«  Dans la boue comme un chien  »: Medvedev demande à un officiel de lui faire défaut tout en perdant un affrontement de tennis entièrement russe alors que Rublev rit des tribunes

Jamais du genre à cacher son dédain pour la surface, Medvedev a de nouveau diverti en perdant en deux sets contre son compatriote Karatsev à Rome, sortant vers l’homme classé 25 places en dessous de lui alors que sa sombre course sur terre battue se poursuivait.

Après avoir eu du mal à atteindre un tir, le numéro deux mondial semblait plus intéressé à s’occuper de certaines plantes sur le côté du terrain, et il a également frappé de manière ludique sa raquette sur une caméra dans un spectacle de son inconfort face à la photo sur laquelle se concentrer. lui.

Lorsque vous préférez faire du jardinage plutôt que de jouer au tennis sur terre battue. #Medvedev# ibi21pic.twitter.com/FLlVKYLScm – GIF de tennis 🎾🎥 (@tennis_gifs) 12 mai 2021

Medvedev perd encore deux points, se tourne vers le superviseur Gerry Armstrong, qui siège sur le terrain. «Gerry, s’il te plaît, par défaut, ce serait mieux pour tout le monde. – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 12 mai 2021

Après avoir été brisé de manière décisive dans le deuxième set, Medvedev a tristement demandé: « Aimes-tu être dans la boue comme un chien? Je ne juge pas. »

Le finaliste de l’Open d’Australie a ensuite fait écho à ses propos avant une rare victoire en surface lors du récent Open de Madrid en admettant: « Je ne veux pas être ici. »

«Mamma mia Sante Italia, abus de balle. Non, il est revenu, pas d’abus de balle »Rublev dans les gradins en riant😂 #medvedev@TennisTVpic.twitter.com/QEETVfXRd9 – Salé🧂 (@saltytennis) 12 mai 2021

Medvedev continue de se plaindre des courts en terre battue, insistant sur le fait que son tennis ne fonctionne pas dessus. « Je ne veux pas être ici », dit-il au superviseur Gerry Armstrong. – José Morgado (@josemorgado) 12 mai 2021

Le numéro sept mondial Rublev, qui a battu Jan-Lennard Struff pour organiser une rencontre en huitièmes de finale avec Roberto Bautista Agut, a été vu rire dans les gradins alors qu’il regardait le duo avec lequel il avait remporté la Coupe ATP jouer le match, ce qui a encore une fois mis en lumière Les appréhensions extrêmes de Medvedev à propos de l’argile et la montée fulgurante de Karatsev par rapport au top 200 il y a un peu plus d’un an.

Malgré toute sa folie accrocheuse, le souci des fans de Medvedev est que ses difficultés en surface l’empêcheront de réaliser son potentiel pour devenir un joueur vraiment grand et un champion régulier du Grand Chelem.

Rublev est venu voir Medvedev se plaindre de lmao pic.twitter.com/TQ9G1wL04I – LeoDaWeeb (@LeoDaWeeb) 12 mai 2021

Medvedev. « Aimes-tu être dans la boue comme un chien? Je ne juge pas ». Quelques citations épiques de Medvedev. – José Morgado (@josemorgado) 12 mai 2021

Après une superbe série de résultats l’année dernière qui s’est poursuivie à Melbourne, le joueur de 25 ans a eu une opportunité extérieure de devenir le joueur pour enfin terminer la course record du numéro un mondial Novak Djokovic en tête du classement ce mois-ci.

Cette chance, comme toute personne au courant de son histoire sur terre battue aurait pu s’y attendre, s’est estompée aussi vite que ses frustrations avec sa surface détestée sont réapparues.

Karatsev 6-2, 6-4 Medvedev Dans un cas de timing délicieux, l’image est tombée dans le match final, comme si le caméraman ne pouvait pas supporter de regarder. – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 12 mai 2021

Medvedev est entré dans le match avec un bilan parfait en six matches contre ses compatriotes, abandonnant cette course sans défaite avec une défaite 6-2, 6-4 en seulement une heure et 18 minutes.

Karatsev, quant à lui, a battu un joueur du top 10 pour une cinquième fois étonnante cette année, y compris sa victoire sur Djokovic à l’Open de Serbie en route vers la finale à Belgrade.

C’est 𝗙𝗜𝗩𝗘 Top 10 des victoires pour @AsKaratsev cette saison! Le Russe remporte le numéro 2 mondial Medvedev 6-2 6-4 à Rome et rencontrera Opelka pour une place en quart de finale.# IBI21pic.twitter.com/lATlZDHJ6M – Tennis TV (@TennisTV) 12 mai 2021

À propos, Aslan Karatsev a joué comme le très bon joueur fiable du Top 10 qu’il est en train de devenir. – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 12 mai 2021

Il va sûrement imaginer ses chances de se qualifier pour les quarts de finale lorsqu’il affrontera le numéro 47 mondial Reilly Opelka.

Djokovic affrontera Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale, et la deuxième tête de série Rafael Nadal doit rencontrer l’Italien Jannik Sinner, 19 ans, mercredi.