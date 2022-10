Dans la Chine de Xi, même les rapports internes sont la proie de la censure

BEIJING (AP) – Lorsque le coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan fin 2019, le journaliste Liao Jun de l’agence de presse officielle chinoise Xinhua a raconté des histoires contradictoires à deux publics très différents.

Les dépêches de Liao ont assuré aux lecteurs que la maladie ne se propageait pas d’une personne à l’autre. Mais dans un rapport confidentiel séparé adressé aux hauts fonctionnaires, Liao a adopté un ton différent, alertant Pékin qu’une maladie mystérieuse et dangereuse avait fait surface.

Ses rapports aux autorités faisaient partie d’un puissant système de signalement interne utilisé depuis longtemps par le Parti communiste au pouvoir pour en savoir plus sur des questions considérées comme trop sensibles pour que le public les connaisse. Les journalistes et chercheurs chinois envoient des bulletins secrets aux hauts responsables, s’assurant qu’ils obtiennent les informations nécessaires pour gouverner, même lorsqu’elles sont censurées.

Mais ce système interne a du mal à donner des évaluations franches alors que le dirigeant chinois Xi Jinping consolide son pouvoir, ce qui rend risqué pour quiconque de remettre en question la ligne du parti, même dans des rapports confidentiels, ont déclaré une douzaine d’universitaires, d’hommes d’affaires et de journalistes d’État chinois dans des entretiens avec l’Associated Press. .

On ne sait pas quel a été l’impact, étant donné la nature secrète de la politique chinoise de haut niveau. Mais le risque est une prise de décision mal informée avec moins de retours d’en bas, sur tout, de la position de la Chine sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie à son approche du coronavirus.

“Des dirigeants puissants deviennent des otages”, a déclaré Dali Yang, expert en politique chinoise à l’Université de Chicago. “Ils vivent en fait dans des cocons : protégés, mais aussi à l’abri des informations auxquelles ils devraient être ouverts.”

Les rapports sont classés secrets d’État, ce qui leur donne un air de mystère en Chine. Ils sont appelés “neican”, qui se prononce “NAY-tsahn” et signifie “référence interne”.

Ils rendent compte de ce qui serait considéré comme la base du journalisme dans de nombreux autres pays : corruption, grèves, critiques publiques, accidents du travail. En Chine, de telles questions peuvent être trop sensibles pour la consommation publique, car elles « pourraient nuire à la réputation du Parti », selon un article universitaire chinois de 2020.

Les journaux, les groupes de réflexion et les universités de toute la Chine ont chacun leur propre canal de signalement classifié, envoyant des renseignements aux autorités locales et provinciales. Ils surveillent la pollution de l’air dans la province industrielle du Hebei et guident l’élimination des cornichons gâtés dans le Hunan, une région réputée pour sa cuisine.

Mais quelques médias, tels que Xinhua et le Quotidien du Peuple contrôlé par l’État, fournissent des renseignements directement aux dirigeants chinois. Leurs rapports confidentiels ont renversé des responsables, changé de politique et lancé des campagnes gouvernementales contre la pauvreté et le gaspillage.

Le Parti communiste qualifie les reportages internes d’arme secrète, agissant comme ses “yeux et ses oreilles”, tandis que la propagande agit comme sa “gorge et sa langue”.

Ceux qui rédigent des rapports internes sont réfléchis, ouverts d’esprit et souvent critiques à l’égard du gouvernement, explique Maria Repnikova, spécialiste des médias chinois à la Georgia State University.

Ils peuvent être menacés ou intimidés, même lorsqu’ils sont soutenus par l’État, les responsables prenant des mesures extrêmes pour empêcher les mauvaises nouvelles d’atteindre leurs supérieurs.

“Ils sont assez prudents quant à ce qui se passe là-dedans, car ils ont toujours des gardiens”, a déclaré Repnikova.

