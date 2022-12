Dans la banlieue de Dallas, les Friday Night Lights font place au cricket

FRISCO, Texas (AP) – Avec les flèches ornées du temple Karya Siddhi Hanuman ancrant l’horizon derrière eux, un batteur de cricket et un quilleur se sont regardés à travers un champ d’herbe brune. Au milieu de rafales de vent, les joueurs qui attendaient de battre regardaient attentivement depuis les gradins à proximité.

Non, ce n’est pas une scène en Inde, où le cricket est devenu une obsession nationale après être arrivé sur les ailes du colonialisme britannique. Essayez le nord du Texas, où les Friday Night Lights ont fait place aux après-midi de week-end sur le terrain.

Bienvenue dans le nouveau Lone Star State, où des matchs de cricket, un temple hindou et des épiceries indiennes coexistent avec des églises chrétiennes, des ranchs de bétail et l’empire Dallas Cowboys de Jerry Jones. Plus d’une décennie d’expansion a donné au Dallas-Fort Worth Metroplex le taux de croissance asiatique le plus élevé de toutes les grandes régions métropolitaines des États-Unis, dans l’État à la croissance la plus rapide du pays. Selon les chiffres du US Census Bureau, les Indiens représentent plus de la moitié du boom démographique asiatique de la région, la banlieue de Dallas de Frisco connaissant à elle seule une croissance pour rivaliser avec Seattle et Chicago.

Alors que certains Texans saignent encore au football, un nombre croissant saigne au cricket.

Kalyan “KJ” Jarajapu, un bénévole du temple qui assistait au match de la ligue de cricket parrainé par Frisco, a déclaré que personne ne jouait au cricket à Plano lorsqu’il est arrivé en 1998, mais quatre ou cinq ans plus tard, les choses ont commencé à changer.

“Je n’aurais jamais imaginé qu’il y aurait du cricket à coup sûr ou qu’il y aurait un monde de cricket comme je l’ai vu chez moi en Inde ici à (métro) Dallas”, a-t-il déclaré.

La part des Asiatiques parmi les personnes nées à l’étranger aux États-Unis a récemment augmenté, passant de 30,1 % au cours de la période 2012-2016 à 31,2 % au cours de la période 2017-2021, alors que la part des immigrants d’Amérique latine et d’Europe a augmenté. tombé, selon l’American Community Survey.

Les immigrants d’Asie du Sud pensent avoir trouvé le meilleur de l’Est et de l’Ouest à Frisco et dans d’autres banlieues de Dallas. Ils vivent un nouveau rêve américain amélioré, avec accès à leurs lieux de culte préférés, à une cuisine authentique et à une station de radio communautaire. Mais le rêve s’accompagne également de réalités douloureuses sur le racisme, l’assimilation et les problèmes de santé mentale.

Les disciples de Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji, basés au Texas, se sont réunis en 2008 pour acheter un terrain de 10 acres (4 hectares) à Frisco et construire un modeste temple hindou. En trois ans, il accueillait des centaines de fidèles.

Jayesh Thakker, un administrateur du temple, a déclaré avoir collecté suffisamment d’argent pour construire un temple de 33 000 pieds carrés (3 065 mètres carrés) en 2015.

“Ils l’ont d’abord construit comme une structure américaine, puis ils l’ont” indianisé “”, a déclaré Thakker.

De nouveaux logements et écoles ont rapidement suivi. Laxmi Tummala, administratrice, secrétaire du temple et agent immobilier, dit que beaucoup de ses clients se contentent de moins pour vivre à proximité afin que leurs familles puissent être exposées à la culture sud-asiatique.

En dehors du Texas, les principales sources de nouveaux résidents du comté de Collin étaient les comtés de Los Angeles et d’Orange en Californie, avec respectivement 1 600 et 1 000 résidents.

Mais près de 6 000 nouveaux habitants de la région sont venus d’Asie.

