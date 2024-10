Dans la cinquième manche macabre des Yankees qui s’est avérée l’une des plus coûteuses de l’histoire des World Series

NEW YORK – C’était juste devant eux, comme aime à le dire Aaron Boone, l’occasion pour les Yankees de New York 2024 d’écrire une nouvelle page dans les annales moisies de l’histoire du baseball. Jamais auparavant une équipe ne s’était ralliée pour remporter les World Series après avoir perdu les trois premiers matchs. En début de manche mercredi, les Yankees avaient des raisons d’y croire.

Et puis ce fut fini, la saison s’effondrant dans une cinquième manche macabre avec des erreurs qui compteront parmi les plus coûteuses des 120 éditions du plus grand événement de baseball. Ces Yankees sont entrés dans l’histoire, mais pas comme ils le souhaitaient – ​​ils sont la seule équipe à perdre une avance de cinq points tout en risquant l’élimination des World Series.

«Nous savons tous que nous y penserons pendant longtemps», a déclaré le releveur des Yankees Tommy Kahnle, lanceur perdant lors de la victoire 7-6 des Dodgers de Los Angeles lors du cinquième match mercredi. « Nous ne pouvons rien y faire pour l’instant, mais cela va être difficile à garder à l’esprit. »

La défaite appartenait à Kahnle, mais la manche cruciale était un effort de groupe plus effrayant que tout ce que vous verrez cet Halloween. Après quatre manches, les Yankees menaient 5-0 et les Dodgers étaient sans coup sûr face à Gerrit Cole. Après un simple, Aaron Judge a laissé tomber une ligne dans le champ central. Ensuite, Anthony Volpe a aligné un grounder à court et a raté son lancer au troisième pour une force.

Avec les bases chargées, Cole s’est rallié à deux retraits au bâton. Puis est arrivé quelque chose qui pose toujours problème : un petit roulage en premier par un gars nommé Mookie lors d’un match des World Series à New York.

En 1986, Le dribbleur de Mookie Wilson s’est glissé sous le gant de Bill Bucknerbattant les Mets contre les Red Sox de Boston lors d’un retour miracle dans le sixième match. Nous ne saurons jamais, cependant, si Buckner ou le lanceur Bob Stanley auraient pu battre Wilson jusqu’au sac.

Cette fois, nous le savons : Mookie l’a battu – Betts, bien sûr – et si les Yankees avaient simplement joué le jeu, la manche se serait terminée sur le score de 5-0. Au lieu de cela, le match était à égalité à la fin de la manche et à minuit, la saison était terminée.

« Vous donnez à une équipe comme les Dodgers quelques retraits supplémentaires, ils vont en profiter », a déclaré Judge. « Mais ça me revient. Je dois réaliser ce jeu, et probablement les deux autres n’auront pas lieu.

Les Dodgers ont déjà remporté un fanion, en la finale du NLCS 1978avec un rallye qui s’est déclenché sur une mouche lâchée par un voltigeur de centre Gold Glove, Garry Maddox des Phillies de Philadelphie. Le juge n’a pas remporté de gant d’or, mais il venait de faire un saut au mur pour voler Freddie Freeman au quatrième et il n’avait pas commis d’erreur de toute la saison.

Le juge n’a pas pu expliquer ce qui s’est passé. Le ballon a-t-il vacillé sur lui ?

« Je n’ai tout simplement pas réussi le jeu », a-t-il déclaré.

Will Smith a suivi avec un grounder à droite de Volpe, l’arrêt-court, qui a fait rebondir son lancer au troisième. Alors que Kiké Hernández fonçait sur le sac, le ballon résonna sur le gant de Jazz Chisholm Jr..

« Je pensais que c’était mon seul jeu et j’ai juste réussi le lancer », a déclaré Volpe, mais Freeman avait un point de vue différent.

« Je sais qu’ils ont donné une erreur à Volpe sur ce jeu », a déclaré Freeman, « mais si vous le ralentissez et que vous voyez comment Kiké a couru jusqu’au troisième but, c’est ce qui a déclenché ce jeu, lui ayant une base incroyable avec un QI là-bas. «

Même ainsi, après les deux retraits au bâton qui ont suivi, les Yankees auraient survécu à ces erreurs sans la vrille déroutante sur un Grounder lent qui ne dépasserait même pas la limite de vitesse sur autoroute. C’était le dribbleur à 49,8 mph le plus délicat que les Yankees aient jamais vu.

« J’ai pris un mauvais angle avec le ballon », a déclaré Cole. «Je n’étais pas vraiment sûr, dès le départ, de la force avec laquelle il avait frappé. Je l’ai pris sous un angle direct, comme pour le couper, parce que je ne savais tout simplement pas avec quelle force il l’avait frappé. Et au moment où le ballon m’a dépassé, je n’étais pas en mesure de couvrir le premier. Aucun de nous ne l’était, compte tenu de la rotation de la balle et du fait qu’il devait la sécuriser. Juste une mauvaise lecture dès le départ.

