Dans la capitale ukrainienne, les frappes aériennes de Poutine ne noircissent pas l’ambiance

Les premières chutes de neige de la saison ont apporté des températures inférieures à zéro dans une ville plongée dans l’obscurité et le froid par les attentats.

Kyiv, Ukraine — La guerre et l’hiver ont apporté une nouvelle misère à Kyiv après une longue accalmie estivale. La campagne de missiles de la Russie pour détruire l’infrastructure énergétique de l’Ukraine a ravivé les craintes qui s’étaient apaisées après que les forces ukrainiennes eurent chassé les troupes russes de la capitale au printemps.

Mais si l’objectif du président russe Vladimir Poutine est de démoraliser la population au point d’accepter des compromis avec la Russie, il n’y parvient pas. Selon des entretiens avec des habitants de Kyiv, le danger et l’inconfort semblent n’être que le durcissement des attitudes, l’approfondissement de la volonté de continuer à se battre.

“Émotionnellement, c’est très difficile quand vous êtes à la maison sans électricité et que vous pouvez entendre les sirènes des raids aériens”, a déclaré l’étudiante en art dramatique Anastacia Osmolovska, 20 ans. “C’est comme être dans un trou noir profond.”

“Mais tant que la Russie tire des missiles sur nos villes, il n’y a aucun moyen de négocier avec eux”, a déclaré Osmolovska. “Nous devons garder la peur à l’intérieur et continuer.”

La plupart des habitants de Kyiv sont devenus au moins quelque peu insensibles à la menace posée par les missiles. Le hurlement des sirènes ne déclenche plus une ruée vers les abris. Les gens s’éloignent des fenêtres dans les couloirs ou les pièces intérieures, puis attendent de voir s’il y a des explosions avant de décider de déménager sous terre, a déclaré Maria Birtec, 35 ans, en sirotant un café avec un ami dans le centre de Kyiv.

Au début de la guerre, son fils, Max, aujourd’hui âgé de 4 ans, tremblait et pleurait au bruit des explosions, se souvient-elle.

Maintenant, il s’est mis à crier «Tuez Poutine dans son bunker» lorsque les sirènes se déclenchent et ne montre aucun signe de peur. “Il est plutôt cool”, a déclaré Birtec.

Pour certains, cependant, les attaques sont une source permanente d’anxiété. Les jumelles adolescentes de Liliia Bolbat ont été traumatisées par un tir de roquette sur leur immeuble dans la ville orientale de Marioupol pendant le conflit de 2014-2015. Ils vivent désormais à Kyiv, et les récents attentats ont ravivé de douloureux souvenirs.

Le 10 octobre, une date que tous les Kyiviens ont gravée dans leur mémoire parce que les missiles qui se sont abattus sur la capitale ont marqué le lancement de la nouvelle campagne de Russie, “les filles étaient tellement stressées qu’elles ont vomi et ont eu de la fièvre”, a déclaré Bolbat. « Ils ont passé 12 heures au sous-sol. J’ai dû leur donner des sédatifs.

Depuis, ils dorment régulièrement dans le couloir de leur appartement en cas de tirs de missiles. Ils gardent des lampes de poche, des couvertures et des barres de chocolat à portée de main.

« Comment pourrions-nous négocier avec eux alors qu’ils ont détruit notre ville natale ? Anhelina, l’une des jumelles, a déclaré, faisant référence à la ville de Mariupol, gravement bombardée et maintenant occupée par la Russie, où ils sont nés.

Les coupures d’électricité, quant à elles, ajoutent de nouveaux défis à la vie en temps de guerre. Courir au sous-sol dans le noir n’est pas toujours sûr ou possible pour ceux qui vivent dans les étages les plus élevés des tours d’appartements. Certaines personnes ont cessé d’utiliser les ascenseurs de peur que le courant ne s’éteigne et ne les emprisonne à l’intérieur.