Dans la bataille du Sénat, les démocrates défient la position basse de Biden (pour l’instant)

La course au contrôle du Sénat se déroule principalement dans plus d’une demi-douzaine d’États swing présidentiels, ce qui rend les cotes d’approbation de M. Biden d’autant plus pertinentes. Les républicains n’ont besoin de remporter qu’un seul siège pour prendre le contrôle, et quatre démocrates sortants font face à des courses difficiles. Trois retraites républicaines ont créé des opportunités pour les démocrates, et un sénateur républicain est candidat à la réélection dans le Wisconsin, un État que M. Biden a remporté de justesse.

Mardi, les républicains ont remporté un succès, évitant un désastre dans le Missouri lorsque les électeurs ont rejeté la candidature de retour au Sénat d’Eric Greitens, l’ancien gouverneur en proie aux scandales, en faveur d’Eric Schmitt, le procureur général de l’État, qui est désormais considéré comme le grand favori.

Dans le meilleur des cas pour les démocrates, ils maintiennent le contrôle ou même obtiennent quelques sièges si l’environnement change ; dans le pire des cas, le soutien à M. Biden s’effondre et les démocrates perdent environ une demi-douzaine de sièges, dont certains dans des États plus bleus comme le Colorado et Washington.

Alors que l’aile Trump du Parti républicain a fléchi ses muscles, les électeurs du Kansas rouge foncé ont lancé un avertissement sonore au GOP sur le droit à l’avortement.

Pour l’instant, les républicains considèrent M. Biden comme leur arme pas si secrète. Certaines publicités transforment littéralement les visages des démocrates du Sénat en le sien, dans le cadre d’un blitz brutal de publicités planifiées pour attacher les titulaires à leurs dossiers de vote pro-Biden.

«Ce que nous appelons le club des 97% – pour lequel ils ont voté 97% du temps», a déclaré Steven Law, qui dirige le principal super PAC républicain du Sénat, qui a réservé 141 millions de dollars en publicités télévisées cet automne.