Xi connaît intimement la puissance de ce système de reportage interne, a déclaré Alfred Wu, un ancien journaliste qui a rencontré Xi lorsqu’il gouvernait la province du Fujian. Xi a cultivé des liens avec les journalistes de Xinhua et du Quotidien du Peuple, les points de vente avec des lignes de communication directes et confidentielles avec Pékin – et donc, le pouvoir d’influencer sa carrière.

“Il se mêlait toujours et socialisait avec les journalistes”, a déclaré Wu. “L’intelligence de la rue de Xi l’a tellement aidé.”

Après son arrivée au pouvoir en 2012, Xi a étouffé la dissidence et lancé une campagne anti-corruption qui a emprisonné ses rivaux. La répression a rendu les journalistes plus prudents quant à ce qu’ils écrivent dans les mémos internes.

Xi a pris le contrôle de Xinhua, qui relève théoriquement du responsable n° 2, le Premier ministre. Sous Xi, Xinhua a parfois commencé à ignorer le Premier ministre Li Keqiang, dont les frustrations ont débordé lors d’une réunion interne, ont déclaré Wu et un journaliste des médias d’État connaissant la question, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter du sujet sensible.

Un journaliste de Xinhua célèbre pour ses reportages internes qui ont aidé à renverser un cadre supérieur d’une entreprise publique est désormais incapable de publier, selon un proche collaborateur, car les risques sont trop importants.

“Avant, il pouvait faire ces révélations parce que Xinhua avait le pouvoir de le protéger”, a déclaré l’associé, refusant d’être nommé par crainte de représailles. “Maintenant, ils disent qu’il ne peut plus signaler ces choses.”

Le système de rapports internes était également vulnérable à la corruption. Les fonctionnaires et les hommes d’affaires l’ont manipulé pour défendre leurs intérêts. Lors d’un incident, les responsables de la province du Shanxi ont donné de l’argent et des lingots d’or aux journalistes pour dissimuler un accident minier qui a tué 38 personnes.

La répression de Xi a freiné la corruption, mais a également mis à l’écart de nombreux concurrents de Xi et paralysé des fonctionnaires de bas niveau, qui hésitent à agir sans l’autorisation claire du sommet.

Le resserrement de l’emprise du gouvernement sur Internet sous Xi déforme également les rapports internes.

Il y a des décennies, les responsables disposaient de peu de moyens pour savoir ce que pensaient les gens ordinaires, faisant des rapports un canal précieux d’informations. Mais Internet “a donné à chacun son propre microphone”, a écrit le Quotidien du Peuple, entraînant une explosion d’informations que les rapports internes ont eu du mal à analyser.

Internet constituait également une menace : les critiques se sont liés en ligne, s’organisant pour défier l’État.

Xi a relevé les deux défis. Sous lui, la Chine a renforcé l’analyse des mégadonnées pour exploiter la vaste marée d’informations. Les rapports internes citent désormais de plus en plus Internet, certains bulletins étant en grande partie composés de publications sur les réseaux sociaux.

Xi a également lancé une campagne contre les “rumeurs en ligne” et mis des millions de censeurs au travail. L’un des premiers à être arrêté était un journaliste d’investigation accusant un fonctionnaire de corruption.

Ainsi, alors que les rapports internes s’appuient désormais largement sur les informations en ligne, Internet lui-même est devenu strictement censuré, ce qui peut déformer le message envoyé au sommet.

La surveillance électronique est également devenue omniprésente sous Xi, rendant plus difficile le partage d’informations sensibles, a déclaré un journaliste actuel et un ancien journaliste des médias d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias étrangers. Les communications sont fortement surveillées, ce qui maintient les fonctionnaires et les experts, et pas seulement les dissidents, sous le regard de l’État.

En conséquence, les gens retiennent des informations critiques, parfois avec des conséquences catastrophiques.

Dans les premiers jours de l’épidémie de virus à Wuhan, Liao de Xinhua a signalé l’arrestation de huit “faiseurs de rumeurs” pour diffusion de “fausses informations”.

