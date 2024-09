Dans « High Potential », Kaitlin Olson se montre intelligente

Plus tôt ce mois-ci, l’actrice Kaitlin Olson était dans sa cuisine de Los Angeles en train de couper un citron.

« J’ai vraiment travaillé dur », a-t-elle déclaré. « J’y ai mis 100 % de mes efforts. »

Le couteau a glissé, lui sectionnant presque le petit doigt, ce qui explique pourquoi, quelques jours plus tard à Manhattan, Olson, 49 ans, avait accessoirisé son chemisier en soie noire et son pantalon noir avec une attelle noire pour le doigt. (Elle portait également une parure de diamants, dont un de la taille d’un kumquat.) Le look fonctionnait. Un serveur lui a demandé si elle était en ville pour la semaine de la mode.

Il y a peu de choses que Olson, grande et résolument blonde, avec une énergie déjantée, fait à la légère. En ce qui concerne la comédie, les cascades physiques et aussi apparemment la cuisine, son approche est le contact total. Sur le tournage de « Il fait toujours beau à Philadelphie » la comédie effrontée de FX dans laquelle elle a joué pendant près de 20 ans, elle s’est cassé le pied, s’est ouvert le mollet et a souffert au moins une commotion cérébrale possible« Cela vaut vraiment la peine », a-t-elle déclaré à propos de la scène.