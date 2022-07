Dans la course au gouverneur, l’Illinois a besoin d’un leader qui se concentre sur les gens – Shaw Local

Au cours des dernières semaines, le gouverneur JB Pritzker a fait de Roe v. Wade son message central apparemment à chaque fois qu’il parle. Mais dans un État de plus de 12 millions d’habitants, on doit se demander s’il n’exagère pas sur cette question avec les banlieusards, les modérés et les indépendants. Et y a-t-il plus à l’histoire?

Dans une enquête réalisée début juin par la société de sondage républicaine Ogden & Fry, près des deux tiers des électeurs se situent carrément au milieu sur la question de l’avortement. Soit ils sont pro-choix et soutiennent des restrictions telles que l’interdiction des avortements tardifs ou partiels, soit ils sont pro-vie avec des exceptions telles que celles pour viol, inceste ou sauver la vie de la mère. Les extrêmes de part et d’autre sont minoritaires. Le sondage a montré qu’environ 22% des électeurs sont pro-choix sans aucune restriction et environ 14% sont pro-vie sans aucune exception.

De plus, un récent sondage du New York Times a montré que l’avortement n’est pas le problème auquel la plupart des gens pensent avec le même niveau d’obsession que les militants ou les médias nationaux semblent y mettre. C’est probablement le cas à tout moment, mais c’est évident cette année, avec tant d’incertitude économique. Les choses qui préoccupent vraiment les gens, les prix de l’essence, le chômage, l’inflation, la criminalité et la violence armée, sont des problèmes qui affectent chaque jour la personne moyenne.

Quelle est la force motrice derrière la soumission de Pritzker à l’aile la plus extrême de son parti ?

Les récentes visites de Pritzker dans les États à vote précoce du New Hampshire et de la Floride montrent qu’il plonge au moins ses orteils dans l’idée de la politique nationale. Alors que je parlais sur WGN-TV le soir des élections, j’ai dit que son discours après avoir obtenu la nomination et lancé la campagne d’automne ressemblait plus à un coup de pouce pour une campagne de 2024 qu’à une course dans l’Illinois. Le thème principal? Avortement.

Sa campagne a été rapidement repoussée en me disant que Pritzker “se présente à la réélection au poste de gouverneur de l’Illinois et rien d’autre”. Mais alors que les chiffres d’approbation du président Biden ne cessent de baisser et qu’il continue de paraître physiquement et politiquement fragile, il est exagéré de croire qu’il serait sur le bulletin de vote quelques jours avant son 82e anniversaire. Vous ne pouvez pas reprocher au gouverneur d’avoir envisagé une opportunité.

Cela ajoute également de l’huile sur le feu que Pritzker est plus concentré sur une candidature potentielle à la Maison Blanche en 2024 qu’il ne l’est sur son adversaire républicain en novembre, le sénateur conservateur Darren Bailey (R-Xenia). Ajoutez le fait que Pritzker a terminé juin avec 60 millions de dollars sur son compte de campagne contre 363 000 dollars pour Bailey et vous pouvez voir le niveau de confiance des démocrates pour garder le bureau du gouverneur sous leur contrôle.

Pritzker est un gouverneur progressiste, et il ne semble pas qu’il parle la langue des downstaters ou des deux tiers des électeurs qui se situent au milieu sur l’avortement. Pourtant, l’Illinois a besoin d’un leader de centre-droit ou de centre-gauche qui peut commencer à combler certaines des divisions qui ont rendu la politique de l’Illinois si méchante et toxique pendant trop longtemps. Il y a une raison pour laquelle Jim Edgar est resté populaire auprès des électeurs de base pendant tant d’années. Il a construit des ponts, il ne les a pas fait sauter avec de la rhétorique ou des publicités négatives.

Je ne sais pas si les électeurs partisans veulent encore cela, mais je sais que le public a besoin d’un leader qui se concentre sur les gens. Les mêmes personnes qui s’inquiètent de mettre de la nourriture sur la table, de se rendre au travail avec un réservoir d’essence vide et d’assurer la sécurité de leurs enfants à l’école.

Si cette course au poste de gouverneur continue d’évoluer ou n’est pas compétitive, aucun d’entre nous ne s’en portera mieux.

• Patrick Pfingsten est un ancien journaliste et stratège républicain qui écrit le bulletin politique de l’État d’Illinoize. Lire la suite sur www.theillinoize.com ou contactez-le au patrick@theillinoize.com.