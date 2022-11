Dans Georgia Runoff, les règles d’un cliché de campagne : tout dépend de la participation

ATLANTA – Un mois avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, plusieurs groupes géorgiens d’organisation de base se sont réunis pour planifier ce qu’ils considéraient comme un résultat inévitable : un autre second tour du Sénat.

Ce plan, formulé par les mêmes organisateurs qui ont aidé à élire les sénateurs démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff, comprenait la budgétisation d’un mois supplémentaire de démarchage et de porte-à-porte, l’augmentation du personnel en dehors de la région d’Atlanta et l’enregistrement d’appels automatisés qui pourraient commencer à atteindre les électeurs le lendemain. Jour d’élection.

À mi-chemin de la période de ruissellement de quatre semaines en Géorgie, ce plan bat maintenant son plein. Et les organisateurs locaux ne sont pas seuls. Les démocrates et républicains de Géorgie ont investi 38 millions de dollars dans des publicités télévisées, embauché plus de 700 employés de terrain supplémentaires et invité des gouverneurs, des sénateurs et au moins un ancien président avant le jour du scrutin le 6 décembre.

Les campagnes et les groupes alliés frappent fiévreusement aux portes, agitent des pancartes et envoient des SMS implorant les Géorgiens de retourner aux urnes pour la deuxième fois en moins d’un mois. Pendant tout ce temps, M. Warnock et son adversaire républicain, Herschel Walker, voyagent aux côtés de substituts de haut niveau pour redynamiser les partisans.