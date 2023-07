Dans la chaleur de l’été, un ours a été aperçu dans le jacuzzi du jardin du sud de la Californie

BURBANK, Californie (AP) – Avec la vague de chaleur estivale qui bat son plein dans le sud de la Californie, une piscine de jardin est un endroit tentant pour se baigner.

Même pour un ours.

La police de la ville de Burbank a répondu à un rapport d’observation d’ours dans un quartier résidentiel et a trouvé l’animal assis dans un jacuzzi derrière l’une des maisons.

Après un court plongeon, l’ours a escaladé un mur et s’est dirigé vers un arbre derrière la maison, a indiqué la police dans un communiqué vendredi.

La police a publié une vidéo de l’animal dans le quartier, à environ 16 kilomètres au nord de Los Angeles et près des montagnes Verdugo.

La police de Burbank a émis des avertissements aux résidents pour qu’ils évitent les ours et gardent toutes les ordures et la nourriture sous clé pour décourager les ours de venir chez eux.

The Associated Press