et de commandement et de contrôle russes.

L’équipe a présenté la proposition à Sullivan dans une note du 23 août. Le 28 août, Sullivan a ordonné que la proposition soit ajoutée à l’ordre du jour d’une prochaine réunion des plus hauts responsables de la sécurité nationale de l’administration Biden, convoquée comme une réunion du comité des directeurs.

Lors de la réunion du 30 août, le comité a approuvé à l’unanimité l’envoi des armes. Austin, Milley et le secrétaire d’État Antony Blinken ont tous soutenu la proposition.

Biden a relayé la nouvelle au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une réunion à la Maison Blanche le 21 septembre : l’Ukraine obtiendrait une version de l’ATACMS, si ce n’était la variante à longue portée que Kiev recherche depuis si longtemps.

Les responsables américains ont secrètement approuvé l’envoi de l’APAM dans le cadre de l’aide annoncé le 21 septembre, dans la catégorie des armes à sous-munitions, ont indiqué les responsables. L’administration a informé un certain nombre de membres du Congrès dans un cadre confidentiel afin d’éviter les fuites.

La décision d’envoyer ces armes intervient maintenant alors que l’administration s’inquiète de plus en plus de l’accumulation par la Russie de troupes et d’équipements en vue d’une offensive d’automne, dans le cadre de ce qui pourrait être le plus grand mouvement russe depuis des mois.

Les forces russes ont lancé une série d’attaques pour la plupart infructueuses contre les positions ukrainiennes à Avdiyivka, dans la région orientale de Donetsk, la semaine dernière, mais ont été repoussées avec d’importantes pertes. Les Russes ont recouru aux tactiques relativement grossières de leurs premiers assauts en février 2022, lançant des forces légèrement équipées contre les lignes ukrainiennes lors d’attaques qui ont été repoussées par les défenseurs ukrainiens.

D’autres attaques le long des centaines de kilomètres des lignes de front ukrainiennes sont attendues dans les semaines à venir, ce qui rend essentiel que l’Ukraine dispose d’ATACMS à plus longue portée pour frapper les aérodromes et les dépôts de munitions afin d’émousser tout avantage logistique russe.

Même si les responsables de l’administration Biden ne pensent pas que l’Ukraine puisse atteindre son objectif de couper le pont terrestre russe vers la Crimée avant que l’hiver ne s’installe et ne bloque la contre-offensive, ils espèrent que la fourniture de l’APAM pourra aider à atténuer tout avantage russe et donner aux forces de Kiev le temps de reconquérir des territoires supplémentaires. .

Les responsables américains exigent toujours que l’Ukraine s’abstienne d’utiliser des armes américaines pour frapper à l’intérieur de la Russie, mais il n’y a aucune restriction sur l’utilisation de ces équipements pour frapper des cibles en Ukraine et dans la péninsule de Crimée occupée. Kiev a également accepté de garder une trace des endroits où ses forces tirent des bombes à fragmentation, pour aider au nettoyage ultérieur.