En fait, c’étaient des médecins qui s’avertissaient mutuellement du virus émergent dans les chats en ligne. Son histoire a découragé les autres de s’exprimer, laissant la direction centrale aveugle à la propagation du virus.

Elle a également rédigé un rapport interne alertant Pékin sur les avis des autorités sanitaires de Wuhan divulgués en ligne. Mais au lieu de galvaniser une action plus rapide, ses rapports ont fait croire aux responsables que l’épidémie était sous contrôle, selon Yang, professeur à l’Université de Chicago.

“C’est un problème systémique”, a déclaré Yang. “Ils fonctionnaient dans un système qui étouffait les canaux d’information pour une bonne prise de décision.”

Le département de l’information du Conseil des Affaires d’Etat, le Cabinet chinois, a refusé de commenter. Xinhua n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’AP.

L’histoire du virus illustre un paradoxe des rapports internes : plus les contrôles sont stricts, plus les rapports deviennent précieux. Mais des contrôles plus stricts rendent également plus difficile la recherche d’informations fiables.

Des entretiens avec des universitaires chinois suggèrent qu’en ce qui concerne les décisions prises par le sommet, il y a désormais peu de place pour la discussion ou la correction de cap.

Bien que la Chine n’ait pas exprimé son soutien direct à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la position de Pékin est claire : dans le cadre du partenariat “sans limites” de Xi avec la Russie, les responsables expriment leur sympathie pour les griefs de Moscou envers l’Occident, dépeignant les États-Unis comme un tyran hypocrite et l’OTAN comme le agresseur.

Mais dans des conversations privées, de nombreux experts chinois en politique étrangère expriment des points de vue qui divergent de la ligne du parti. Cette diversité d’opinions, cependant, n’est pas transmise aux dirigeants chinois, craignent certains intellectuels.

“Il y a beaucoup plus de diversité d’opinions qu’on ne le pense”, a déclaré un universitaire, refusant d’être nommé parce qu’il n’était pas autorisé à parler à la presse.

À l’Académie chinoise des sciences sociales, un livre publié en Russie n’était pas autorisé à être traduit en chinois parce qu’il contenait des sections critiquant Poutine, selon un universitaire familier avec les experts russes de l’académie.

Un expert a rédigé un rapport interne suggérant que le ministre chinois des Affaires étrangères appelle son homologue ukrainien, a déclaré l’universitaire. Lorsque l’appel a eu lieu environ une semaine plus tard, de nombreux universitaires ont félicité l’expert lors d’une discussion de groupe.

Ensuite, l’un des universitaires a déclaré que l’expert devrait recommander à Xi d’appeler le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. “Si je fais ça, je ne pourrai plus écrire un autre rapport”, a raconté l’universitaire dans l’écriture de l’expert, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Xi n’a pas parlé avec Zelenskyy depuis le début de l’invasion.

De nombreux experts craignent que la Chine ne se soit aliénée l’Europe en favorisant la Russie. Un accord d’investissement historique avec l’Union européenne semble presque mort, et l’Europe aligne de plus en plus sa politique vis-à-vis de la Chine avec le plus grand rival de cette dernière, les États-Unis.

Un érudit a pris un risque calculé pour faire entendre son point de vue. Le conseiller gouvernemental Hu Wei a publié en mars un essai en ligne critiquant la guerre et affirmant que Pékin devrait se ranger du côté de l’Europe.

Hu a écrit publiquement parce qu’il craignait que ses patrons n’approuvent un rapport interne, selon Zhao Tong, membre du Carnegie Endowment for International Peace. Même si l’article était censuré, pensa-t-il, il pourrait attirer l’attention de hauts fonctionnaires.

“La bulle d’information est très grave”, a déclaré Zhao. “Je ne suis pas sûr que même les autorités aient une idée de la popularité d’un certain point de vue.”

Plus de 100 000 personnes ont consulté l’essai de Hu en ligne. En quelques heures, il a été bloqué.

Dake Kang, l’Associated Press