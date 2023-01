Dans la chasse aux actifs FTX, les avocats localisent des milliards en espèces et en crypto

FTX prévoit également de lever des fonds en vendant certaines activités commerciales aux Bahamas, au Japon et en Europe qui pourraient être viables avec une injection de capital. Et la société prévoit de travailler avec des responsables des Bahamas pour commercialiser les biens immobiliers de la société – un total de 36 propriétés évaluées à 253 millions de dollars.

Mais on ne sait pas à quel prix tous ces actifs peuvent se vendre, ni à quelle vitesse. En bref, les clients et les prêteurs de FTX doivent encore se préparer à un drame juridique pluriannuel avant de voir un retour d’argent, et ils risquent de subir des pertes importantes, selon les experts.

«Il est possible que les créanciers aient la possibilité d’obtenir des pièces ou des espèces numériques. Cela dépend de la nature de la cryptographie sous-jacente », a déclaré Kenneth Marshall, un conseiller financier spécialisé dans le travail avec des investisseurs victimes d’échecs de transactions, y compris celles impliquant la cryptographie. “Cela pourrait durer longtemps.”

La dernière divulgation sur les actifs de FTX a également mis en lumière le travail de Sullivan & Cromwell, l’un des cabinets d’avocats d’affaires les plus prestigieux au monde. Il représente non seulement FTX dans la faillite, mais a également effectué un travail juridique pour l’échange avant son effondrement.

Vendredi, Andrew R. Vara, le syndic américain dans la procédure de faillite, a déposé une objection à la décision de FTX de conserver Sullivan & Cromwell, affirmant que son travail avant la faillite pose un conflit d’intérêts potentiel. Le syndic a également plaidé pour qu’un examinateur indépendant soit nommé pour enquêter sur les questions.

Le travail de faillite du cabinet d’avocats n’est pas bon marché : les taux de facturation des associés de Sullivan & Cromwell varient de 1 575 $ à 2 165 $ de l’heure, selon un dossier judiciaire antérieur.

Un représentant de Sullivan & Cromwell a souligné mardi un dossier judiciaire selon lequel le cabinet d’avocats avait “travaillé sans relâche” pour récupérer les actifs de la société. Dans un dossier judiciaire connexe, un avocat du cabinet, Andrew Dietderich, a défendu les travaux antérieurs du cabinet pour FTX et sa capacité à mener une enquête sur les événements entourant l’effondrement de l’échange.

M. Dietderich a contesté l’affirmation antérieure de M. Bankman-Fried selon laquelle il avait subi des pressions pour mettre l’entreprise en faillite. Il a déclaré dans le dossier que M. Bankman-Fried avait fait appel à l’avocat de la restructuration John J. Ray III pour le remplacer en tant que directeur général après avoir consulté son père et trois autres avocats.