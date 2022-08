Dans la campagne présidentielle du Kenya, George Wajackoyah suscite un débat sur la marijuana

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Le candidat à la présidentielle a fait pivoter ses hanches et ses épaules, la musique reggae retentissant de son bus de campagne. Alors que George Wajackoyah dansait, une foule de plus en plus tapageuse chantait ce qui est devenu son hymne de campagne. “Oui, je suis un planteur de ganja», hurlait la chanson à succès de Marlon Asher, « Ganja Farmer ». “Appelez-moi di ganja farmer.”

Lorsque Wajackoyah, 62 ans, a pris le micro à Tala, une ville à l’extérieur de Nairobi, il a parlé de réparer la corruption publique du Kenya, les difficultés économiques du pays et sa dépendance excessive à l’égard de la Chine. Mais la ligne qui a suscité le plus d’applaudissements – celle au cœur de la campagne de Wajackoyah et qui a transformé le candidat aberrant en une sensation virale – était la plus simple.

“Bhangi, bhangi, bhangi,” Wajackoyah a crié – en utilisant le mot swahili pour marijuana. Dans la foule, les poings se sont levés et au moins une bouffée de fumée s’est envolée vers le ciel. Des centaines de personnes ont hurlé en réponse, «Bhangi, bhangi, bhangi.”

L’élection de mardi au Kenya sera finalement une compétition entre deux des politiciens les plus établis du pays – l’ancien Premier ministre Raila Odinga et le vice-président William Ruto – qui, selon de récents sondages, sont au coude à coude. Wajackoyah pourrait, tout au plus, gagner suffisamment de voix pour forcer Odinga et Ruto à un second tour, selon les experts politiques.

Les critiques ont rejeté Wajackoyah, professeur de droit auxiliaire de longue date et avocat spécialisé en droit de l’immigration, comme fou, immoral ou les deux. Mais au cours d’une saison électorale caractérisée à bien des égards par la désillusion vis-à-vis du statu quo, même les détracteurs de Wajackoyah s’accordent à dire qu’il bouscule la course et alimente une conversation plus large sur la marijuana, au Kenya et dans toute la région.

“Ce que Wajackoyah a fait, c’est de mettre cette discussion sur la légalisation de la marijuana au premier plan”, a déclaré Macharia Munene, professeur d’histoire et de relations internationales à l’Université internationale des États-Unis à Nairobi. “Si c’est légalisé au Kenya, il est possible que la région commence aussi à en parler sérieusement… donc l’effet est grand, et d’autres pays regardent ce type comique.”

George Wajackoyah, dont la campagne présidentielle repose en grande partie sur la légalisation de l’herbe, a parcouru Nairobi et ses environs les 27 et 28 juillet. (Vidéo : Rachel Chason/The Washington Post)

À travers l’Afrique, une demi-douzaine de pays – avec le Lesotho le premier en 2017 et le Maroc le plus récent l’année dernière – ont légalisé la marijuana à des fins médicinales et commerciales, mais pas à des fins récréatives. En Afrique du Sud, les adultes sont autorisés à posséder, cultiver et utiliser de l’herbe en privé, mais pas en public.

Selon Wajackoyah, la criminalisation de la marijuana reflète l’une des nombreuses valeurs occidentales imposées depuis longtemps au Kenya. La légalisation à des fins industrielles et médicales, dit-il, aiderait le pays à marquer une rupture avec son passé colonial et permettrait au Kenya de rembourser sa dette d’environ 71 milliards de dollars. Les experts disent que les chiffres de Wajackoyah sont extrêmement exagérés. Jeffrey Miron, professeur d’économie à l’Université de Harvard, a estimé que les recettes fiscales annuelles provenant des ventes de mauvaises herbes pour le Kenya seraient plus proches de 60 millions de dollars.

Bien que les affirmations de Wajackoyah puissent être farfelues – il parle également d’exporter des testicules d’hyène et de la viande de chien – sa proposition d’utiliser la légalisation de l’herbe pour stimuler l’économie a touché un nerf, a déclaré Ledama Olekina, un sénateur du comté de Narok au Kenya qui a poussé ces dernières années pour la légalisation.

“Quand vous allez voir les expatriés qui vivent à Nairobi, ils fument tous de la marijuana”, a déclaré le sénateur. “Pourquoi est-ce qu’ils ont le droit de fumer et que les pauvres n’ont pas le droit de fumer?”

La société kenyane est encore trop conservatrice et religieuse pour que Wajackoyah gagne une réelle traction, a déclaré Olekina, et Wajackoyah n’a fait aucune tentative pour acquérir l’expérience ou les alliances nécessaires pour réussir dans la politique kenyane. Mais Olekina a déclaré qu’il était convaincu que le vent tournerait un jour.

“Finalement, la marijuana sera légalisée au Kenya”, a-t-il dit. “Nous avons juste besoin d’avoir plus de fous comme George Wacjackoyah, moi-même et d’autres qui en parlons.”

