Dans la course au leadership, le cœur de l’UCP descend ces routes de gravier et ces autoroutes

Loin de l’Assemblée législative d’Edmonton, loin des tours de bureaux de Calgary, se trouvent les champs de céréales, les pâturages de bétail et les pompistes pétroliers dont les intendants détermineront le prochain chef du Parti conservateur uni et premier ministre de l’Alberta.

Alors qu’ils cherchent un candidat pour remplacer Jason Kenney, ils recherchent quelqu’un qui protégera leurs libertés personnelles et repoussera plus fort Ottawa. Si les Albertains urbains veulent savoir pourquoi l’accent et la rhétorique de la course à la direction de l’UCP ont à peine couvert d’autres questions, la réponse est ici.

Les Albertains des régions rurales et des petites villes détiennent la part du lion des membres de l’UCP qui peuvent voter pour le chef du parti. Deux districts, contenant Rimbey, dans le centre de l’Alberta, et Cardston, dans le sud profond de la province, comptent plus de deux fois plus de conservateurs unis que la moyenne provinciale.

Dans sa boutique de cadeaux personnalisés à Rimbey, Jackie Stratton vend des tasses qui rendent hommage aux convois conduits par des camionneurs à Coutts, en Alberta, et à Ottawa plus tôt cette année. (Jason Markusoff/CBC)

Le cœur conservateur a voté massivement pour le parti de Kenney en 2019, mais la méfiance croissante a ensuite incité l’Alberta rurale à l’aider à l’évincer. Le prochain dirigeant de l’UCP devra restaurer la confiance de ces régions, puis s’y accrocher d’une manière ou d’une autre.

Les députés de ces circonscriptions ont l’impression d’être incompris des Albertains urbains et du reste du pays. Souvent, ont-ils dit, on n’a même pas l’impression que leur propre gouvernement provincial comprend ce qui les empêche de dormir la nuit.

De longs souvenirs COVID

Rimbey occupe une place particulière dans la mythologie conservatrice de l’Alberta. L’ancien premier ministre Ralph Klein aimait dire que la ville était l’archétype de la communauté albertaine – ce n’était pas un problème, disait-il, à moins que “Martha et Henry” de Rimbey ne s’en soucient.

Et bien que les discussions sur le COVID-19 puissent passer au passé dans le lexique de la société, il s’agit toujours d’un problème courant parmi les membres de l’UCP dans ces domaines. Les impacts économiques, les retombées sociétales et les restrictions imposées par les gouvernements provincial et fédéral dans le but d’endiguer la propagation du virus sont autant de votes motivants dans cette course à la chefferie.

REGARDER | Pourquoi la confiance est un facteur important pour déterminer qui dirige UCP:

Les Albertains ruraux dans la course à la direction de l’UCP Des conservateurs ruraux de Rimbey, en Alberta, partagent leurs espoirs et leurs réflexions sur la course à la chefferie de l’UCP.

Dans et autour de Rimbey, la ville de 2 500 habitants à environ 60 kilomètres au nord-ouest de Red Deer, les conservateurs nourrissent un ressentiment persistant à propos des règles COVID de la province. Les taux de vaccination y sont les plus bas du centre de l’Alberta, soit environ 20 points de pourcentage de moins que la moyenne provinciale.

Il y a de la méfiance envers la science. Mathew Jaycox, ancien conseiller municipal de Rimbey, l’appelle une “plandémie” conçue en partie pour renforcer l’industrie pharmaceutique. Il y a eu un mépris occasionnel des mesures de santé publique, comme le masquage et des rassemblements sociaux limités.

“Tout le monde pensait que nous l’avions fait, mais nous ne l’avons pas fait”, a déclaré Pieter Broere, qui dirige le fournisseur d’accès Internet du hameau voisin de Bluffton. “Nous connaissions les règles, mais rien n’était convaincant que nous devions respecter toutes ces règles.”

C’est un sujet sensible, même parmi ceux qui ont adhéré à de nombreux ajustements pendant la pandémie. Les attitudes – et les taux de vaccination – sont similaires autour de Cardston, que certains considèrent comme la ceinture biblique de la province.

