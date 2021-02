Dans Ice Cold Blood nous donne à nouveau des frissons.

Dans cette bande-annonce exclusive pour les épisodes de retour de la saison trois, qui seront diffusés le dimanche 14 mars, l’original Oxygen taquine encore plus de crimes sombres à déballer. En fait, animateur et producteur exécutif Ice-T avertit dans la nouvelle séquence ci-dessous, « Vous pensiez être en sécurité à l’intérieur? Détrompez-vous. »

Les épisodes restants de la saison trois, qui feront leurs débuts lors d’un week-end consécutif limité, couvriront tout, d’une reine de beauté locale retrouvée morte dans un lac à un incendie criminel couvrant un meurtre. C’est certainement ce à quoi nous nous attendons du programme True Crime.

Pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle, Dans Ice Cold Blood présente des entretiens approfondis, des reconstitutions et des images d’archives alors que les crimes effrayants sont examinés de plus près. Et les nouveaux confessionnaux se révèlent plus étranges que jamais!

Une personne interrogée note: «Son obsession pour elle a conduit à un ultimatum mortel».