Dans iOS 17, Apple ajoute la possibilité de modifier le moteur de recherche dans la navigation privée Safari

Un Un dirigeant d’Apple a révélé une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17 qui vous permet de modifier le moteur de recherche par défaut sur votre iPhone lorsque vous utilisez Safari en mode navigation privée, selon Bloomberg Friday.

L’aveu a eu lieu pendant la Procès Google Artitrust en cours intenté par le ministère américain de la Justiceoù Apple a été cité comme témoin dans le procès concernant son accord de plusieurs milliards de dollars qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur les iPhones.

John Giannandrea, vice-président senior de l’apprentissage automatique et de l’IA d’Apple, a révélé que dans iOS 17, fourni avec les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, les utilisateurs peuvent définir deux moteurs de recherche par défaut : un pour la navigation régulière et un pour la navigation privée.

Pour ceux qui ne souhaitent pas que Google glane leurs données en mode navigation privée sur iPhone, ils ont désormais la possibilité de choisir un moteur de recherche alternatif. Ou peut-être que cela ne vous dérange pas d’avoir Google comme moteur de recherche par défaut, mais préféreriez DuckDuckGo en navigation privée. Avec iOS 17, c’est désormais possible. Et pour une protection accrue de la vie privée, ce n’est pas une mauvaise idée d’utiliser également un VPN pour iPhone.

La possibilité de modifier votre moteur de recherche par défaut dans iOS 17 intervient alors que le DoJ américain augmente la pression sur les grandes technologies et leur pouvoir sur les marchés en ligne. Le gouvernement américain accuse Google de maintenir un monopole dans la recherche et la vente de publicités en ligne. Alors que le procès est en cours, un problème central concerne les accords conclus par Google avec Apple, Samsung et Mozilla pour que son moteur de recherche soit utilisé par défaut sur leurs navigateurs.

Bien qu’il soit possible de modifier le moteur de recherche par défaut dans les paramètres, les gens le font rarement. Un rapport a révélé que 99 % des utilisateurs de téléphone au Royaume-Uni faites en sorte que Google soit défini comme moteur de recherche par défaut. Google contrôle près de 92 % du marché de la recherche en ligne, lui donnant un accès beaucoup plus large aux données des utilisateurs. Il peut ensuite utiliser ces données pour continuer à affiner sa recherche, ce qui rend plus difficile la percée des concurrents.

Comment changer le moteur de recherche par défaut dans iOS 17

Aller aux paramètres. Appuyez sur Safari. Recherchez Rechercher. Sélectionnez soit Moteur de recherche ou Moteur de recherche privé. Choisissez Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo ou Ecosia.

