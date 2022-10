Dans la bataille pour le « Sud global », un mal ancien fait son apparition

Les puissances occidentales modernes sont alarmées par la perspective de perdre leur influence sur les pays qui retrouvent leur pouvoir historique

Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur un prétendu complot russo-chinois visant à prendre le contrôle d’une construction géopolitique artificielle appelée le Sud global. Ces allégations sont constamment proférées, avec une inquiétude croissante, par la classe dirigeante de l’antipode du Nord global.

Des gros titres effrénés tels que “Le pari de Poutine et Xi sur le Sud global” (WSJ); “Les mensonges de la Chine et de la Russie gagnent le Sud global” (Bloomberg); et “Comment la Russie essaie de gagner le sud global” (The Economist) des grands médias occidentaux n’ont servi qu’à renforcer cette apparente dichotomie planétaire. Politico a déclaré que le “L’Occident doit saisir l’état de malaise des pays du Sud”, vraisemblablement avant que les citoyens non lavés de ce bloc ne deviennent esclaves dans un goulag géopolitique sino-russe. Si ce n’est pas un cas de racisme néolibéral gonflé aux stéroïdes néocoloniaux, dites-moi ce que c’est ?

De plus, en tant qu’observateur géopolitique vivant dans ce que l’on appelle les pays du Sud, je n’ai pas connaissance d’un tel “malaise” en Asie du Sud-Est. Si de telles angoisses existent, elles seront limitées à une classe influente qui a été insinuée dans les leviers du pouvoir par les gouvernements occidentaux et leurs multiples agences. Mon récent article d’opinion sur le Commonwealth britannique et ses machinations néocoloniales constantes fournit une toile de fond à la façon dont ce racket fonctionne.

Presque tous les traités grandioses sur cette division hémisphérique sont écrits par des experts du Nord global. Des marionnettes installées dans les pays du Sud, qui sont congénitalement incapables de pensée originale, n’existent que pour répéter ces fantasmes – véhiculés par la subtile vision du monde néocoloniale d’une responsabilité de protéger (R2P) dirigée par l’Occident.

Le plan semble être simple : soumettre le monde à une dose quotidienne d’alarmisme jusqu’à ce que les nations abandonnent leur souveraineté à un ordre supranational émergent. L’omniprésent “coronapsychose” dont nous venons d’être témoins n’est qu’un tremplin vers cette fin. Les politiques saines qui peuvent bloquer les nations pendant l’ère actuelle de VUCA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté) sont systématiquement supprimées par “experts” du Nord global et leurs bouffons agitprop du Sud. C’est un plan lucratif. Le secteur mondial du développement durable vaut 20 000 milliards de dollars par an – soit près d’un tiers du PIB mondial – et le Sud représente un champ vert qui peut être pillé par les profiteurs du Nord. Couché, bien sûr, sous la bannière de la philanthropie humaine !

Une construction géographique ?

Jetez un œil à la carte de la fracture mondiale Nord-Sud aujourd’hui. C’est un rappel brutal d’un fossé hérité entre les colonisateurs de l’ère moderne (c’est-à-dire à partir de 1500 après JC) et les colonisés. La Russie a également été une puissance colonisatrice jusqu’en 1917 ou 1991 – selon les préjugés historiques – et a donc été placée dans le Nord global. Ses actions depuis l’éclatement de l’URSS ne se sont cependant pas conformées aux règles du nouveau Grand Jeu improvisé. Au lieu de spolier ses propres citoyens et les pays du Sud, Moscou semble plus préoccupée par l’empiètement de l’OTAN à sa porte.

Carte du monde montrant une définition traditionnelle de la division Nord-Sud (les pays rouges sur cette carte sont regroupés en “Global South”, les pays bleus en “Global North”).

© Wikipédia



Il existe également quelques incongruités géographiques dans la construction du Nord global, car elle comprend des pays tels que Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette anomalie peut – en de rares occasions – conduire à de brèves flambées diplomatiques. L’ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, a un jour averti que l’Australie pourrait devenir la pauvre “poubelle blanche d’Asie”, laissant les experts occidentaux mener des exercices de contrôle des dégâts sans fin depuis que l’explosion présumée a été enregistrée. C’est Samuel P. Huntington qui a situé la polémique de Lee dans le contexte de qui devient le shérif des États-Unis en Asie du Sud-Est. (Australien implacable brutalité policièreforgé par une masse incurable «coronapsychose», semble avoir donné raison à Lee).

L’ancien président américain George W. Bush a réglé les questions sur le choix du shérif en choisissant Canberra en 2003. À peu près au même moment, les gouvernements australien et néo-zélandais ont commencé à accélérer un plan Morgenthau indigénisé (qui était à l’origine destiné à l’Allemagne d’après-guerre) en systématiquement démantèlement de leurs capacités de fabrication. Si le lecteur a besoin d’un petit choc ici, considérez le fait qu’il y avait des enclaves de millionnaires, à seulement 90 minutes de route de Brisbane, qui manquaient encore de connexions ADSL ou fibre optique de base en 2017 !

Le Nord global maintient un ordre hiérarchique rigide qui anticipe tout risque de défis technologiques de ses périphéries. Pour paraphraser Tolkien, il ne peut y avoir qu’une seule chevalière “pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier.”