Becky Doig, membre UCP de Magrath, dit qu’elle veut voir le parti élire quelqu’un qui peut unir le mouvement et diriger avec compassion. (Elise von Scheel/CBC)

“Je connais des gens qui ont failli mourir du COVID, donc ce n’est pas que nous ne pensions pas que le COVID n’était pas réel. C’était un facteur, mais sommes-nous allés trop loin ?” a déclaré Brad Beazer, courtier d’assurance et éleveur à Cardston.

De nombreuses personnes qu’il connaît ont suivi les restrictions et se sont fait vacciner, mais se sont senties aigres de ne pas avoir le choix. C’est pourquoi, a-t-il dit, les promesses des candidats à la direction de ne plus jamais imposer de restrictions résonnent dans sa communauté – même s’il dit que c’est une promesse difficile à tenir.

Combattants de la liberté

Dans le sud de l’Alberta, des signes de tensions politiques – entre le nouveau et l’ancien – parsèment le paysage.

Les champs que les agriculteurs ont labourés pendant des générations côtoient des hectares de panneaux solaires brillants et des rangées de moulins à vent.

Certaines balles de foin le long des routes rurales sont drapées de banderoles appelant à la « liberté » ou « Plus d’Alberta, moins d’Ottawa ».

Au centre-ville de Rimbey, la devanture de la boutique de cadeaux personnalisés Scratchin’ the Surface porte des bannières saluant le Freedom Convoy anti-mandat de février, et elle vend des tasses et des chemises pro-convoi à l’intérieur.

Jackie Stratton, la propriétaire du magasin, fait l’éloge des résidents de Rimbey qui se sont joints aux manifestations à Ottawa et près de la frontière Alberta-Montana à Coutts. Une “rébellion juste”, appelle-t-elle le mouvement.

Chacun avait ses variations sur la définition de la liberté. Pour Joel Mans, un agriculteur près de Nobleford, il s’agit d’avoir la latitude de décider ce qui est le mieux pour son entreprise et sa famille.

Le comté de Cardston abrite des fermes, des ranchs et des projets d’énergie propre. La circonscription de Cardston-Siksika est un mélange de communautés mormones, mennonites, huttériennes, hollandaises réformées et des Premières Nations. (Elise von Scheel/CBC)

“Je regarde vraiment la liberté personnelle et les libertés. C’est quelque chose qui est toujours au premier plan pour moi.”

«Je pense que les électeurs veulent surtout moins de gouvernement et un renforcement de la famille, et cela n’a pas changé», a déclaré Ed Vandenberg, président de l’association de circonscription de Cardston-Siksika et agriculteur près d’Enchant, un hameau à près de 80 kilomètres au nord-est de Lethbridge.

Les problèmes que les sondages dit le grand public se soucie principalement (inflation, soins de santé, éducation) ont été évoqués moins souvent comme facteurs de décision pour les membres ruraux de l’UCP, mais ils en étaient toujours préoccupés.

“Je pense que nous voyons la question d’une sorte de liberté et de souveraineté et de COVID et les choses surgissent davantage dans la partie sud de la province, mais la grande majorité des gens sont toujours préoccupés par d’autres choses”, a déclaré la sondeuse albertaine Janet Brown.

Il y a aussi, a noté Brown, une «politique interne très collante des partis politiques» dans ces deux circonscriptions qui pourrait accentuer certaines tensions là-bas.

Réunir la droite

Tim Hoven, qui élève des bovins de boucherie biologiques à 60 kilomètres au sud de Rimbey, est une force motrice derrière la grande base de membres de la région de Rimbey. Il a lancé un défi de nomination au député local, le ministre des Finances Jason Nixon, jusqu’à ce que le parti disqualifie Hoven pour ses activités passées sur les réseaux sociaux.

À partir de là, il a converti ses partisans en électeurs contre Kenney dans son examen de la direction, pour réprimander son traitement de la base du parti. Hoven continue d’exiger du sang neuf au sommet de l’UCP – et ne veut pas qu’aucun des anciens ministres de Kenney devienne chef.

Cardston-Siksika avait ses propres divisions internes lors d’une récente course à l’investiture. Le député Joseph Schow a été défié par une conseillère de comté, Jodie Gateman, mais elle a également été disqualifiée.

