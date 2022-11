Dans ‘Là-bas’, les acteurs de la pièce sont loin les uns des autres

Andrew Bujalski a estimé que les téléspectateurs n’auraient qu’un seul coup pour voir son nouveau film, “Là là“, complètement froid. Cette chance est venue et est passée en juin, lorsque son long métrage excentrique, expérimental et peut-être sans précédent a été présenté en première au Festival de Tribeca.

“Officiellement parlant, le chat est sorti du sac”, a déclaré le réalisateur (“Support the Girls”) par Zoom depuis son domicile à Austin, au Texas, le mois dernier. “Cela dit, vous ne savez jamais comment les gens vont le rencontrer.” Même les téléspectateurs avertis, a-t-il ajouté, n’y pensent pas nécessairement pendant le film.

Ou comme l’a dit l’une de ses vedettes, Lennie James : “Même quand tu sais, tu ne sais pas.”

Néanmoins, considérez ceci comme un avertissement : si vous n’avez rien entendu à propos de “Là-bas”, arrêtez de lire maintenant, regardez le film et revenez à cet article plus tard. Plus que la plupart des films, “There There” joue avec les idées préconçues des téléspectateurs sur la façon dont les films sont censés fonctionner, et apprendre presque tout à ce sujet à l’avance gâcherait le plaisir.

D’accord. Vous avez vu « There There », et vous avez pensé que c’était particulier. “Tout le monde comprend que quelque chose est étrange”, a déclaré Bujalski.