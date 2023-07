Dans la course ouverte au Sénat de Californie, le représentant Adam Schiff construit un grand avantage en matière de collecte de fonds

LOS ANGELES (AP) – Le concours bondé de 2024 pour occuper le siège de la sénatrice démocrate américaine à la retraite Dianne Feinstein est considéré comme largement ouvert, mais le représentant américain Adam Schiff a construit un avantage substantiel en matière de collecte de fonds sur ses principaux rivaux, selon les archives fédérales lundi.

Schiff, un démocrate de Californie du Sud qui a acquis une notoriété nationale en tant que procureur principal lors du premier procès en destitution du président Donald Trump, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait levé 8,1 millions de dollars au cours des trois derniers mois, se terminant avec près de 30 millions de dollars dans son stock de campagne. .

Selon les archives du gouvernement, son décompte a été suivi par la représentante démocrate Katie Porter du comté d’Orange, qui a déclaré avoir collecté plus de 3,1 millions de dollars d’avril à juin, et a terminé la période avec environ 10,4 millions de dollars disponibles dans sa trésorerie de campagne.

Ce total donne à Schiff un avantage de près de 3 contre 1 en fonds de campagne sur Porter, bien que la primaire de mars soit encore dans des mois.

La représentante américaine Barbara Lee d’Oakland, un autre membre de la Maison démocrate dans la course, a déclaré avoir collecté environ 1 million de dollars sur la période de trois mois et a terminé le trimestre avec 1,4 million de dollars en main sur son compte de campagne, bien derrière Schiff et Porter.

L’ancienne dirigeante de Google Lexi Reese, une démocrate qui est entrée dans la course en juin en tant qu’inconnue virtuelle, a rapporté environ 1,1 million de dollars de contributions, mais cela comprenait plus de 280 000 dollars qu’elle a donnés à sa campagne, selon les documents du gouvernement. Elle a terminé le trimestre avec 625 000 $ en main.

« Nous n’avons pas besoin de plus de politiciens de carrière qui marquent des points politiques. Nous avons besoin de solutionneurs de problèmes efficaces au Sénat », a déclaré Reese dans un communiqué annonçant les chiffres de la collecte de fonds.

Il faut généralement des dizaines de millions de dollars pour mener une campagne réussie à l’échelle de l’État dans la vaste Californie, qui comprend certains des marchés médiatiques les plus chers du pays. Un récent sondage a trouvé les principaux démocrates – Schiff, Porter et Lee – dans une course compétitive.

Avec la centriste Feinstein au crépuscule de sa carrière, la course s’annonce comme une vitrine pour une jeune génération ambitieuse de l’aile gauche du parti.

Le siège devrait rester entre les mains des démocrates – un républicain n’a pas remporté de course au Sénat dans l’État depuis 1988. Lors des deux dernières courses au Sénat de Californie, seuls les démocrates se sont qualifiés pour les élections générales dans le cadre du système électoral des deux premiers de l’État, dans lequel Seuls les deux principaux électeurs du primaire s’affrontent en novembre.

Le républicain Eric Early, un longshot du concours qui a été candidat non retenu au poste de procureur général de l’État en 2022 et 2018 et au Congrès en 2020, a fermé ses livres le 30 juin avec environ 80 000 $ en banque. Ses contributions comprenaient un prêt de 25 000 $ qu’il a fait à son comité politique.

L’ancien MVP du baseball Steve Garvey, un autre républicain, a déclaré qu’il envisageait de participer à la course.

En juin, Schiff a été censuré par la Chambre dirigée par les républicains lors d’un vote de la ligne du parti pour les commentaires qu’il avait faits lors des enquêtes sur les liens de l’ancien président Donald Trump avec la Russie. Pendant ce temps, le membre du Congrès était fréquemment présent à la télévision et a lancé des appels de fonds en ligne, y compris le jour du vote lorsqu’il a exhorté ses partisans à « devenir un donateur fondateur » de sa campagne au Sénat.

Michael R. Blood, l’Associated Press