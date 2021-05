Dans la chambre d’hôtel de MC Kevin jonchée de préservatifs où il est tombé à mort en fuyant sa femme après un «  trio  »

La chambre d’hôtel du chanteur brésilien MC Kevin à Rio était jonchée de préservatifs avant de plonger à mort après avoir prétendument tenté de se cacher de sa femme à la suite d’un trio.

L’artiste de 23 ans et son copain Victor Fontenelle ont eu une relation sexuelle avec Bianca Domingues, 26 ans, lors d’une soirée alcoolisée et sexuelle avec une escorte, a déclaré la police.

MC Kevin aurait été sous l’influence de l’alcool à sa mort, selon la police Crédit: Newsflash

Le joueur de 23 ans est tombé du 5ème étage d’un hôtel de Rio de Janeiro dimanche dernier

Des préservatifs et des téléphones ont été trouvés éparpillés dans la chambre d’hôtel Crédit: Newsflash

Un rapport de police a conclu que MC Kevin, décédé après être tombé du balcon de sa chambre d’hôtel au cinquième étage à Rio de Janeiro le 16 mai, avait tenté d’échapper à sa femme, qu’il pensait être à l’extérieur de la pièce où il venait payé pour le sexe avec une escorte.

La conclusion de l’enquête récemment publiée a confirmé que la pièce dans laquelle il se trouvait était jonchée d’emballages de préservatifs et de sous-vêtements.

Il a également été révélé que la femme qui avait été payée par lui et son ami pour le sexe s’était enfuie pieds nus après l’avoir vu plonger dans sa mort.

Les experts enquêtant sur la mort ont déclaré que toutes les preuves ainsi que les déclarations de témoins ont confirmé qu’il n’y avait pas eu de délit impliqué dans la disparition du chanteur et qu’il s’agissait d’un accident.

inquiet d’être surpris en train de tromper par sa femme, il a paniqué et a essayé de descendre au sol en dessous quand il a glissé, est tombé Chef de la police Antenor Junior

Le rapport détaillé a méticuleusement reconstitué les dernières secondes de la vie du chanteur dans le quartier de Barra da Tijuca.

Selon l’enquêteur Luiz Alberto Moreira Coelho, la chambre d’hôtel du chanteur était en plein désarroi.

Les lits n’étaient pas à leur place, il y avait des sous-vêtements et des vêtements partout sur le sol, il y avait des enveloppes de préservatifs sur les lits et dans la salle de bain, et un grand nombre de serviettes usagées.

Il y avait également des preuves que la chambre avait été laissée à la hâte, étant donné que la police n’a trouvé qu’une seule des sandales de Bianca Domingues à côté du lit.

Lors de l’interrogatoire, la mannequin et l’escorte de 26 ans ont dit à la police qu’elle était tellement désemparée qu’elle a fui la pièce pieds nus.

Un témoignage révèle que Bianca Domingues, 26 ans, a déclaré avoir rencontré l’artiste de 23 ans et son copain Victor Fontenelle et que le trio avait passé une soirée sexuelle et alcoolisée.

La boisson était jonchée dans la pièce alors que le trio faisait la fête Crédit: Newsflash

dans une tentative signalée de se cacher de sa femme Deolane Bezerra, il a chuté jusqu’à la mort Crédit: Newsflash

Kevin est décédé dans le quartier balnéaire de Rio de Janeiro le 16 mai Crédit: Newsflash

La criminaliste Deolane Bezerra, 33 ans, fait ses adieux à son mari Crédits: Rex

MC Kevin, de son vrai nom Kevin Nascimento Bueno, avait rencontré Domingues pendant que lui et ses amis buvaient et se droguaient sur la plage.

Il est ensuite retourné avec Domingues et l’un de ses amis, MC VK, dans sa chambre d’hôtel, où les deux hommes auraient payé 132 £ chacun à l’escorte.

Le rapport de police détaille un certain nombre de bouteilles de boissons trouvées dans la chambre du chanteur, notamment du gin, des boissons énergisantes et une bouteille de champagne à moitié consommée coûtant 197 £.

Le chef de la police Antenor Junior a déclaré au site d’information Fantastico: « Nous devons souligner que tous les témoignages font état d’une consommation excessive d’alcool et de stupéfiants, de drogues illicites.

« Extrêmement effrayé, inquiet d’être surpris en train de tricher par sa femme, il a paniqué et a essayé de descendre au sol en dessous quand il a glissé, est tombé et est malheureusement mort. »

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve de bagarre ou de violence dans la pièce et ont conclu que sa mort, à laquelle ont assisté MC VK et Domingues, était un accident.

Selon le rapport, le chanteur de 23 ans est tombé d’une hauteur de 14 mètres et a heurté la canopée du bar de la piscine et la balustrade de la piscine avant de toucher le sol.

Il a frappé le coin d’une dalle avec sa mâchoire, laissant une tache de sang et lui causant une grosse blessure au visage.

Il s’est fracturé les os du nez, le maxillaire et la mâchoire et il a également subi une coupure de trois centimètres à la langue.

Sa veuve, l’avocate Deolane Bezerra, a déclaré à Fantastico: «Je veux continuer à l’aimer, je veux que les gens respectent sa mémoire.

« Je n’aime pas les jugements, je n’ai jamais jugé, et je pense que juger quelqu’un qui n’est pas là pour se défendre n’est pas valable. »

L’incident fait suite à une soirée remplie d’alcool Crédit: Instagram / mckevin

Elle prétend qu’ils se sont rencontrés, aux côtés de son pote Victor Fontenelle, pour un trio Crédit: Twitter