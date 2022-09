Dans une salle du sud de Londres, des photos d’anciens combattants des Caraïbes qui ont servi dans les forces armées britanniques sont accrochées au mur à côté d’un majestueux portrait officiel de la reine Elizabeth II.

Des dizaines de personnes savourent des assiettes de beignets et de galettes de poisson salé avant le début de la conférence d’un vétéran de la guerre jamaïcain. La foule est invitée à observer quelques minutes de silence pour marquer la mort de la reine et le début du règne du roi Charles III.

Dans la salle, il y a du respect pour feu la reine. Mais pour les Jamaïcains britanniques, la relation avec la monarchie est plus complexe. Le lien de l’institution avec l’esclavage et des décennies de domination coloniale laisse beaucoup souhaiter une réparation appropriée, mais certains ne sont pas optimistes quant au fait qu’il relèvera du roi Charles.

“Nous lui souhaitons le meilleur”, a déclaré Arthur Torrington, le directeur du Coup de vent Foundation, un groupe qui défend ceux qui ont immigré des Caraïbes au Royaume-Uni dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, ainsi que leurs descendants.

“Il parlera. Nous espérons qu’il parlera.”

Sentiments compliqués dans la communauté jamaïcaine de Londres

Environ 800 000 000 Jamaïcains et ceux d’origine jamaïcaine vivent au Royaume-Uni

La migration massive vers la Grande-Bretagne depuis les Caraïbes a été motivée par le besoin de travailleurs pour reconstruire l’Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses familles se sont installées à Londres, en particulier dans les quartiers au sud de la Tamise, comme Brixton.

Le père de Saffron Blue a quitté la Jamaïque pour trouver du travail à Londres. Une fois installé, le reste de la famille a déménagé.

La poète Saffron Blue admirait la reine, mais elle ne pense pas que la monarchie en ait fait assez pour aborder l’histoire de l’esclavage et du colonialisme de l’Empire britannique. (Briar Stewart/CBC)

Elle a parlé à CBC News alors qu’elle assistait à l’événement, qui rendait hommage à un vétéran de la guerre de la Jamaïque. Il a eu lieu à la West Indies Association of Service Personnel, un bâtiment que le roi Charles a visité une fois alors qu’il était prince de Galles.

Blue a déclaré qu’elle avait ressenti un sentiment de “calme” lorsque la reine est décédée et l’a décrite comme une “femme remarquable”.

Pourtant, elle pense qu’il est logique que la Jamaïque devienne une république et suive la Barbade, qui a destitué la reine à la tête de l’État en novembre 2021.

“Ils ne sont pas libres. Ils sont toujours liés à la monarchie constitutionnelle”, a-t-elle déclaré.

“Pensez que vous ne pouvez pas faire certaines choses à moins d’obtenir la permission d’ici, je ne pense pas que ce soit le cas.”

Une potentielle république jamaïcaine

La Jamaïque, qui a proclamé 12 jours de deuil après la mort de la reine, a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962.

Le pays reste l’un des 15 royaumes du Commonwealth, mais son gouvernement a signalé qu’il souhaitait réformer la constitution et devenir une république d’ici 2025.

Une enquête publiée le mois dernier a montré que 56% des Jamaïcains soutiennent cette décision.

L’année dernière, le gouvernement jamaïcain a annoncé son intention de demander à la Grande-Bretagne une compensation financière pour avoir forcé environ 600 000 Africains à travailler dans des plantations de sucre et de bananes qui ont enrichi les propriétaires d’esclaves britanniques.

Lorsque les princes et princes de Galles actuels, William et Kate fait le tour des Caraïbes en mars, dans le cadre d’un voyage pour célébrer le jubilé de platine de la reine, des militants ont manifesté à Kingston, en Jamaïque, exigeant des excuses et des réparations pour des années d’esclavage.

Des manifestants à Kingston, en Jamaïque, se sont rassemblés devant le haut-commissariat britannique le 22 mars pour exiger que le Royaume-Uni fasse des réparations pour l’esclavage avant une visite du duc et de la duchesse de Cambridge dans le cadre de leur tournée dans les Caraïbes. (Gilbert Bellamy/Reuters)

Lorsque Roi Charles s’est rendu à la Barbade l’année dernière pour une cérémonie de transition marquant la destitution de la reine de son chef d’État, il a évoqué “l’atrocité épouvantable de l’esclavage” en disant qu’il “tache à jamais notre histoire”.

Mais cette reconnaissance est bien loin pour William “Lez” Henry, professeur de criminologie et de sociologie à l’Université de West London, qui a des ancêtres africains et jamaïcains.

“Il y a des gens en Jamaïque en ce moment… qui n’ont même pas les moyens d’avoir l’eau courante. Qu’est-ce que la monarchie a fait pour eux ?” Il a demandé.

“Je pense juste que c’est ridicule.”

Henry dit que depuis la mort de la reine, il n’a parlé à personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone, qui ait exprimé le moindre chagrin de son décès.

Il a dit qu’il hésitait même à le dire publiquement étant donné que quelques-uns qui ont exprimé des opinions similaires ont été réprimandés en ligne.

Il pointe du doigt l’ancien joueur de football britannique, Trevor Sinclair, qui a été retiré des ondes d’une station de radio où il travaille après avoir tweeté “pourquoi Black & Brown devrait-il pleurer” la mort de la reine.

Sinclair a ensuite supprimé le message et s’est excusé.

‘Vous savez, nous pleurons pour une femme riche’

Samedi à Brixton, une communauté de Londres souvent appelée “Little Jamaica”, de la musique reggae a joué sur un marché animé sur Electric Avenue où les vendeurs vendent des produits, des vêtements et de la nourriture jamaïcaine.

Rochelle, qui ne donnerait pas son nom de famille à CBC, dit qu’elle pense qu’il est mal d’être irrespectueux après le décès de quelqu’un, mais comprend le point que certaines personnes racialisées font valoir.

“C’est triste, mais j’espère juste que les pauvres … et les personnes qui luttent en ce moment ne seront pas oubliées”, a-t-elle déclaré.

“Vous savez, nous pleurons pour une femme riche.”

Elle se tient dans un groupe avec deux autres femmes d’origine jamaïcaine. Lorsque le sujet se tourne vers le roi Charles, ils ont dit qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il repousse les limites.

“Il y a beaucoup d’histoire politique et je ne pense pas qu’il ira là-bas”, a déclaré une femme qui ne partagerait pas son nom.

“Je ne pense pas qu’il veuille commencer son règne en ouvrant cette boîte de Pandore.”

Brixton, connue sous le nom de “Little Jamaica”, est devenue une destination pour les familles qui ont immigré dans les années 1950 et 1960 en provenance des Caraïbes. (Briar Stewart/CBC)

De retour à la salle des anciens combattants, Andrew Clarke est assis à une table en jouant à un jeu de dominos et dit que si l’un des membres de la famille royale va déclencher des conversations sur les luttes raciales passées et actuelles, ce sera le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan.

“Harry a épousé une femme noire et nous l’aimons tous pour ça”, a-t-il déclaré en posant à son tour une tuile.

Clarke a déménagé à Londres depuis la Jamaïque il y a 20 ans après avoir épousé une Britannique, mais a déclaré qu’il lui avait fallu un an avant de pouvoir réellement migrer car sa demande était constamment rejetée.

Il dit que chaque fois que ses amis jamaïcains veulent venir lui rendre visite, ils ont du mal à obtenir des visas britanniques.

“Pourquoi est-ce [the monarchy] chef de notre pays et nous ne pouvons même pas venir en Angleterre ?

“Je pense qu’il est temps que nous nous séparions.”