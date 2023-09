Dans la bataille de Ten Hag pour contrôler le vestiaire de Man United

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, espère qu’après la victoire serrée de son équipe contre Burnley samedi, il commencera lentement à remporter la bataille pour les résultats en Premier League cette saison. En dehors du terrain, cependant, le Néerlandais mène toujours sa guerre contre ce qu’il considère comme une baisse du professionnalisme à Old Trafford.

S’exprimant après sa décision d’exiler Jadon Sancho de l’équipe première suite à leur rupture publique – simplement son dernier affrontement face-à-face avec un joueur – Ten Hag a déclaré qu’il avait hérité d’une équipe sans « bonne culture » lorsqu’il a pris au club à l’été 2022. Son traitement envers Sancho – à la suite des mesures disciplinaires infligées à Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho – est devenu un exercice visant à montrer à l’attaquant anglais qui est le patron et il ne le fera pas. être autorisé à revenir jusqu’à ce qu’il s’excuse.

Le message pour tout le monde ? « Ne plaisante pas avec le manager. »

Selon Ten Hag, s’il n’y a pas la bonne attitude dans le vestiaire, alors l’équipe ne peut pas réussir. C’est donc là que commence sa quête pour remporter des trophées. Expliquant sa décision de bannir Sancho, Ten Hag a déclaré que ce n’était pas dans l’intérêt du manager mais « pour l’équipe ». L’implication étant que même si l’absence de Sancho pourrait lui manquer d’options, les gains à long terme dépassent de loin les gains à court terme. terme douleur.

La bataille pour le contrôle du vestiaire est une bataille que tous les managers de football connaissent, notamment les prédécesseurs de Ten Hag à United. En septembre 2015, Michael Carrick et Wayne Rooney ont pris sur eux de s’asseoir avec leur manager, Louis van Gaal, après un début de saison décevant car, comme le disait Carrick à l’époque, « tout le monde voulait être meilleur ».

Vers la fin du règne de José Mourinho à la tête de United, l’entraîneur portugais s’est heurté à plusieurs reprises au milieu de terrain Paul Pogba. En septembre 2018, Mourinho a démis Pogba de son poste de vice-capitaine après que le Français ait publiquement demandé pourquoi United ne pouvait pas jouer un football plus offensif. Les deux hommes ont également été impliqués dans une dispute sur le terrain d’entraînement, qui s’est déroulée devant les médias présents, lorsque Mourinho a cru que le milieu de terrain s’était moqué de la défaite de United en Coupe de la Ligue contre Derby County dans une publication sur les réseaux sociaux. Trois mois de tension latente entre les deux hommes ont suivi, et le jour où Mourinho a été limogé – en partie parce qu’il n’avait plus le soutien de la majorité des joueurs – Pogba a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux, comprenant une photo de lui souriant. accompagné du message « capitaine ceci » avant d’être rapidement supprimé.

Le limogeage de Mourinho à United en décembre 2018 était la deuxième fois en trois ans qu’il était largué par un club au milieu d’histoires de joueurs exerçant leur pouvoir collectif contre lui. L’entraîneur portugais avait déjà été limogé par Chelsea en 2015 lorsque le directeur technique de Chelsea, Michael Emenalo, avait expliqué que cette décision avait été prise en raison d’une « discorde palpable » entre l’entraîneur et les joueurs. Au lendemain du départ de Mourinho, le capitaine John Terry a été contraint de défendre ses coéquipiers face aux suggestions selon lesquelles l’équipe avait conspiré pour donner le coup de pied à l’entraîneur.

« Nous sommes conscients qu’il y a eu des rumeurs sur le pouvoir des joueurs au club, mais je tiens à préciser que ce n’est pas le cas », a écrit Terry dans une chronique du programme de la journée. « Nous laissons toutes les décisions à M. Abramovich et au conseil d’administration, et savons que notre travail, en tant que joueurs, est de nous concentrer sur l’obtention de résultats sur le terrain. »

« Le pouvoir du joueur » – une expression fourre-tout utilisée pour décrire un vestiaire qui semble avoir plus d’autorité que le manager – est une accusation qui a été fréquemment lancée contre Chelsea, en particulier sous le mandat de Roman Abramovich alors qu’il a connu 13 managers. dans 19 ans. L’ancien milieu de terrain de Chelsea, John Obi Mikel, a un jour suggéré que les joueurs avaient le droit d’exprimer leur opinion si tout n’allait pas bien avec l’entraîneur. Mais s’exprimant en 2019 après avoir quitté Man United, Mourinho a insisté sur le fait qu’une telle attitude au sein d’une équipe représentait un problème majeur.

« Dans le football moderne, il y a un problème entre l’entraîneur et le joueur », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes plus à une époque où l’entraîneur, à lui seul, est assez puissant pour faire face et avoir une relation d’éducation, et parfois de confrontation, avec des joueurs qui ne sont pas les meilleurs professionnels. »

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, s’entretient avec les joueurs (de gauche à droite) Tyrell Malacia, Jadon Sancho et Scott McTominay la saison dernière. Stu Forster/Getty Images

Et c’est essentiellement là que se trouve Ten Hag. Le joueur de 53 ans dit qu’il a été amené de l’Ajax parce que « le club m’a demandé de fixer des normes et c’est ce que j’ai fait : c’est mon travail de contrôler les normes ». Jusqu’à présent, il a été soutenu par le PDG de Man United, Richard Arnold, et le directeur du football, John Murtough.

Ten Hag a été au centre de la décision de résilier le contrat de Ronaldo, estimant qu’il avait été mis à mal une fois de trop par l’attaquant portugais. Maintenant, selon des sources, le club est prêt à subir un énorme coup financier sur Sancho – une signature de 73 millions de livres sterling en 2021, à qui il reste 2 ans et demi sur son contrat de 350 000 £ par semaine – s’il n’y a pas de retour en arrière et la décision est prise que le joueur doit partir.

L’ancien manager de Man United, Sir Alex Ferguson, a adopté une approche similaire en matière de discipline d’équipe, qui a facilité le transfert de David Beckham au Real Madrid en 2003 car, comme il l’a dit dans son autobiographie : « David pensait qu’il était plus grand qu’Alex Ferguson ».

« Dès qu’un joueur de Man United pensait qu’il était plus grand que le manager, il devait partir », a écrit Ferguson. « Vous ne pouvez pas laisser un joueur prendre le contrôle du vestiaire. Cela sonne le glas pour lui. »

En 2010, Ferguson est allé plus loin et a conclu un contrat avec United qui garantissait qu’il serait toujours payé plus que n’importe quel joueur, renforçant ainsi sa place au sommet de la hiérarchie. Cependant, Ferguson avait alors remporté 11 titres de Premier League et deux fois la Ligue des champions. Ten Hag, en revanche, a connu un début de mandat relativement réussi avec un succès en Coupe Carabao à son actif, mais n’a pas encore atteint – ni gagné – le même niveau de pouvoir et d’influence.

Ten Hag, selon une source, reste préoccupé par l’attitude de quelques-uns de ses joueurs et, en privé, au moins, la punition de Sancho est considérée comme un avertissement qu’il n’y aura pas de place pour ceux qui ne tirent pas dans la même direction. Pendant ce temps, Sancho reste dans le froid et la guerre de Ten Hag avec le vestiaire ne montre aucun signe de ralentissement.