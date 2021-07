Dans la bataille contre les talibans pour Kunduz, les avancées militaires afghanes disparaissent avec des forces étirées

KUNDUZ, Afghanistan – La dispute entre les forces de sécurité afghanes a éclaté à trois kilomètres à l’intérieur du territoire contrôlé par les talibans, perçant le silence presque complet et menaçant de démêler une nuit de gains modestes dans une ville assiégée.

Vers 3 heures du matin, une petite équipe de forces spéciales d’élite était à mi-chemin d’une opération visant à reprendre un morceau de territoire le long de la lisière nord de la ville lorsqu’une unité de police chargée d’établir des points de contrôle en cours de route a refusé d’avancer.

« Qui êtes-vous de Kaboul pour nous donner des ordres ? » dit un commandant de police à un officier des forces spéciales. « C’est votre territoire, votre ville, si vous ne le protégez pas, qui le fera ? » répondit l’officier. Un compromis a finalement été négocié : l’opération n’irait pas plus loin, mais l’unité de police établirait un avant-poste au point d’arrêt pour conserver les gains.

Quelques heures plus tard, la police a pris la fuite, abandonnant son poste de contrôle et cédant le territoire aux talibans.

Pendant des semaines, l’armée afghane a lutté pour conserver des capitales provinciales telles que Kunduz après avoir perdu d’énormes pans du territoire rural du pays lors d’une vague d’attaques talibanes survenues alors que les forces américaines se retiraient et que le soutien aérien américain était tombé. L’armée de l’air afghane ne peut fournir qu’une fraction de la couverture que les avions de guerre américains offraient autrefois, de sorte que les forces terrestres afghanes sont utilisées pour combler le vide.

L’équipe connue sous le nom de KKA, ou Afghan Special Unit, se réunit pour un briefing avant une mission de nuit à Kunduz.

Mais les capacités de ces forces terrestres sont inégales, ce qui entraîne des avancées gouvernementales qui s’évaporent souvent rapidement. Des unités d’élite expérimentées et motivées mènent la bataille pour reprendre le territoire, mais les troupes appelées pour obtenir ces gains – l’armée, la police et les combattants irréguliers – ont un entraînement intermédiaire ou nul et un soutien incohérent, et elles sont généralement moins enclines à se battre.

L’unité d’élite des forces spéciales, connue sous le nom de KKA ou unité spéciale afghane, qui dirige de nombreuses opérations de nettoyage à Kunduz comprend certains des soldats les plus capables et les plus motivés du pays. Les États-Unis et l’OTAN ont entraîné l’unité à mener des missions importantes et dangereuses : des raids nocturnes contre des cibles spécifiques telles que des commandants présumés talibans, des dépôts d’armes ou des chaînes d’approvisionnement.

Lors d’une opération à la mi-juillet, les forces d’élite ont déménagé de maison en maison dans un quartier contrôlé par les talibans dans le but de reprendre le territoire. Les troupes ont interrogé un groupe de civils à l’intérieur d’une maison sur la présence des talibans dans la région. Les opérations de déminage ressemblaient aux raids nocturnes de précision auxquels les troupes ont été entraînées pendant des années par les États-Unis.

Ce sont les combattants qui reflètent le plus la caractérisation par le président Biden de l’armée du pays, équipés de «tous les outils, la formation et l’équipement de toute armée moderne». Pourtant, les forces spéciales afghanes représentent moins d’un cinquième des forces de sécurité du pays.

Avant que le conflit ne mette un terme à leur avancée, l’opération des forces spéciales afghanes au début du mois s’est déroulée rapidement et avec précision.

Le premier lieutenant Abdullah Ansari, 30 ans, a dirigé l’équipe en reprenant le territoire maison par maison. Sa petite unité partit à pied, se faufilant dans l’obscurité en silence, exécutant des ordres uniquement visibles à travers les lunettes de vision nocturne attachées à leurs casques. Au fur et à mesure qu’ils se déplaçaient, ils scrutaient les ruelles et les jardins couverts de treillis de vigne et grimpaient à travers des bâtiments abandonnés.

« Qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qu’il y a là-haut ? Ansari a appelé. Dans l’une des maisons, les militaires ont trouvé une famille, quelques-uns des rares civils restés dans la région. « S’il vous plaît, ne le faites pas, s’il vous plaît ne le faites pas », a plaidé une femme.

Les forces du KKA s’arrêtent pour chercher de l’eau dans un magasin local à quelques kilomètres seulement des lignes de front avant une mission de nuit à Kunduz.

« Toi, jeune garçon, viens par ici ! Ansari a appelé. L’un des autres soldats a déclaré que le jeune homme était assez âgé pour appartenir aux talibans. — Il est si jeune, dit la mère en suppliant. « Mon cœur me ferait mal, je suis une mère, n’avez-vous pas une mère ? » Ansari a appelé des agents du renseignement à la maison pour interroger la famille avant de continuer.

Au fur et à mesure que l’opération progressait, Ansari a marqué chaque bloc comme effacé sur une application de cartographie par satellite sur son téléphone, la luminosité de l’écran aussi faible que possible pour se protéger contre les tireurs d’élite talibans.

Lorsqu’il a découvert le lendemain matin que la police avait fui leur poste de contrôle, il a déclaré qu’il « avait l’impression que tout était pour rien ».

L’opération a pris une journée de planification pour sécuriser le soutien aérien et cartographier la zone à nettoyer. À mi-chemin de la mission, l’unité a identifié un bâtiment que la police a reçu l’ordre de tenir comme point de contrôle pour sécuriser les gains de la nuit. Les militaires ont remis le bâtiment à la police. Quelques heures plus tard, les troupes ont appris que la police avait abandonné le poste.

Aux postes de contrôle marquant la ligne de front de Kunduz, les unités de police ont rejeté les accusations selon lesquelles elles fuyaient souvent les attaques des talibans. Mais le chef de la police de la ville a été plus direct.

« On nous demande d’effectuer un travail pour lequel nous n’avons pas été formés », a déclaré Zabardast Safi. « Mes hommes ont été entraînés dans une guerre. Ce n’est pas leur responsabilité. C’est pour l’armée afghane.

Ansari a déclaré que la débâcle à la lisière nord de Kunduz lui avait fait manquer de travailler avec les troupes américaines, alors que ses missions semblaient significatives. « Maintenant, tout est en désordre », a-t-il déclaré.

Pour les habitants de Kunduz et d’autres provinces contestées, les opérations militaires afghanes « désordonnées » ont entraîné un conflit prolongé qui a fait augmenter le nombre de victimes civiles, selon la Commission afghane indépendante des droits de l’homme, et contraint des dizaines de milliers d’Afghans à fuir leurs maisons. .

« Les combats étaient rapides avant », a déclaré Ghusuldin Muhammadi, 62 ans, qui a fui vers la ville depuis sa maison à la périphérie. lorsque les talibans ont envahi la ville de Kunduz en 2016 et à nouveau en 2018. Les deux fois, un important barrage de frappes aériennes américaines a aidé les forces afghanes à repousser les militants en quelques jours. Cette fois, la bataille s’étend sur sa quatrième semaine.

De nombreuses familles déplacées lors des récents combats ont été contraintes de vivre dans des camps dans la capitale provinciale, Kunduz. Les familles ont construit des abris de fortune dans la cour d’une école.

« Nous ne savons pas quand notre quartier deviendra sûr », a déclaré Muhammadi. Depuis trois semaines, lui et sa famille vivent dans un abri fait de branches d’arbres et de tissu usé.

« Des deux côtés, nous sommes comme du bois pour entretenir le feu », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé qui il tenait pour responsable des déplacements massifs dans sa province et ailleurs dans le pays.

Contrairement aux attaques précédentes sur Kunduz qui n’ont duré que quelques jours, des familles vivent désormais dans des camps dans le centre-ville depuis des semaines. De nombreux habitants du camp ont exprimé leur frustration à la fois envers les talibans et le gouvernement pour les combats prolongés. Les familles ne savaient pas quand leur quartier serait suffisamment sûr pour qu’elles puissent rentrer chez elles.

Cette nouvelle phase du conflit afghan, qui intervient alors que les responsables américains déclarent que le retrait est achevé à 95 %, a également vu une augmentation de l’utilisation de l’artillerie dans les zones urbaines, selon des civils et des responsables de la sécurité à Kunduz.

