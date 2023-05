Dans la course à l’IA, un géant de la technologie a été laissé loin derrière

Nvidia a donné aux investisseurs ce qu’ils recherchaient cette semaine : des preuves concrètes que l’essor de l’intelligence artificielle se traduit par une augmentation des ventes. Presque perdu dans l’euphorie que le fabricant de puces a déclenchée, cependant, était un avertissement que tous ne se joindraient pas à la fête.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a décrit ce qu’il considère comme un changement en cours dans les centres de données du monde alors que les entreprises se précipitant pour ajouter de la puissance de calcul d’IA déplacent leurs dépenses vers le type d’équipement fabriqué par Nvidia et loin du flux de revenus le plus rentable d’Intel, le centre de données processeurs.

« Vous voyez le début, appelez-le, une transition de 10 ans pour essentiellement recycler ou récupérer les centres de données du monde et les construire en tant qu’informatique accélérée », a-t-il déclaré mercredi lors de l’appel aux résultats. « La charge de travail sera principalement l’IA générative. »

Le fait qu’ils n’aient pas bougé dans cet espace est vraiment à leur détriment

Alors que Huang n’a mentionné aucun nom, il n’y avait aucun doute de qui il parlait. Il a déclaré que les centres de données vont être transformés de leur dépendance aux processeurs centraux, une activité dominée par Intelvers l’utilisation de plus de puces graphiques, le domaine de Nvidia.

Les actions d’Intel ont chuté de 5,5 % jeudi, portant un nouveau coup dur à la société qui, il y a à peine deux ans, était le plus grand fabricant de puces au monde. Nvidia a grimpé de 160 % cette année, mettant une valeur marchande de 1 000 milliards de dollars à portée de main, tandis qu’Intel est à peine positif. Un indice des fabricants de puces a gagné 32 %.

« Ils ont raté le coche, ce qui a affecté la performance des actions, la valorisation et le potentiel de croissance », a déclaré Zeno Mercer, analyste de recherche senior chez Robo Global, à propos d’Intel. L’entreprise « aurait dû faire un peu plus pour être là. Cependant, il est imprévoyant d’annuler le potentiel de croissance et de part de marché de quiconque sur un marché comme l’IA. » La société compte Nvidia comme sa deuxième plus grande participation.

Les investisseurs ont adopté une vision plus constructive d’AMD, qui, comme Intel, tire la majorité des ventes de processeurs. L’action a rebondi de 11 % jeudi, s’ajoutant aux gains qui ont fait grimper ses actions de 86 % cette année. Le travail d’AMD avec certains des plus gros acheteurs de ce type de technologie pourrait le mettre en meilleure position pour rattraper Nvidia.

Prix ​​élevé

Cela ne signifie pas que c’est un moyen bon marché pour les investisseurs de rejoindre le rallye dirigé par Nvidia. AMD est au prix de 37 fois les bénéfices projetés au cours des 12 prochains mois. Cela se rapproche des niveaux de Nvidia, qui se négocie à 50 fois.

Nvidia domine le marché des puces graphiques que les joueurs utilisent pour obtenir une expérience plus réaliste sur leur PC et a adapté l’attribut clé de ce type de puce – le traitement parallèle – pour une utilisation croissante dans la formation et l’exécution de logiciels d’IA.

Intel a tenté pendant de nombreuses années de pénétrer ce marché avec un succès limité. AMD est le deuxième plus grand fabricant d’unités de traitement graphique pour les joueurs et vient de commencer à proposer des produits optimisés pour l’informatique des centres de données, ce qui peut le rendre précieux pour les grands clients tels que Microsoft qui font actuellement la queue pour les offres de Nvidia.

Alors qu’Intel et d’autres fabricants de puces tels que Qualcomm ont parlé de leurs ambitions dans le traitement de l’IA et détaillé de nouveaux produits qui, selon eux, auront un impact sur le marché, les investisseurs ne les ont pas entendus.

« Le fait qu’ils n’aient pas bougé dans cet espace est vraiment à leur détriment », a déclaré Adam Sarhan, PDG de 50 Park Investments. « Au moment où ils prennent le train en marche, ils peuvent être trop tard, et s’ils ne le font pas, ils pourraient être laissés pour compte. L’IA prend le monde d’assaut, avec des applications auxquelles nous ne nous attendions pas, et cela pourrait avoir un impact sur tous les domaines de l’espace des puces. — Ian King et Ryan Vlastelica, (c) 2023 Bloomberg LP

