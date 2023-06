Dans la catastrophe d’un submersible disparu et d’un navire de migrants grec, l’histoire de deux Pakistans

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Les deux tragédies maritimes qui ont retenu l’attention ces derniers jours pourraient difficilement être plus différentes.

Mercredi dernier, un chalutier de pêche transportant plus de 700 migrants principalement en provenance d’Égypte, de Syrie et du Pakistan a coulé au large des côtes grecques, dans l’une des pires catastrophes de ce type depuis plus d’une décennie. Bien que le nombre de morts soit officiellement de 81, les autorités grecques n’ont dénombré que 104 survivants. Leur témoignage suggère que toutes les femmes et tous les enfants à bord ont péri. Selon certaines estimations, plus de 300 ressortissants pakistanais sur le bateau sont morts, un récit alléguant que beaucoup ont été forcés de rester sous le pont dans la cale alors que le navire chavirait et coulait.

Aussi choquante soit-elle, cette catastrophe en Méditerranée n’est que trop familière à un public mondial largement insensible au sort de ceux qui effectuent la périlleuse traversée. Les migrants ont été victimes d’un enchaînement familier de malheurs : ils ont été exploités par des réseaux de passeurs qui s’étendaient de leur pays d’origine jusqu’aux côtes libyennes. Sous la menace de violences, ils ont été contraints de monter sur un bateau surpeuplé, innavigable et mal équipé. Le navire qui les a emmenés à la mort a été bloqué pendant des jours lors de son voyage prévu vers l’Italie sans aide, malgré les appels de détresse apparents lancés par les migrants. Et ils ont enduré tout cela dans une tentative désespérée de trouver asile sur un continent dont les gouvernements n’ont pas réussi à proposer un plan collectif sur la migration et où de nombreux habitants préfèrent les repousser à la mer.

Loin de là, dans l’Atlantique Nord, se déroule une épreuve cinématographique qui fascine les médias et le public mondial. Quelque part près de la célèbre épave du Titanic, un submersible de haute mer manque à l’appel. Au moment d’écrire ces lignes, la recherche de l’engin de 21 pieds, connu sous le nom de Titan, entrait dans sa quatrième journée après avoir perdu le contact avec le navire de recherche canadien Polar Prince dimanche matin. La Garde côtière américaine et l’Aviation royale canadienne s’étaient empressées de localiser le submersible sur une vaste zone de recherche de 10 000 milles carrés dans l’océan, qui atteint 13 000 pieds de profondeur dans certaines régions. Les responsables américains craignaient que les cinq passagers à bord, s’ils étaient encore en vie, n’aient plus qu’une journée d’oxygène.

Le Titan effectuait une plongée organisée par OceanGate Expeditions, une société privée de recherche et de tourisme qui a effectué des voyages sur le site de l’épave du Titanic. Ses passagers paieraient 250 000 dollars par personne pour faire le voyage. Bien que les noms des personnes à bord n’aient pas été divulgués par les autorités, des informations ont confirmé que l’homme d’affaires et explorateur britannique Hamish Harding, le plongeur français Paul-Henri Nargeolet et le PDG d’OceanGate Stockton Rush se trouvaient à l’intérieur du Titan. Il en va de même pour Shahzada Dawood, héritier de l’une des plus grandes fortunes privées du Pakistan, et son fils adolescent Suleman.

« [They] avait entrepris un voyage pour visiter les vestiges du Titanic dans l’océan Atlantique », a déclaré la famille Dawood dans un communiqué. « Pour l’instant, le contact a été perdu avec leur engin submersible et les informations disponibles sont limitées. »

Les politiques grecque et européenne sous surveillance après un naufrage dévastateur

Une recherche est en cours après qu’un submersible utilisé pour emmener des touristes vers l’épave du Titanic a disparu au large des côtes du sud-est du Canada le 18 juin. (Vidéo : Allie Caren/The Washington Post, Photo : AFP Photo/OceanGate Expeditions/The Washington Post)

Sur réseaux sociauxcertains Pakistanais pointa le sombre spectacle de compatriotes de extrémités opposées d’une grande fracture socio-économique disparaissant dans les profondeurs aquatiques en même temps. Le Pakistan est au milieu d’une crise économique dévastatrice, avec un taux d’inflation au plus haut depuis 50 ans, des pénuries alimentaires, des pannes d’électricité et un chômage croissant. Les conditions ont contraint de nombreuses personnes, en particulier parmi les pauvres, à chercher une vie meilleure à l’étranger.

