Dans « Keep the Kid Alive », Arielle Bobb-Willis atteint l’exubérance – Colossal

La couleur, le mouvement et les gestes amples et savamment chorégraphiés imprègnent les œuvres de Arielle Bobb Willis. Le photographe basé à Los Angeles brouille les frontières entre l’art et l’imagerie de mode, rejetant « l’idée selon laquelle l’expression des Noirs est limitée – ou limitante ».

Une fine monographie rassemble 90 photos de Bobb-Willis, mettant en valeur son œil distinctif et ses compositions conceptuelles audacieuses. Publié par Ouverture, Gardez l’enfant en vie positionne l’observation et l’imagination comme des outils utiles pour susciter l’admiration pour les négligés. Des mannequins vêtus de vêtements aux couleurs vives et aux couleurs contrastées posent dans des parcs ou des ruelles, leurs danses joyeuses et leurs vêtements chromatiques enrichissant les espaces indescriptibles.

New Jersey (2017)

Bobb-Willis a pris un appareil photo pour la première fois à 14 ans et, au cours de ses déménagements de New York à Aiken, en Caroline du Sud, jusqu’à la Nouvelle-Orléans, elle a découvert que le médium était à la fois cathartique à travers la dépression chronique et la perte et également un outil essentiel pour développer son goût et sa confiance en soi.

« La photographie est ma façon de garder en vie mon enfant intérieur. La photographie m’a appris à tomber amoureuse de la vie », partage-t-elle avec Nicole Acheampong dans une entrevue dans le livre, en ajoutant :

J’adore trouver des arcs-en-ciel inattendus, du soleil, un magnifique parc verdoyant, des dessins à la craie d’enfants sur le trottoir, de la glace fondue, des papillons et des fleurs, des filles noires avec des tresses bleu vif et une douce poésie graffiti ! Je garde mon enfant intérieur vivant en prenant des photos de mon quotidien. Je trouve toujours des choses dont je suis tellement amoureux. …La photographie est, et sera toujours, une pratique quotidienne consistant à tomber amoureux d’autant de choses que possible.

Qu’elles soient capturées dans un parking de Los Angeles ou contre un mur violet du New Jersey, les images de Bobb-Willis sont dynamiques et vives, tirant la beauté et l’exubérance d’espaces sans prétention.

La Nouvelle-Orléans (2021)

Los Angeles (2020)

Williamsburg (2016)

New Jersey (2018)

La Nouvelle-Orléans (2017)

New Jersey (2019)

New Jersey (2022)

La Nouvelle-Orléans (2016)