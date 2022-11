Dans Gaza bloquée, les supporters de la Coupe du monde regardent depuis les coulisses

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Des centaines de fans se sont rassemblés dimanche dans une salle de sport de la ville de Gaza, que le Qatar a préparée pour que les résidents palestiniens du territoire appauvri puissent regarder gratuitement les matchs de la Coupe du monde.

Les supporters ont regardé attentivement le grand écran au début du match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur.

L’événement était un geste du Comité qatarien pour la reconstruction de Gaza, une branche du ministère des Affaires étrangères de l’État riche de la péninsule arabique. Par l’intermédiaire du comité, le Qatar a acheminé plus d’un milliard de dollars depuis 2013 pour de grands projets de réhabilitation, notamment des complexes résidentiels, des hôpitaux et des routes, ainsi que pour la reconstruction d’après-guerre.

“Comme d’autres pays, on avait l’ambition d’aller au Qatar, voir les stades et les joueurs sur le terrain, mais les conditions à Gaza ne le permettent pas”, a déclaré Emran al-Shawa, un habitant de Gaza.

Israël et l’Égypte ont imposé un blocus sur Gaza lorsque le groupe militant du Hamas s’est emparé du territoire en 2007. Le blocus et les guerres avec Israël ont aggravé les conditions de vie à Gaza. Les déplacements en dehors du territoire densément peuplé sont sévèrement limités.

“Nous ne pouvions pas aller au Qatar et regarder la Coupe du monde à cause du siège d’abord, de la situation économique ensuite. Beaucoup de choses nous empêchent d’y aller pour assister aux matchs, mais le principal facteur qui nous a empêché d’y aller, c’est l’occupation (israélienne) et son siège », a déclaré un autre fan, Anas Snounou.

The Associated Press