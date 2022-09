Dans la course du shérif du comté de Whiteside, le titulaire appelle l’utilisation de la «guerre» par le challenger troublante – Shaw Local

MORRISON – John Booker, candidat sortant au poste de shérif du comté de Whiteside, a déclaré que la description par son adversaire de la campagne de 2022 comme une «guerre» était injustifiée.

“Qualifier cette élection de ‘guerre’ est très troublant”, a déclaré Booker, un démocrate, dans un communiqué de presse publié mercredi. “Si les dernières années nous ont appris quelque chose, elles nous ont appris que les candidats doivent être responsables dans leurs messages aux électeurs.”

Mike Lewis est le candidat républicain dans la course.

Lewis est le chef de la police de Tampico et un ancien adjoint du shérif du comté de Whiteside qui a fait ses commentaires lors d’un arrêt de campagne par le candidat républicain au poste de gouverneur Darren Bailey samedi à Rock Falls.

Candidats au poste de shérif dans le comté de Whiteside, le démocrate sortant John Booker et le challenger républicain Mike Lewis. (Fichiers du réseau local de nouvelles de Shaw)

Lewis a déclaré samedi que la sécurité à l’école était sa priorité absolue et qu’une plus grande présence policière et une plus grande participation de la communauté étaient nécessaires. Il a dit qu’il utiliserait des officiers à cheval pour patrouiller les terrains de l’école.

Ensuite, Lewis a attribué au parti démocrate que ses principaux objectifs sont la confiscation des armes à feu, le financement des agences de police et le socialisme.

“Cette élection n’est pas une élection, c’est une guerre en ce moment”, a déclaré Lewis, en partie. Il a dit qu’il s’opposait à un tel programme.

En réponse, Booker a déclaré qu’en quatre ans en tant que shérif, il n’avait emporté aucune arme en possession légale et avait plaidé pour une augmentation du financement de la police. En ce qui concerne le socialisme, Booker a déclaré: “Je n’ai tout simplement aucune idée de ce dont il parle.”

La question de l’application de la loi a été abordée par Bailey lorsqu’il a affirmé que les services de police de Chicago avaient plus de 1 700 postes vacants. Ce nombre exact est contesté. Selon un article du 31 août du Chicago Sun Times, le Bureau du budget et de la gestion de Chicago a signalé 1 408 postes vacants et un assistant du bureau du maire a signalé 1 080 postes vacants parmi les patrouilleurs et les détectives.