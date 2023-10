LOUISVILLE, Ky. (AP) — Frappé par la tragédie lorsqu’un de ses amis les plus proches est mort dans une fusillade de masse, le gouverneur démocrate du Kentucky soutient une proposition visant à garder les armes à feu hors de portée des personnes considérées comme une menace pour elles-mêmes ou pour autrui. Son challenger républicain présente ses condoléances pour la défaite de son rival mais s’oppose à cette mesure.

Dans l’un des échanges les plus personnels de leur campagne pour le poste de gouverneur, le gouverneur Andy Beshear et le procureur général du Parti républicain Daniel Cameron ont exposé leurs positions sur la politique en matière d’armes à feu lors d’un récent débat à Louisville. Il s’agit d’un problème déchirant dans la plus grande ville du Kentucky, qui a enregistré au moins 100 homicides au cours de chacune des quatre dernières années, y compris 2023, avec un record de 174 meurtres en 2021, et qui a du mal à accepter la violence armée.

La ville natale du grand boxeur et humanitaire mondial Muhammad Ali a été confrontée à des tragédies à plusieurs reprises ces dernières années, notamment lorsque Breonna Taylor a été mortellement abattue en 2020 lors d’une descente de police bâclée à son domicile. Au cours de l’une des manifestations qui ont suivi cette année-là, David McAtee, propriétaire d’un restaurant de Louisville, a été abattu lors d’un échange de coups de feu sur sa propre propriété alors que les forces de l’ordre se démenaient de manière agressive pour faire respecter un couvre-feu.

L’actuel maire de la ville a lui-même été confronté à la violence armée, s’en sortant indemne lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur son bureau de campagne l’année dernière. Puis, en avril 2023, un homme a tué cinq collègues dans une banque de Louisville avant que la police ne lui tire dessus. Le dirigeant de la banque Tommy Elliott, mentor et ami de longue date de Beshear, faisait partie des victimes.

Les politiciens de tout l’État abordent avec prudence les questions relatives aux armes à feu dans l’État de Bluegrass, où le soutien au droit aux armes à feu est considéré comme « presque le troisième volet de la politique du Kentucky », a déclaré le commentateur politique de longue date Al Cross.

Lors du récent débat télévisé, Beshear et Cameron ont déclaré leur soutien au deuxième amendement. Mais ils n’étaient pas d’accord sur la nécessité d’une législation conçue pour empêcher les personnes susceptibles de se blesser ou de blesser autrui d’acquérir des armes à feu – communément appelées lois « d’alerte ».

Beshear, qui cherche à être réélu pour un second mandat lors des élections du 7 novembre, a défendu la loi en termes personnels, comme il l’a fait dans les jours qui ont suivi la mort d’Elliott à l’Old National Bank, au centre-ville de Louisville.

« Chacun devrait pouvoir se défendre et défendre sa famille », a déclaré Beshear lors du débat. “Mais j’ai maintenant compris, vu et ressenti ce que c’est que de perdre quelqu’un qu’on aime et qui tient à cœur dans cette ville à cause de la violence armée.”

Cameron a déclaré que son « cœur va » au gouverneur pour la perte d’un ami cher – offrant une brève pause dans ses critiques incessantes à l’égard du président sortant tout au long de ce qui a été une campagne difficile. Mais Cameron a catégoriquement rejeté la nécessité d’une telle loi et a déclaré que Beshear avait apporté des « réserves » à son soutien au deuxième amendement.

« Nous n’avons pas besoin de lois « d’alarme » ici au Kentucky », a déclaré Cameron. « Nous devons nous assurer que nous prêtons attention et soutenons le deuxième amendement, et j’y veillerai certainement. »

Des propositions d’alerte ont été lancées dans le passé au Kentucky. En 2019, un trio bipartisan de législateurs d’État a proposé d’autoriser les tribunaux à émettre des ordonnances temporaires interdisant à quelqu’un de posséder des armes à feu sur la base de preuves d’un danger imminent. La proposition n’a fait aucun progrès au sein de l’assemblée législative du Kentucky, dominée par les républicains, qui a plutôt assoupli les lois sur les armes à feu ces dernières années.

L’échange lors du débat a eu lieu avant une fusillade de masse dans le Maine mercredi soir, même si cette tragédie pourrait ajouter à l’intensité du désaccord politique.

À l’échelle nationale, 21 États ont adopté des lois similaires – et de nombreux législateurs les ont promulguées après des tragédies. La Floride l’a fait après la fusillade de masse de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, qui a tué 17 personnes. Les forces de l’ordre ont reçu de nombreuses plaintes concernant les déclarations menaçantes du tireur.

À Louisville, l’homme qui a ouvert le feu sur la banque en avril dernier souffrait de problèmes de santé mentale, mais la situation semblait être gérée jusqu’à quelques jours avant la fusillade, selon sa mère. La police a déclaré que l’homme de 25 ans avait acheté le fusil d’assaut AR-15 utilisé lors de l’attaque chez un concessionnaire local, plusieurs jours avant la fusillade. Il a tué ses collègues alors qu’il diffusait l’attaque en direct avant que la police ne lui tire dessus. Parmi les blessés figurait un policier qui a reçu une balle dans la tête. Il est sorti de l’hôpital en juillet après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales.

En promouvant une loi signalant un signal d’alarme pour l’État de Bluegrass, Beshear a déclaré : « Tout ce que cela fait, c’est faire confiance à nos forces de l’ordre pour intervenir lorsqu’elles savent que quelqu’un est sur le point de commettre une atrocité, est sur le point d’assassiner un groupe de personnes et de se rendre au commissariat. tribunal et obtenir de l’aide. Nous confions à nos tribunaux la garde de nos enfants. Nous pouvons sûrement leur faire confiance pour équilibrer notre deuxième amendement et prévenir les meurtres.

Cameron a orienté la discussion vers son plan de sécurité publique, qui comprend l’octroi de primes de recrutement et de rétention pour renforcer les forces de police et l’installation d’un poste de police d’État à Louisville pour renforcer la police du métro. Beshear, un ancien procureur général, a proposé une autre série d’augmentations de salaire pour les soldats de l’État et un soutien à davantage de formation des forces de l’ordre dans son plan visant à renforcer la sécurité publique.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré que la fusillade dans son bureau de campagne – lorsqu’une balle a effleuré son pull – a renforcé sa détermination à lutter contre la violence armée. Il a exhorté les législateurs de l’État à donner à la ville plus d’autorité pour définir sa propre politique en matière d’armes à feu. Cela inclut le retrait de la circulation des armes utilisées lors de crimes. Une loi du Kentucky envoie aux enchères les armes confisquées par la police, le produit de la vente étant utilisé pour acheter du matériel pour les forces de l’ordre. Greenberg a critiqué la loi.

Au cours du débat, Cameron a éludé la question plus large de savoir quoi faire avec de telles armes. Beshear a soutenu le retrait de la circulation des armes du crime, affirmant qu’il s’agissait de faire preuve d’empathie envers les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée.

“Vous pouvez soutenir le deuxième amendement et veiller suffisamment à ce que les gens comprennent à quel point ils peuvent souffrir, pour dire qu’il ne faut pas vendre cette arme aux enchères”, a déclaré le gouverneur.

Le rédacteur d’Associated Press Dylan Lovan à Louisville a contribué à ce rapport.

Bruce Schreiner, Associated Press