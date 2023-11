Dans la bataille israélo-palestinienne pour influencer le Congrès, un seul camp gagne

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le membre du Congrès s’est montré plus sympathique et plus favorable à Israël que ce que l’un ou l’autre lobbyiste avait imaginé. Il a affirmé chacun de leurs arguments : le Hamas est la personnification du mal ; que la libération des otages doit être une priorité ; et que les États-Unis ne doivent pas se laisser distraire par la montée Victimes civiles palestiniennes. “Vous pouvez compter sur le Congrès pour être un ami”, a déclaré à ses invités le représentant Ritchie Torres, un démocrate de 35 ans du Bronx. “Vous pouvez compter sur moi pour être un ami.”

Dona Raz Levy s’était envolé de Tel Aviv pour Washington pour adresser une pétition aux législateurs au nom des plus de 200 personnes toujours captives à Gaza. C’était une mission urgente et elle était satisfaite de l’engagement de Torres. “C’est exactement ça”, a-t-elle répondu. “Tu as tout compris.”

Alors que les États-Unis se sont empressés d’aider leur plus proche allié du Moyen-Orient à la suite de l’horrible attaque transfrontalière du Hamas le mois dernier, de nombreux législateurs américains ont été entraînés dans une querelle rhétorique sur la violence – alors que les féroces représailles d’Israël font augmenter de jour en jour le nombre de morts palestiniens. Le Capitole lui-même est devenu une façade dans cette bataille de récits, avec des manifestants, les mains peintes en rouge pour symboliser l’effusion de sang, perturbant les débats. exigez un « cessez-le-feu maintenant ! » Mais au Congrès, un seul camp détient la majorité. ceux qui contrôlent le financement de la politique étrangère américaine.

« Nous avons été très reconnaissants envers les États-Unis d’Amérique d’avoir choisi d’être du bon côté de l’histoire », a déclaré Levy à Torres en lui glissant quelques papiers portant les visages d’enfants et de personnes âgées israéliens retenus captifs. Mais, a-t-elle ajouté, « il y a encore beaucoup à faire ».

L’attaque du Hamas du 7 octobre a laissé des corps et des débris éparpillés dans le sud d’Israël, où les autorités affirment que 1 400 personnes ont été tuées. Au cours des semaines qui ont suivi, plus de six fois plus de Palestiniens ont péri, dont des milliers d’enfants, sous les bombardements incessants de Gaza, selon le Les Nations Unies‘ une organisation d’enfants et des responsables de la santé à Gaza.

Le fait qu’Israël soit en train de gagner au Capitole – alors même que quelques dizaines de démocrates progressistes à la Chambre et au Sénat se sont fait plus entendre dans leurs appels à une aide humanitaire pour les civils palestiniens – est le reflet, pour les partisans les plus fervents d’Israël, de la supériorité morale de l’État juif. .

« Le Hamas est une organisation terroriste, point barre. L’idée selon laquelle Israël est un oppresseur est une plaisanterie », a déclaré le représentant Michael Lawler (RN.Y.) le mois dernier dans un discours. “Il n’y a pas d’équivalence morale ici.”

Cela reflète également l’influence exercée depuis des décennies par un lobby puissant et un déséquilibre dans l’exposition des législateurs – dont beaucoup ne sont pas des experts en la matière. affaires internationales – réfléchir à l’information et élaborer une politique, ont déclaré d’autres législateurs et analystes.

Stephen Walt, professeur d’affaires internationales et de politique étrangère à la Harvard Kennedy School, a déclaré que même si le lobby israélien est actif et influent depuis des décennies, il n’y a « rien de comparable » de l’autre côté. « Il n’existe pas d’organisations palestino-américaines d’égale influence, de même taille », a-t-il déclaré.

Des groupes de lobbyistes et des individus pro-israéliens ont contribué près de 31 millions de dollars aux candidats au Congrès américain au cours du cycle électoral de l’année dernière – soit plus de six fois les contributions reçues des candidats du Congrès. droits des armes à feu lobby – selon Open Secrets, une organisation à but non lucratif de Washington qui suit les données sur le financement des campagnes et le lobbying.

Torres, parmi les 20 principaux récipiendaires de la Chambre et du Sénat ont reçu bien plus d’un quart de million de dollars de la part de lobbyistes pro-israéliens lors de cette élection. Son plus grand donateur était l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), selon les données d’Open Secrets.

l’AIPAC site web affirme que 98 pour cent des candidats qu’il a soutenus ont remporté leurs élections, et que cela a « contribué à la défaite » de 13 candidats « qui auraient porté atteinte aux relations américano-israéliennes ». Au cours du dernier cycle, l’AIPAC a soutenu 365 candidats de tous bords politiques, allant des membres du Congressional Progressive Caucus qui ont réclamé des soins de santé universels et des impôts plus élevés aux membres du Republican Freedom Caucus qui ont refusé de certifier les élections de 2020 et veulent interdire les victimes. de viol et d’inceste pour obtenir un avortement. Ce qu’ils ont en commun, c’est Israël. « Nous soutenons les candidats pro-israéliens qui se présentent contre des candidats anti-israéliens », explique l’AIPAC sur son site Internet.

L’associé de Levy, Irwin Cotler, un homme politique canadien à la retraite et éminent défenseur d’Israël, a expliqué à Torres lors de leur réunion qu’il était préoccupé par les « récits concurrents » sur le conflit. « Nous voyons déjà ces allégations », a-t-il déclaré, « selon lesquelles c’est Israël qui commet des atrocités massives, et cetera, et cetera. »

Alors que Levy et Cotler visitaient les bureaux du Congrès, rejoints par Noam Peri, la fille de Chaim Peri, 79 ans, retenu en otage par le Hamas, les militants pro-palestiniens faisaient leur propre effort mais trouvaient peu de promesses de soutien.

