Dans la Chine vieillissante, un responsable appelle à des mesures “audacieuses” pour réduire le coût d’avoir des bébés

La population chinoise a diminué pour la première fois en 2022.

Le responsable de la santé, Yang Wenzhuang, a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour augmenter le taux de natalité.

L’Inde est en passe de devenir la nation la plus peuplée.

Un responsable chinois de la santé a exhorté les gouvernements locaux à prendre des mesures “audacieuses” pour réduire le coût d’avoir des bébés et élever des enfants afin de réduire le fardeau des familles et d’augmenter la fertilité, a rapporté vendredi une publication soutenue par l’État.

La population chinoise a chuté l’année dernière pour la première fois en six décennies, selon les données publiées le mois dernier, un tournant historique qui devrait marquer le début d’une longue période de déclin.

En plus de cela, il y a la perspective d’un vieillissement rapide de la population qui ralentira l’économie à mesure que les revenus baissent et que la dette publique augmente en raison de la flambée des coûts de la santé et de l’aide sociale.

Les démographes préviennent que la Chine pourrait vieillir avant de s’enrichir.

Yang Wenzhuang, directeur du Département de la surveillance de la population et du développement familial au sein de la Commission nationale de la santé (NHC), a souligné l’importance du soutien familial pour améliorer le taux de fécondité, a rapporté la publication The Paper.

Yang a déclaré que les inquiétudes concernant l’argent et le développement de carrière chez les femmes étaient les principaux facteurs qui incitaient les personnes à ne pas avoir de bébés, ajoutant que des politiques précises étaient nécessaires pour améliorer le niveau de fécondité.

Une infirmière s'occupe d'un nouveau-né dans un hôpital de Fuyang, dans la province chinoise de l'Anhui.

“Les gouvernements locaux devraient être encouragés à explorer activement et à faire des innovations audacieuses pour réduire le coût de l’accouchement, de la garde des enfants et de l’éducation” afin de promouvoir le développement équilibré à long terme de la population, a déclaré Yang.

La Chine devait “saisir fermement l’importante fenêtre de développement de la population” lors de son 14e plan quinquennal qui court jusqu’en 2025, pour accélérer “la promotion du soutien à la procréation”, a-t-il dit.

Les commentaires de Yang ont été publiés dans le dernier numéro du magazine géré par le NHC, Population and Health, a indiqué le journal.

La Chine a été pendant des décennies préoccupée par la perspective d’une croissance démographique galopante et a imposé une politique stricte de l’enfant unique de 1980 à 2015 pour contrôler les chiffres.

Mais maintenant, la population a commencé à diminuer et l’Inde est sur le point de devenir le pays le plus peuplé du monde.

Le Bureau national chinois des statistiques a fait état d’une baisse de quelque 850 000 personnes pour une population de 1,41175 milliard en 2022, la première baisse depuis 1961, la dernière année de la grande famine chinoise.

L’année dernière, le taux de natalité n’était que de 6,77 naissances pour 1 000 personnes, en baisse par rapport à un taux de 7,52 naissances en 2021 et marquant le taux de natalité le plus bas jamais enregistré.

Une grande partie du ralentissement démographique est le résultat de la politique de l’enfant unique ainsi que des coûts élevés de l’éducation qui ont dissuadé de nombreuses personnes d’avoir plus d’un enfant ou d’en avoir aucun.

Les experts de l’ONU voient la population chinoise diminuer de 109 millions d’ici 2050, soit plus du triple de la baisse de leurs prévisions précédentes en 2019.

Une grand-mère en Chine rencontre son petit-fils pour la première fois.

Certaines mesures sont prises.

Les autorités sanitaires de la province du Sichuan ont déclaré en janvier qu’elles autoriseraient les personnes non mariées à élever une famille et à bénéficier des avantages réservés aux couples mariés à partir du 15 février.

Par ailleurs, certaines provinces, dont le Shaanxi, ont annoncé cette semaine qu’elles donneraient jusqu’à 5 000 yuans (735,29 dollars) aux donneurs de sperme pour renforcer les banques de sperme.