Cela résume le plan globaliste mais qui manie cet anneau aujourd’hui ?

Par coïncidence, le président russe Vladimir Poutine a fait allusion à cette obscurité lors d’une cérémonie de signature du traité sur l’incorporation de quatre nouvelles régions à la Russie. Poutine a fait référence à la « dictature des élites occidentales » qui ciblait «toutes les sociétés », incluant le “les citoyens des pays occidentaux eux-mêmes”. Cette dictature impliquait une “renoncement aux valeurs traditionnelles” cela revenait à “pur satanisme”. Il a même cité la Bible, en particulier Matthieu 7:16 qui commence par « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits… »

Mais y a-t-il une base biblique ou historique à la tirade de Poutine ?

Fruits d’un arbre satanique ?

Bien avant que le clivage Nord-Sud ne soit imaginé, il existait une véritable bipolarité Est-Ouest dans l’ancien ordre mondial. L’Est était principalement dominé par l’Inde et la Chine, les deux civilisations accaparant constamment jusqu’à la moitié du PIB mondial jusqu’à la fin des années 1600 – l’ère du colonialisme occidental.

Il n’est pas déraisonnable de traiter le colonialisme occidental comme une renaissance de l’ancien empire romain. Et pour de bonnes raisons aussi. Alors que Rome imposait sa domination, ses normes et ses dieux aux royaumes conquis il y a deux millénaires, son or hémorragie vers l’Inde ancienne en échange d’épices, de mousseline et de soie. Il est assez révélateur que le savoir romain, la technologie et le matériel militaire n’intéressaient guère les Indiens, seul son or. Lorsque le christianisme et le judaïsme ont été persécutés à Rome, ses adhérents ont trouvé refuge dans le sous-continent indien.

Face à de tels centres de pouvoir récalcitrants, les graines d’un ordre mondial unifié dirigé par l’Occident ont été semées, se transformant finalement en un arbre colonial prédateur. Les guildes commerciales européennes ont commencé à revêtir le manteau des fraternités mystérieuses qui promettaient l’illumination à ses initiés. La noblesse occidentale, qui a énormément profité de ces guildes, a fait en sorte que leur mystérieux charabia coexiste avec le catholicisme organisé.

Les contradictions étaient cependant trop grandes pour être réconciliées. L’Europe et ses églises ont finalement été plongées dans l’âge des ténèbres. Il n’a émergé d’un millénaire d’obscurantisme que lorsque la maison allemande de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg et les duchés saxons ont commencé une nouvelle hiérarchie monarchique en Europe. La Réforme protestante a agi comme un irritant mais pas comme un obstacle. Les duchés saxons ont donné naissance plus tard à la maison allemande de Saxe-Cobourg et Gotha qui a été commodément rebaptisée Windsor au Royaume-Uni en 1917. Les généalogies cocus de ces dynasties sont aussi légitimes que les mystères mumbo-jumbo qui les liaient.

Les clivages catholiques-protestants-orthodoxes importaient progressivement de moins en moins aux monarques européens qui patronnaient leurs églises nationales respectives. Les victimes des guerres de religion étaient généralement limitées à la populace, un peu comme aujourd’hui.

Comme le colonialisme, en particulier Pax Britannica, a relevé la tête, le concept du gendarme du monde est né. Le rationalisme scientifique vertigineux a également commencé à prendre racine. La Divinité, telle que définie par les Évangiles, a été violemment attaquée. Comme Karl Marx l’a déclaré : “Mon but dans la vie est de détrôner Dieu et de détruire le capitalisme.”

Les ramifications de ces contradictions continuent de semer la confusion, de diviser et de conquérir les sociétés. En Occident, la dysphorie de genre a atteint un point de non-retour. Les hommes peuvent soi-disant accoucher et allaiter des enfants. Les enfants sont sans cesse soumis à des spectacles de Drag Queen dans les écoles. Mentionner la couleur blanche, c’est comme marcher sur une mine terrestre. Ce nouveau “la science” – promue par les institutions occidentales élitistes non moins – devrait être appelée “wokologie” faute d’un meilleur terme fourre-tout.

Les divisions sociales s’aggravent dans le monde à un rythme sans précédent dans l’histoire. La fracture Nord-Sud n’est qu’un accessoire dans l’ordre des choses. Le fractionnement incessant des richesses conduit à une promesse dystopique de “tu ne posséderas rien et tu seras heureux” d’ici 2030. Si ce n’est pas une contradiction de la plus haute ampleur, dites-moi ce que c’est ? D’ailleurs, la perte totale de propriété n’est-elle pas assimilable à de l’esclavage ?

Il n’y a pas de précédents historiques à l’époque dans laquelle nous entrons. Cependant, il y a une mention biblique d’une entité de fruits vénéneux à laquelle Poutine avait fait référence dans son discours. Dans le livre des Révélations, cette entité est appelée “Mystère Babylone” et il trompe toutes les nations par le mercantilisme rapace, le colonialisme, l’esclavage et la tromperie. Aussi bien que “sorcelleries” qui, dans le grec original, s’écrit comme “Pharmacie”.

Maintenant, cela vous semble-t-il familier?