Il a ajouté : « Je suppose que mon angle devrait être un peu plus agressif vers le premier but pour me donner une chance de continuer à travers le sac si je ne récupère pas le ballon. Mais je n’ai tout simplement pas bien lu le ballon.

Rizzo, quant à lui, a déclaré qu’il devait rester en retrait sur le ballon en raison de la façon dont il tournait. Les Grounders comme celui-là, a-t-il dit, sont les plus difficiles à gérer pour un joueur de premier but. Mais une mauvaise communication a joué un rôle.

« Je veux dire, les lanceurs apprennent toujours à se remettre quoi qu’il arrive », a déclaré Rizzo. «C’était juste un jeu étrange et tournant que je devais m’assurer d’obtenir. Je pense que même en passant par là pour passer en premier, je ne sais pas si je l’aurais eu. Des balles lancées comme celles d’un droitier, et elles tournent – ​​j’allais dans un sens, puis le ballon a été botté dans une autre direction. Vous devez simplement le suivre jusqu’au bout, parce que vous ne savez pas ce que cette balle va faire.

Cela a tout gâché. Parce que Freeman, en baisse dans le décompte, a frappé un simple de deux points au centre, et Teoscar Hernández a réussi un double de deux points égalisateur. Les Yankees avaient un pourcentage de victoires attendu de 92,6 pour cent avant la présence au bâton de Betts. Maintenant que l’avance avait disparu, les chances étaient presque égales – et les Dodgers étaient en route.

Il n’y a aucune honte à perdre contre une équipe supérieure, et les Dodgers avaient le meilleur bilan du baseball. Mais, a demandé quelqu’un à Chisholm, les erreurs ne sont-elles pas surprenantes ?

« Je suis un joueur de baseball professionnel et j’ai moi-même commis des erreurs, donc je peux vous dire que ce n’est pas très surprenant », a-t-il déclaré. « Mais je veux dire, c’est le baseball. Parfois, on pouvait cligner des yeux pendant une seconde et tout pouvait disparaître.

Pour les Yankees, la saison s’est terminée en un clin d’œil. Avec une avance de 5-0 et leur as de croisière, ils auraient dû terminer la soirée avec un nouvel itinéraire pour un vol vers Los Angeles. Cela, en soi, aurait été une première : aucune équipe ayant perdu les trois premiers matchs d’une Série mondiale n’avait jamais atteint le sixième match.

Mais les Yankees étaient comme une voiture de sport élégante qui ne s’occupait jamais de ce satané voyant moteur. Les avertissements étaient toujours là – mise en jeu bâclée, course de base déroutante, erreurs fondamentales – mais la course était si amusante que les Yankees espéraient pouvoir atteindre leur destination de toute façon. Échouer de cette façon était étrangement approprié.

Ce n’était que le septième match de l’histoire des World Series au cours duquel une équipe perdait après avoir mené par cinq points ou plus. Dans tous les autres cas, cependant, l’équipe perdante avait plus de matchs à jouer. Ces Yankees sont finis.

« C’est aussi grave que possible », a déclaré Cole. « C’est le pire sentiment que vous ayez. Il faut parfois avoir la volonté de croire, de se donner une chance. Nous avons continué à pousser et à pousser et finalement nous avons échoué. C’est brutal.

Le grounder de Betts et les dégâts qu’il a causés seront désormais cités chaque fois qu’un lanceur ne parvient pas à couvrir le premier but. Le fait qu’il ne s’agissait que du cinquième match enlèvera une partie de l’intensité, historiquement. Mais étant donné à quel point les Yankees étaient proches d’un match 6 – qui aurait transféré tellement de pression sur les Dodgers – le jeu Cole/Rizzo et les erreurs qui l’ont précédé appartiennent à la liste des erreurs mémorables de la Classique d’automne.



Le receveur des Brooklyn Dodgers, Mickey Owen, a abandonné la troisième frappe lors de la neuvième manche du match 4 de la Série mondiale de 1941, ce qui a fini par coûter à son équipe une victoire égalisant la série avec les Yankees. (Getty Images)

Fred Snodgrass a laissé tomber le ballon en 1912. Mickey Owen a abandonné la troisième frappe en 1941. L’appel raté de Don Denkinger en 1985. L’erreur de Buckner en 1986. Le lancer sauvage de Mariano Rivera sur une carie en 2001. La cinquième manche fatidique en 2024.

Assez juste. Mais rappelez-vous aussi que Cole a mené cette manche et a lancé la septième. Et que les Yankees ont réussi à obtenir le feu vert en sixième, pour ensuite perdre définitivement l’avance en huitième. Et qu’aucune équipe en 54 ans n’avait gagné ne serait-ce qu’une seule fois après avoir perdu les trois premiers matchs d’une Série mondiale.

« Nous nous sommes battus », a déclaré Rizzo. « Il n’y a personne ici qui devrait baisser la tête. C’est difficile de gagner. Il est difficile de gravir le sommet de la montagne. Et nous étions proches.

Assez proche pour voir à travers le continent une conclusion des World Series qui n’aura jamais lieu.

(Photo du haut de Jazz Chisholm et Kiké Hernández : Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images)