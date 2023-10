Dans la bataille pour préserver les fantômes sous-marins des Grands Lacs de l’Ontario

Les archéologues, les historiens et les plongeurs tentent de capturer numériquement plus de 1 000 épaves au fond des Grands Lacs avant qu’elles ne deviennent méconnaissables après que la combinaison des moules envahissantes et du changement climatique ait accéléré leur détérioration à un rythme alarmant.

La région des Grands Lacs est connue parmi les cercles de plongée comme l’un des meilleurs endroits au monde pour explorer les épaves, car l’eau froide et douce offre des conditions idéales pour leur conservation, même en eau peu profonde.

Aujourd’hui, la détérioration de ces reliques sous-marines n’a pas seulement été accélérée par des tempêtes plus fréquentes et plus intenses que l’on croit être provoquées par le changement climatique, mais aussi par la colonisation des lacs par des moules zébrées et quagga envahissantes en provenance d’Europe, probablement introduites dans les Grands Lacs par le biais de eaux de ballast des cargos internationaux.

Depuis leur arrivée dans les années 1980, ces mollusques de la taille d’un ongle de pouce ont transformé les Grands Lacs, poussant les moules locales au bord de l’extinction, rendant les eaux turquoise autrefois troubles tout en recouvrant presque tout, des jetées aux centrales électriques. dans un tapis déchiqueté de coquilles densément emballées.

Des épaves réduites à des « tas de bois »

Durrell Martin a été témoin direct de ce changement. Au cours de ses 30 années de carrière de plongeur, Martin, également président du groupe à but non lucratif Save Ontario Shipwrecks, a déclaré que les moules envahissantes ont totalement transformé le monde sous-marin.

La roue de l’épave de l’Oliver Mowat est visible ici au fond du lac Ontario et elle est incrustée de moules zébrées. La goélette à trois mâts a coulé après une collision avec un cargo en 1921, tuant trois de ses cinq équipages. (Kayla Martin)

À ses débuts, il fallait des lumières pour pénétrer dans l’obscurité trouble des lacs. À l’époque, les plongeurs devaient s’approcher pour voir les épaves, mais lorsqu’ils le faisaient, ils pouvaient encore voir de la vaisselle, des conserves et même le bois d’origine des navires vieux de 200 ans gisant au fond.

Aujourd’hui, l’eau est si claire que les lumières ne sont souvent plus nécessaires, et même si les plongeurs peuvent désormais facilement voir la forme des épaves, elles sont incrustées dans des couches vivantes de dizaines de milliers de coquillages envahissants.

« Notre dilemme est que, oui, la visibilité est excellente pour les plongeurs, et nous pouvons maintenant profiter et voir davantage les épaves, mais elles se désintègrent à un rythme plus rapide que jamais auparavant. »

Les épaves dont nous pensions qu’elles seraient là dans 200 ans et dont nous pourrions profiter, nous avons réalisé que probablement d’ici 10 à 20 ans, elles auront toutes disparu. Ce seront des tas de bois au fond. – Durrell Martin, président, Save Ontario Shipwrecks

Les moules se fixent aux surfaces à l’aide d’un faisceau de fils appelés filaments. Sur les épaves en bois, ils utilisent ces vrilles pour s’enfouir dans le bois, leur donnant ainsi une prise ferme, mais affaiblissant l’intégrité du bois. Sur l’acier et le fer, les moules produisent dans leurs excréments un acide qui corrode le métal.

La coque d’un navire est conçue pour déplacer l’eau. Il est censé résister à la pression du bas et non du haut. Au fil des années, les filaments et l’acide fragilisent les matériaux du navire et le navire tout entier finit par s’effondrer sous le poids des moules qui y sont attachées.

« Nous ne pouvons pas arrêter cela », a déclaré Martin. « Les épaves dont nous pensions qu’elles seraient là dans 200 ans et dont nous pourrions profiter, nous avons réalisé que probablement d’ici 10 à 20 ans, elles auront toutes disparu. Ce ne seront plus que des tas de bois au fond. »

Manque de données sur environ 6 000 naufrages

Le le problème a été documenté dans plusieurs études remonter des décennies en arrièremais presque rien n’a été fait par les gouvernements des deux côtés de la frontière, selon Ken Meryman, un chasseur d’épaves et plongeur de Duluth, au Minnesota, qui documente les reliques navales des Grands Lacs depuis 50 ans.