L’hôpital central de Kunduz a été inondé par les victimes de la violence, écrasant parfois le personnel et l’équipement. Abdulrahman, un jeune de 14 ans qui porte un seul nom, a perdu sa main gauche au poignet lorsqu’un mortier qu’il prétendait provenir d’une base militaire afghane voisine a atterri à côté de lui au début du mois. Des semaines plus tard, il était toujours confiné dans un lit d’hôpital, soigné pour des blessures causées par des éclats d’obus à la tête et à l’estomac.

« Je n’ai entendu aucun son ni aucune explosion, je me souviens juste d’avoir ouvert les yeux et vu de la poussière et de la fumée », a déclaré Abdulrahman. Il a dit qu’il ramassait du blé lorsque les explosions ont frappé. « J’ai réalisé que j’avais mal à la tête et que ma main n’était plus là. C’est à ce moment-là que le deuxième mortier a frappé.

Abdulrahman a grandi à Kunduz et est habitué au bruit des coups de feu et d’autres affrontements, mais il a déclaré que les tirs de mortier n’avaient jamais atterri aussi près de chez lui. Incapable de manger pendant des jours, Abdulrahman s’est évanoui en parlant.

« Les talibans disent qu’ils essaient de s’emparer de la ville, mais pour quoi ? il a dit. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu’il passait de la colère à la tristesse. « Tout cela ne fait que tuer des gens. »

Alors que les talibans se sont rapprochés de la ville de Kunduz, de plus en plus de civils sont blessés, comme Abdulrahman, 14 ans, qui a perdu sa main gauche au début du mois.



Le département central de la santé de la province a enregistré près de 700 civils blessés depuis que les combattants talibans ont commencé leur poussée sur Kunduz. La majorité souffrait de blessures par balle et d’éclats d’obus, selon les dossiers du ministère de la Santé.

Quelques jours après la mission de nuit, les forces gouvernementales se sont préparées à une deuxième opération aux abords de la ville. L’objectif était le même – renforcer le périmètre de sécurité de la capitale provinciale – mais la portée plus large. De multiples unités de la police, de l’armée, du renseignement et de la milice locale y participeraient, se divisant en deux équipes opérant en même temps dans des quartiers différents.

Une journée de planification a sécurisé le soutien aérien et les lignes de communication et a permis aux différentes branches des forces de sécurité d’échanger leurs coordonnées. Lors d’une dernière réunion, une demi-douzaine de commandants se sont réunis dans le jardin d’un petit avant-poste de police pour comparer les cartes satellites sur les smartphones au sujet des cigarettes, du thé et des boissons énergisantes.

Ansari dirigeait à nouveau une petite équipe à pied qui traversait un bazar vide en silence. Moins d’une heure après le début de l’opération, ils ont contourné un mur de briques de boue et ont été accueillis par un barrage de tirs automatiques. « Arrière! Arrière! » Ansari a crié sur toute la ligne. L’équipe s’est retirée dans une série d’alcôves étroites au large de la rue principale. « Nous avons une blessure ! » cria un soldat.

Ansari a communiqué par radio à son commandant. Tout le monde transpirait à cause du sprint soudain et de la montée d’adrénaline.

« C’était un tir ami », a déclaré Ansari en marmonnant une série de jurons. Ansari a déclaré que les soldats de l’armée afghane dans une base voisine les avaient pris pour des talibans et avaient ouvert le feu.

« C’est un cancer ! Il n’y a pas de coordination ! dit Ansari, exaspéré. La seule blessure était mineure : le bras gauche d’un soldat avait été écorché par une balle. Après avoir tenu bon alors qu’une autre dispute éclatait à la radio, l’ensemble de l’opération a été annulé.

Un porte-parole local de l’armée afghane à Kunduz, Abdul Hadi Nazari, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’incident.

« Il n’y a pas de discipline, pas de soutien, donc on a l’impression que personne ne se soucie de nous », a déclaré Ansari. « C’est comme si tout ne servait à rien. »

L’unité des forces spéciales a annulé l’opération après l’incident de tir ami, accusant les autres branches de la sécurité du manque de coordination.

Aziz Tassal a contribué à ce rapport