« Il y a une position ferme dans de nombreux bureaux selon laquelle le Hamas doit être éradiqué et que, même si la perte de vies civiles est tragique, il y a un objectif plus vaste à atteindre », a déclaré Robert McCaw, directeur des affaires gouvernementales du Council on American-Islamic. Relations (CAIR), qui défend les musulmans.

Dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre, au moins 18 sénateurs et quatre membres de la Chambre des représentants se sont rendus en Israël pour rencontrer des responsables du gouvernement israélien et exprimer leur soutien indéfectible à l’État juif. Beaucoup ont également rendu visite à des dirigeants d’autres alliés régionaux, tels que l’Égypte et l’Arabie saoudite – la première est partie à un traité de paix de longue date avec Israël, et la seconde, partie potentielle à un futur traité – et tous deux ont l’influence des responsables américains. Nous croyons qu’elle est essentielle pour supprimer la menace d’une guerre régionale plus vaste.

Les législateurs ont rencontré des officiers militaires israéliens et des membres du cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui leur ont montré un court montage vidéo des atrocités commises par le Hamas. “Cela a façonné ma compréhension du niveau de dépravation et de violence, et du mépris total de la vie humaine”, a déclaré le sénateur Mark Kelly (démocrate d’Arizona) plus tard dans une interview.

Le gouvernement israélien, cherchant à contrer les critiques sur la crise humanitaire à Gaza, a également montré une version plus longue de la vidéo aux journalistes à Washington, New York et Tel Aviv, exhortant les journalistes, ainsi que les décideurs politiques, à considérer le Hamas comme quelque chose qui s’apparente à le groupe terroriste État islamique, ou pire.

Après avoir vu la vidéo de son voyage en Israël, le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a rappelé que l’un des ministres de Netanyahu avait déclaré : « Ces familles ont essayé de fuir et de se cacher. Tout au long de notre histoire, le peuple juif a essayé de fuir et de se cacher. Israël est l’endroit où nous étions censés être en sécurité.

À ce moment-là, Blumenthal a déclaré plus tard dans une interview : « a cristallisé pour de nombreux membres de la délégation à quel point cette menace est existentielle. Le Hamas a pour seul objectif primordial de détruire Israël et d’éradiquer le peuple juif. C’est tout simplement un génocide.

Jusqu’à présent, aucune des délégations n’a rencontré ou parlé aux autorités palestiniennes au cours de leur voyage, ont déclaré les législateurs.

« J’ai parlé aux Palestiniens au fil des années et nous avons eu des communications avec eux », a ajouté Blumenthal.

Le sénateur Ben Cardin (Démocrate du Maryland), qui préside la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré qu’au cours du mois qui a suivi l’attaque, il s’est entretenu avec des Palestiniens « avec lesquels j’ai eu des relations antérieures ».

Il n’y a aucune question au Capitole qui unit les Républicains et les Démocrates comme le fait Israël, affirment les membres des deux partis. Et les couloirs des immeubles de bureaux du Congrès – parsemés de pancartes et de drapeaux « Je me tiens aux côtés d’Israël » – sont un témoignage de ce sentiment unificateur. La Chambre et le Sénat ont tous deux voté à une écrasante majorité des résolutions soutenant Israël dans sa défense contre le Hamas.

L’administration Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide militaire d’urgence de 14 milliards de dollars pour Israël, soit quatre fois le budget annuel de Washington pour l’État juif. Le montant a rencontré peu de résistance ; les législateurs sont plutôt divisés sur l’opportunité d’approuver la demande du président Biden selon laquelle le paquet comprend également de l’argent pour la guerre en Ukraine.

Exprimer publiquement son soutien aux Palestiniens s’avère toutefois risqué. Un tiers des quelque 20 résolutions et projets de loi pro-israéliens proposés par les législateurs dans les semaines qui ont suivi l’attaque du Hamas se sont concentrés sur la condamnation des critiques d’Israël, notamment des manifestants et des étudiants universitaires. Une résolution de la Chambre a condamné un groupe d’activistes pour s’être rassemblé à New York en « solidarité avec le peuple palestinien et son droit à résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid ».

Deux mesures ont tenté en vain de censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan), la seule membre palestinienne américaine du Congrès. Le représentant Ryan Zinke (R-Montana) a présenté la semaine dernière un facture cela empêcherait les Palestiniens d’entrer aux États-Unis et expulserait ceux qui sont déjà ici.

L’AIPAC, le puissant lobby pro-israélien, a qualifié la représentante Cori Bush (démocrate du Missouri) de quelqu’un qui « ne se soucie pas de la protection des civils israéliens », après qu’elle, soutenue par 17 collègues, a présenté une résolution appelant à un cessez-le-feu.

Quelques dizaines d’autres démocrates à la Chambre et au Sénat ont appelé la semaine dernière à une « pause » ou à un cessez-le-feu temporaire pour permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les civils palestiniens, qui, selon les Nations Unies, manquent d’eau potable, de nourriture et de nourriture. du carburant et des médicaments de base, depuis qu’Israël a coupé tout accès à Gaza et lancé son attaque aérienne.

Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) a appelé jeudi Israël à modifier sa politique dans le territoire assiégé, affirmant que « le taux actuel de décès de civils à l’intérieur de Gaza est inacceptable et insoutenable ».