La plongeuse spéléo canadienne Jill Heinerth, photographiée sur l’épave de l’Oliver Mowat dans le lac Ontario, prend des images du beaupré incrusté de moules du navire. (Kayla Martin)

« Ils s’effondrent », a-t-il déclaré à propos des 1 400 épaves connues dans les Grands Lacs.

Meryman a ajouté que les épaves ne sont pas seulement menacées par des bivalves envahissants : des études suggèrent que les bactéries sont également suralimentées par le changement climatique.

« Sur les épaves en acier, il y a une bactérie mangeuse de fer », a expliqué Meryman. « Nous avons cela dans le lac Supérieur et sur les épaves en acier. Cela a provoqué une détérioration. Je ne suis pas sûr de ce que vous faites à ce sujet. »

Le problème, selon Meryman, est le manque de données sur les 6 000 naufrages estimés que l’on croit se trouver au fond des Grands Lacs. Il a déclaré que les autorités canadiennes et américaines chargées des antiquités n’ont pas encore documenté exactement ce qui existe, sa signification historique et le taux exact de dégradation.

« Si vous devez gérer des épaves, vous aimeriez savoir : ‘Où sont représentés les éléments les plus importants sur le plan historique et quel est le risque de détérioration de ces éléments ?' »

La quête pour les cartographier tous

C’est pourquoi Meryman, un programmeur informatique à la retraite, a consacré une grande partie de ses années d’or à documenter les épaves avant qu’elles ne disparaissent, à l’aide d’une technologie de numérisation 3D appelée photogammétrie, qui utilise une série d’images pour former un modèle numérique 3D.

La fille de Martin, Kayla, est vue ici en train d’explorer la roue à aubes sur l’épave du Comet, un bateau à vapeur qui a coulé en 1861 après une collision avec une goélette près de l’île Simcoe. Le site de plongée est l’un des plus prisés du lac Ontario. (Durrell Martin)

Des plongeurs, des historiens et des archéologues de tout le continent ont travaillé avec Meryman au fil des années pour l’aider à mettre ces modèles sur son Naufrages 3D site Web, où vous pouvez parcourir en ligne un catalogue de 160 épaves pour explorer des épaves, comme la Katie Ecclesqui a coulé dans le lac Ontario en 1922, dans les moindres détails.

« Vous pouvez les comparer, obtenir une carte des différences, et vous pouvez dire si le côté du navire est bombé et commence à s’effondrer, si le pont s’est effondré ; vous pouvez dire si quelqu’un a pris un artefact », a déclaré Meryman.

« Il y a des preuves, il y a de la documentation sur ce qui existe. Ce n’est pas l’objectif principal de la base de données, mais elle pourrait être utilisée à cette fin. »

Il a ajouté que les données peuvent également être utilisées pour montrer aux autorités qu’une épave mérite d’être sauvée, surtout si elle se trouve sur une voie de navigation importante, comme l’épave du Wilson Thomas près de Duluth.

« Les navires y jettent l’ancre depuis des années… et ils s’en foutent, mais nous ne pouvons pas aller voir le Corps of Engineers et dire : « Hé, nous voulons, nous voulons une bouée de naufrage ici », à moins que nous avons la preuve tangible que les choses ont changé. »

Un plongeur prend une série d’images d’un navire coulé dans un lac inconnu en utilisant une technique appelée photogammétrie, qui utilise de nombreuses photos prises sous différents angles pour créer un modèle 3D précis des épaves. (3Dshipwrecks.org)

Merymen a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter le nombre de numérisations 3D d’épaves des Grands Lacs disponibles sur son site Web à 200 «bientôt» et qu’il espérait éventuellement cartographier les 1 400 épaves estimées qui se trouvent à une profondeur viable au cours des 20 prochaines années.

Plus nous en savons sur notre histoire sous-marine, affirme-t-il, plus le public a le pouvoir de savoir ce qui doit être sauvé – ou si cela peut l’être.

« La base de données sera précieuse pour beaucoup de gens », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que les données pourraient même aider les chercheurs à trouver un jour un moyen d’éloigner les moules envahissantes des épaves.

« Ils colonisent l’épave parce que c’est un substrat sur lequel ils peuvent vivre, mais autour d’eux, ce n’est pas un substrat sur lequel ils vivent », a-t-il déclaré. « Je me suis un peu posé la question. Il pourrait être très efficace d’utiliser une sorte de processus de réduction. »