Malgré son grand discours, Wajackoyah a déclaré qu’il ne fumait pas d’herbe lui-même et qu’il ne faisait pas pression pour la légalisation récréative. Il se concentre plutôt sur le chanvre industriel et la marijuana médicale. Mais il s’empresse d’ajouter qu’il ne voit aucun problème à une utilisation récréative : « Qu’y a-t-il de mal à fumer ? Nos grands-pères ont fumé ce truc.” S’il gagne, dit-il, il attend avec impatience s’il gagne pour fumer son premier joint au pouvoir.

Alors que la saison des élections approche, les Kényans se préparent aux troubles et espèrent la paix

Un matin de la semaine dernière, Wajackoyah est sorti de sa Lexus blanche dans une station-service à la périphérie de Nairobi portant des sandales Adidas, un pantalon de survêtement et une chemise jaune fluo arborant le nom de son parti : « Roots ». Regardant par-dessus ses lunettes de soleil, le politicien à la barbe grise fit signe d’un geste de la main à deux journalistes du Washington Post d’entrer rapidement.

Sa campagne est petite, a-t-il expliqué, et il n’aime pas que les gens sachent à l’avance où il se trouve, de peur que la foule ne devienne trop grande. La voiture sert également de bureau, a-t-il dit, et le bus de campagne branlant – modernisé pour inclure une scène de fortune et une cabine de DJ — était prêté par un ami.

Wajackoyah a sorti son téléphone, affichant des vidéos des foules massives qu’il avait attirées dans l’ouest du Kenya quelques jours auparavant. “C’est la première fois que nous assistons à une révolution de ce type en Afrique”, a déclaré Wajackoyah. se propager sur Tik Tok. Assis sur le siège avant de la voiture, Wajackoyah s’est arrêté, écoutant le nombre croissant de jeunes hommes rassemblés devant la voiture, criant son nom.

“Nous avons été découverts”, a déclaré Wajackoyah en secouant la tête.

Il a sauté pour une adresse impromptue à la foule. Il leur a dit que la brouette, symbole de la campagne de son rival Ruto, devrait être réutilisée pour transporter de l’herbe. La foule a ri. Quand il a clôturé avec sa signature “bhangi eeeh !”, les personnes rassemblées ont applaudi en réponse, levant leurs poings en l’air.

Parmi eux se trouvait Jack Juma, un chauffeur de moto-taxi qui fume de l’herbe après le petit-déjeuner et le déjeuner. Jouma, 26 ans, a déclaré qu’il croyait que Wackoyah serait “une voix pour les jeunes”.

La marijuana devient légale au Canada mercredi, mais des barrières subsistent pour les consommateurs

Recueilli par des adorateurs de Hare Krishna alors qu’il était enfant après avoir vécu dans les rues de Nairobi pendant des années, Wajackoyah a déclaré qu’il ne buvait pas d’alcool et ne mangeait pas de viande. Il est devenu policier après avoir été diplômé de l’école, rejoignant finalement son unité de renseignement. Mais il a été contraint à l’exil après avoir recueilli des informations sur le meurtre d’un ministre du gouvernement en 1990, a déclaré Wajackoyah, fuyant en Angleterre – où il a travaillé comme fossoyeur et agent de sécurité – puis aux États-Unis. En cours de route, il a acquis une liste de diplômes si longue que cela a conduit à des moqueries tout au long de la campagne électorale.

Il est retourné au Kenya en 2012, disant qu’il avait ressenti le besoin de rentrer chez lui. Il est diplômé en 2015 de la Kenya School of Law à Nairobi, s’inscrivant après avoir déclaré que la légitimité de ses diplômes antérieurs avait été remise en question. À Nairobi, il a créé son propre cabinet d’avocats, représentant des clients de premier plan tels que Stella Nyanzi, une militante ougandaise et critique du président Yoweri Museveni, et a déclaré qu’il avait récemment occupé le poste de professeur auxiliaire à l’Université internationale des États-Unis en Afrique.

Alors que le bus de la campagne se faufilait dans la circulation de Nairobi et roulait le long des autoroutes à l’extérieur de la ville, Wajackoyah a discuté avec sa colistière, Justina Wamae, une femme d’affaires de 35 ans élevée dans le bidonville de Kibera, et mélangé et scindé par lui-même pendant que le DJ jouait un flux reggae de Lucky Dube et Bob Marley. De temps en temps, il attrapait la main courante qui longeait le périmètre du bus et la laissait tomber bas.

Il s’est penché pour frapper du poing une foule de bouchers qui se sont approchés, a soufflé des baisers aux étudiants du salon de beauté qui se sont réclamés sur un toit pour le voir, a étreint de jeunes hommes portant des t-shirts et des étuis de téléphone de marijuana et a dansé avec des femmes qui ont attrapé sa main sur la balustrade . Il a attiré des foules massives à Grogan, l’un des bidonvilles de Nairobi où il mendiait parfois dans son enfance, disant à la foule ravie : « J’ai vécu le long de cette rivière comme vous… quelqu’un dont le père n’est personne, tout comme vous êtes perçu, peut être président du Kenya.”

Même lorsque le bus a été envahi par de jeunes hommes – dont beaucoup semblaient être défoncés et dont certains ont essayé à certains moments de saisir son microphone – Wajackoyah est resté calme. Souvent, un petit sourire apparaissait sur son visage. Il a dit qu’il était satisfait parce que la foule démontre l’impact qu’il a déjà eu, quels que soient les résultats des élections.