« La situation désespérée a conduit à la croissance fulgurante des passeurs au Pakistan », a écrit Zahid Shahab Ahmed, chercheur principal à l’Institut Alfred Deakin pour la citoyenneté et la mondialisation en Australie. « En échange de grosses sommes d’argent, ils offrent aux gens le transport, de faux documents et d’autres ressources pour un départ rapide du pays. »

« Il est déjà assez grave que l’échec spectaculaire du gouvernement à remplir sa part du contrat social en assurant la sécurité économique à ses citoyens pousse des individus désespérés – même les plus éduqués – à quitter le pays », a noté un éditorial de lundi dans Dawn, un quotidien pakistanais, déplorant en outre qu' »un gouvernement incompétent et indifférent n’ait fait que peu d’efforts pour réprimer un vaste réseau de passeurs qui escroquent des individus désespérés et les mettent sur une voie semée d’embûches ».

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a décrété lundi une journée de deuil national, tandis que les autorités de diverses régions du pays ont arrêté des personnes soupçonnées de liens avec des réseaux de traite des êtres humains. « Nos pensées et nos prières vous accompagnent, et nous prions pour que les âmes des défunts trouvent la paix éternelle », a déclaré le président du Sénat pakistanais, Muhammad Sadiq Sanjrani, promettant de s’attaquer aux passeurs.

Cela peut être un piètre réconfort pour de nombreux Pakistanais, qui vivent dans ce qui, selon certaines mesures, est la société la plus inégale d’Asie du Sud, longtemps dominée par des potentats influents et quasi féodaux. Sharif lui-même est un descendant d’une dynastie politique qui a également d’énormes intérêts commerciaux.

Au moins 79 morts et des centaines de disparus dans l’épave la plus meurtrière de l’année au large de la Grèce

Les Dawood appartiennent au même monde. Shahzada Dawood est vice-président d’Engro Corp., un conglomérat majeur qui est une filiale de l’entreprise familiale Dawood Hercules, dirigée par son père, Hussain Dawood. Il s’agit d’une opération de plusieurs milliards de dollars qui s’étend sur divers secteurs de l’économie pakistanaise, notamment les textiles, les engrais, les aliments et l’énergie. En conséquence, Engro a bénéficié d’importantes subventions gouvernementales. Dawood et Sharif ont tous deux été identifiés dans la fuite des Panama Papers de 2016 comme l’un des dizaines de magnats et politiciens pakistanais à posséder des comptes bancaires offshore secrets.

Dawood a fréquenté le Forum économique mondial, a vanté sa vision d’un « avenir durable » et des modèles commerciaux qui aident à élever les « communautés à faible revenu ». Les Dawood sont également engagés dans des activités philanthropiques au Pakistan, aux Émirats arabes unis et en Grande-Bretagne, où Shahzada Dawood et sa famille immédiate sont basés en tant que doubles citoyens britanniques et pakistanais.

Les centaines de Pakistanais perdus en Méditerranée ne cherchaient qu’une lueur de cette vie. S’adressant à l’Associated Press, Zohaib Shamraiz, un Pakistanais vivant à Barcelone, a décrit sa dernière conversation avec son oncle, Nadeem Muhamm, toujours porté disparu. L’oncle de Shamraiz avait laissé trois jeunes enfants au Pakistan pour améliorer la vie de sa famille appauvrie.

« Je lui ai parlé cinq minutes avant qu’il ne monte sur le bateau », a déclaré Shamraiz à l’AP. « Je lui ai dit de ne pas y aller. J’avais peur. Il a dit qu’il n’avait pas le choix. »