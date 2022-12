Dans FTX Collapse, Binance voit une chance de devenir le nouveau visage de la crypto

M. Zhao a fondé Binance après une brève carrière dans la finance, y compris un passage chez Bloomberg, où il a créé un logiciel de trading. Il a créé l’échange lorsqu’il vivait à Shanghai.

Mais peu de temps après, le gouvernement chinois a interdit aux échanges de crypto-monnaie comme Binance d’opérer dans le pays, et de nombreux employés de l’entreprise ont fui. M. Zhao maintient une présence active sur Twitter mais n’est pas toujours facile à retrouver, ayant voyagé entre le Japon, Singapour, la Lituanie, Malte et Dubaï.

L’absence de siège fixe de Binance est conforme à la tendance du travail à distance, a déclaré Jessica Jung, porte-parole de l’entreprise. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Mme Jung a déclaré que l’échange avait établi une présence locale dans près d’une douzaine de juridictions, notamment au Kazakhstan et en France.

Mme Jung a déclaré que Binance avait également annoncé qu’elle subissait une restructuration d’entreprise, “dont le but est de fournir aux régulateurs plus de clarté sur notre organisation”. Mais les promesses faites il y a un an de nommer un siège social et de constituer un conseil d’administration pour diversifier la surveillance de l’entreprise restent non tenues.

Binance est un mastodonte par rapport à ses pairs. Avant l’effondrement de FTX, le volume des échanges de crypto-monnaies sur Binance seul était supérieur aux totaux combinés de ses sept concurrents les plus proches, selon un traqueur de données de l’industrie.

Dans une discussion de groupe qui comprenait M. Bankman-Fried le 10 novembre, la veille du dépôt de bilan de FTX, M. Zhao s’est présenté comme le vétéran de la cryptographie. Il a accusé le fondateur de FTX d’avoir effectué des transactions qui saperaient le marché plus large de la cryptographie, selon des captures d’écran obtenues par le Times. “Arrêtez maintenant, ne causez pas plus de dégâts”, a-t-il dit. “Plus vous faites de dégâts maintenant, plus vous passerez de temps en prison.”

La discussion de groupe comprenait plusieurs autres dirigeants éminents de la cryptographie, et M. Zhao semblait désireux de concevoir une stratégie commune. “Je pense que nous devrions nous coordonner un peu pour voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble pour aider à stabiliser et restaurer la confiance pour le marché”, a-t-il déclaré.