Le Centre islamique de Frisco en a également profité. Son conseil d’administration prévoit de plus que doubler la taille de la mosquée de 18 000 pieds carrés (1 672 mètres carrés) d’ici 2024.

Azfar Saeed, le président du centre, se souvient qu’il y a près de deux décennies, seules 15 personnes venaient prier dans une suite de centre commercial de 400 pieds carrés (37 mètres carrés) un jour donné.

« À cette époque, personne ne connaissait Frisco. Les gens disaient : ‘Où vas-tu ?’ », a déclaré Saeed, qui est né au Pakistan. En 2010, “les gens ont juste commencé à se déplacer à droite et à gauche ici”.

Là où il y a une grande population asiatique aux États-Unis, la haine anti-asiatique semble inévitable. En août, la diatribe raciste d’une femme contre quatre femmes amérindiennes à Plano a été filmée. Elle a ensuite été arrêtée.

“C’était très triste et surprenant”, a déclaré Tummala, le secrétaire du temple. “Mais nous ne prenons certainement pas cela et disons” OK, tout le monde au Texas est comme ça. “”

Certains ont trouvé des débouchés pour parler de leurs luttes, y compris sur la seule station de radio sud-asiatique de la région.

L’application Radio Azad, à Irving, a été lancée par Azad Khan en 2011, cinq ans après avoir immigré du Pakistan. La station diffuse de la musique et des actualités en plusieurs langues.

L’anonymat de la radio d’appel sur Azad – qui signifie liberté en hindi et en ourdou – a permis des discussions difficiles. Il y a près de trois ans, la PDG Ayesha Shafi a lancé des segments mensuels sur la santé mentale, et les auditeurs les ont adoptés. Ils se sont attaqués à l’assimilation, au trouble bipolaire et à la violence domestique.

“Vous pouvez parler des problèmes auxquels vous êtes confrontés et entendre quelqu’un qui vous ressemble, qui comprend d’où vous venez et qui vous écoutera réellement”, a déclaré Shafi.

Partout où vous regardez, les cultures sud-asiatiques – et même la politique – se fondent dans l’air du temps du Texas.

Des dizaines de personnes ont rejoint les récentes manifestations à Frisco au nom des chrétiens en Inde qui prétendent qu’un groupe basé à Frisco soutient les nationalistes hindous menaçant leurs églises.

Sur un front plus festif, vous pouvez trouver une célébration de Diwali dans plusieurs banlieues de Dallas vers octobre ou novembre. La commémoration de la lumière sur les ténèbres a été célébrée par plus de 15 000 personnes sur la place de la ville de Southlake.

Le maire de Southlake, John Huffman, estime que près d’un cinquième n’étaient pas des Asiatiques. Il attribue son succès à la Southlake Foundation, une organisation à but non lucratif qui supervise les événements culturels et les activités de service communautaire.

“J’ai l’impression qu’ils placent la barre de plusieurs façons”, a déclaré Huffman. “Ils ont été très intentionnels de dire à leurs compatriotes sud-asiatiques de sortir et de s’engager dans la communauté.”

De retour à Frisco pendant Diwali, des dizaines de familles n’ont pas laissé la pluie battante les empêcher de prier.

Le fan de cricket Jarajapu, qui dirige les voitures, n’a pas été surpris que tant de personnes soient venues.

“J’ai vu la transformation de la ville de Frisco”, a déclaré Jarajapu. “C’est devenu très dynamique avec la diversité, la culture et surtout beaucoup d’Asiatiques. Je suis très fier de vivre à Frisco.

La journaliste vidéo d’Associated Press Noreen Nasir a contribué à cette histoire.

Terry Tang est membre de l’équipe Race and Ethnicity de l’Associated Press. Suivez-la sur Twitter : @ttangAP

Schneider a rapporté d’Orlando, en Floride. Suivez Mike Schneider sur Twitter : @ MikeSchneiderAP

Terry Tang et Mike Schneider, Associated Press