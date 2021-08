Dans ‘Hit & Run’, les créateurs de ‘Fauda’ déplacent l’action à New York

Un après-midi de 2015, peu de temps après le début de leur drame terroriste captivant « Fauda » en Israël, Avi Issacharoff et Lior Raz se sont rencontrés pour déjeuner à Tel Aviv.

Ils discutaient d’un récent accident avec délit de fuite dans les nouvelles. Puis ils ont commencé à plaisanter : et si l’accident n’était pas un accident, mais faisait partie d’un complot plus profond ? Et si secrets de famille, et même intrigues internationales, avaient été en jeu ? Au moment où ils ont demandé le chèque, l’idée de « Frappez et courez« , un nouveau thriller Netflix présenté en première mondiale vendredi, était né. Mais ils ne savaient pas que ce deuxième spectacle serait le successeur d’un phénomène. « Fauda », qui a plongé dans le monde graveleux et moralement trouble d’une unité militaire d’élite, a été repris par Netflix en 2016 et est devenu un véritable succès international. En Israël, il était révolutionnaire d’offrir une description plus nuancée des Palestiniens ciblés par son équipe d’agents infiltrés, dirigée par le personnage de Raz, Doron Kavillio. (Bien que certains écrivains palestiniens ont critiqué ces représentations et le spectacle, en général.)

À l’échelle mondiale, une grande partie de son succès a été attribuée à son sens du réalisme. Raz et Issacharoff ont tous deux servi dans les forces spéciales pendant leur service obligatoire dans l’armée israélienne, et une grande partie du drame qui rend « Fauda » si fascinant est basée sur des événements qu’ils ont vécus. « Hit & Run », qui déplace une grande partie de l’action à New York, nécessitait plus d’invention. Mais les thèmes de la loyauté, de la tromperie et des allégeances ambiguës d’un agent double sont à nouveau en jeu. Cette fois-ci, Raz et Issacharoff ont appliqué la même formule créative, mais l’ont adaptée pour un public mondial. « Avi et moi nous sommes inspirés de choses qui se passent dans le monde », a déclaré Raz, qui incarne Segev Azulai, un homme dont la vie confortable à Tel-Aviv implose lorsque sa femme américaine est tuée dans un mystérieux délit de fuite. « C’est une émission sur la confiance – la confiance entre un mari et sa femme, et aussi la confiance entre les pays. »

Un polar tendu, la série de neuf épisodes passe de Tel Aviv aux ruelles de New York, avec des dialogues principalement en anglais – une première pour Raz. Lui et Issacharoff ont créé « Hit & Run » avec les scénaristes-producteurs Dawn Prestwich et Nicole Yorkin, qui se sont récemment associés à « The Killing ». Le casting comprend Sanaa Lathan (« The Affair »), Gregg Henry (« Scandal »), Gal Toren (« Losing Alice ») et Moran Rosenblatt (« Fauda »).

Pour les millions de téléspectateurs qui se sont affamés de trois saisons de « Fauda » sur Netflix, les parallèles entre les personnages de Raz sur les deux séries seront frappants. Encore une fois, nous commençons avec Raz installé dans une vie de famille calme et heureuse jusqu’à ce que, dans l’épisode d’ouverture, il soit entraîné dans des effusions de sang et de violence, tiré de son idylle par les rétributions persistantes d’un passé inéluctable. « Lior et moi savons qu’il existe une sorte de mécanisme, un bouton invisible, où lorsque vous le poussez, quelqu’un d’autre sort de vous », a déclaré Issacharoff. « Et c’est notre Segev. » Et encore une fois, Raz a infusé le spectacle avec des artefacts émotionnels de son passé. Dans « Fauda », il s’est appuyé sur ses expériences avec le trouble de stress post-traumatique pour donner vie à Doron. Dans « Hit & Run », même les noms de ses personnages, y compris celui de la femme assassinée de Segev, sont chargés de sens. Segev passe la série au piège du chagrin après la perte de Danielle Azulai (Kaelen Ohm), une danseuse américaine dont l’histoire devient de plus en plus trouble à chaque épisode. Raz – qui a perdu une petite amie sérieuse nommée Iris Azulai dans un attentat terroriste palestinien à l’âge de 19 ans – s’est plongé la tête la première dans ses propres souvenirs douloureux pour habiter l’histoire. « Je n’ai pas parlé d’Iris pendant longtemps, jusqu’à ce qu’Avi et moi commencions à écrire », a déclaré Raz. « Ça a commencé avec ‘Fauda’ et maintenant, avec ‘Hit & Run’, c’est allé plus loin. » Faire ses débuts sur la scène mondiale, plutôt que dans le monde insulaire de la télévision israélienne, a mis une pression sur le deuxième acte du duo, a déclaré Issacharoff. Mais la plupart venait de l’intérieur.

« Tout le monde avait de grandes attentes envers nous après ‘Fauda’ », a-t-il déclaré. « Nous savions que nous ne pouvions pas revenir avec un produit moins qu’excellent. Ils ont de nouveau écrit ce qu’ils savent, en s’appuyant sur leur expertise en matière d’espionnage et de contre-espionnage. Mais cette fois-ci, ils ont zoomé au-delà d’Israël et des Territoires palestiniens pour percer les secrets géopolitiques mondiaux. Alors que Segev traverse New York, laissant une traînée de sang dans sa recherche de la vérité sur la mort de sa femme, « Hit & Run » explore des thèmes et des questions sur la citoyenneté et la loyauté, et les coins sombres des alliances démocratiques. Issacharoff, un journaliste israélien chevronné dont le rythme est les affaires arabes, a déclaré que, comme « Fauda », la nouvelle série comprend des rebondissements et des intrigues secondaires tirées d’événements réels. « Il y a des questions diplomatiques et politiques très sensibles dont personne ne parle généralement, mais elles sont là », a-t-il déclaré. Alors que Raz joue à nouveau un guerrier à la retraite attiré de nouveau dans l’action – cette fois un ancien mercenaire plutôt qu’un ancien officier militaire – il existe des différences de ton. Segev est plus doux et plus âgé, et il n’est pas motivé par le désir de se venger, mais d’empêcher que d’autres dommages ne viennent à sa famille. « C’est plus proche de qui est vraiment Lior », a déclaré Prestwich. « Nous avons adoré » Fauda « , mais nous savions aussi que des gens comme nous pourraient ne pas venir à un spectacle d’action s’ils n’avaient pas l’impression qu’il y avait quelque chose d’autre là-bas et un monde différent à explorer. »