Le comté de Vulcan est une plaque tournante agricole de la province, mais a récemment connu une évolution vers des projets d’énergie renouvelable. (Elise von Scheel/CBC)

Après de nombreuses rancunes internes au parti, de nombreux membres de l’UCP dans ces régions veulent l’unité.

“Je suis simplement intéressée par un leadership stable, modéré, conciliant et favorisant l’esprit d’équipe”, a déclaré Becky Doig, administratrice de logements pour personnes âgées à Magrath, à environ 30 kilomètres au sud de Lethbridge.

“Nous devons trouver un terrain d’entente, ou si nous ne le faisons pas, je pense que nous allons avoir du mal … pouvoir garder toutes ces différentes voix dans un même parti.”

Broere, de Bluffton, veut un chef qui puisse réunir l’UCP, dont il craint qu’elle soit divisée en ses prédécesseurs, les camps Wildrose et Tory.

Il a déclaré que la candidate à la direction Danielle Smith est populaire dans la région, mais il connaît bien de nombreux conservateurs de la région de Rimbey qui ne pardonnent pas à Smith d’avoir franchi le pas en tant que chef de Wildrose en 2014 dans le gouvernement conservateur de Jim Prentice. Pour beaucoup, cette décision est considérée comme aidant à propulser le NPD de Rachel Notley vers la victoire électorale des mois plus tard.

Dans le sud, ce souvenir reste proche de la surface pour de nombreux membres de l’UCP, y compris ceux qui ont décidé de soutenir Travis Toews.

“Non seulement je considère le candidat comme celui qui refléterait mes valeurs, mais il a également la capacité d’unir le parti, et je pense à Travis Toews”, a déclaré Vandenberg.

Tim Hoven, éleveur de bœufs du centre de l’Alberta, affirme que la confiance a été rompue avec le premier ministre Jason Kenney, et il en va de même pour ses anciens ministres du Cabinet à la recherche du leadership. (Jason Markusoff/CBC)

C’est le même calcul pour Beazer.

“Quel type d’homme d’affaires étaient-ils, ou quel type de politicien étaient-ils avant, ou quel type de père sont-ils?” il a dit. “Ce sont les choses que je recherche parce que je sais que leur moralité restera fidèle et qu’ils travailleront dur pour que de bonnes choses changent.”

Pour de nombreux électeurs dirigeants, c’est la première fois qu’ils sont aussi impliqués dans la politique.

Bien qu’elle soit directrice de longue date de la chambre de commerce de Rimbey, Stratton n’était pas active au sein de l’UCP jusqu’à la pandémie.

REGARDER | Ce que les gens veulent voir et entendre des candidats UCP :

Les Albertains ruraux dans la course à la direction de l’UCP Les résidents du comté de Cardston, en Alberta, nous disent ce qu’ils espèrent voir lors du dépouillement des votes lors de la prochaine élection à la direction de l’UCP.

Elle soutient Smith, qu’elle admire en tant que propriétaire d’une petite entreprise (Smith et son mari dirigent un restaurant à High River). Elle pense que Smith s’est suffisamment excusé pour le changement d’étage de 2014, et que d’autres doivent “s’en remettre”.

Stratton aime aussi son Alberta Sovereignty Act.

“Nous avons besoin de quelqu’un qui va repousser pour nous.”

Vandenberg a déclaré que l’idée controversée n’accomplirait pas autant que Smith le prétend et pourrait créer plus de problèmes en interne.

“Je pense que nous devons définitivement cesser de diviser au sein du parti, car si nous le sommes, nous cédons du terrain au NPD.”

Et le NPD est très présent dans l’esprit des gens du centre et du sud de l’Alberta. Sept mois après avoir choisi le prochain chef, l’UCP affronte le NPD lors des prochaines élections provinciales.

Ils choisissent donc avec soin.

“Un fait à propos d’un conservateur est que s’il n’aime pas ce qu’il voit, il reste à la maison et ne va pas voter”, a déclaré Broere. “Et ce serait une chose effrayante parce que nous savons que tous ceux qui votent pour le NPD voteront pour le NPD.”