Dans Fresh India Provocation, Trudeau "Importance de faire respecter la loi" Poste

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a publié aujourd’hui sur X, anciennement Twitter, qu’il avait discuté de l’Inde « et de l’importance de maintenir – et de respecter – l’État de droit » avec Mohamed Bin Zayed, le président des Émirats arabes unis.

Au téléphone aujourd’hui, Son Altesse @MohamedBinZayed et j’ai parlé de la situation actuelle en Israël. Nous avons exprimé notre profonde préoccupation et discuté de la nécessité de protéger la vie civile. Nous avons également parlé de l’Inde et de l’importance de maintenir – et de respecter – l’État de droit. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 8 octobre 2023

Ce commentaire intervient au milieu d’un différend diplomatique avec l’Inde suite aux allégations du Canada selon lesquelles des responsables indiens sont impliqués dans le meurtre d’un citoyen canadien. Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, était le chef de la Khalistan Tiger Force, interdite, et l’un des terroristes les plus recherchés d’Inde. L’Inde a fermement réfuté ces allégations.

Les allégations de M. Trudeau – faites à la suite de la réunion du G20 en Inde le mois dernier – ont suscité une réponse prudente de la part des États-Unis, pris entre un allié proche et un partenaire de plus en plus important.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré que l’administration était « profondément préoccupée » et a appelé l’Inde à coopérer à l’enquête canadienne.

Cette querelle en spirale a vu le gouvernement indien demander au Canada de réduire sa présence diplomatique.

Les deux pays ont également temporairement suspendu les services de visa pour l’autre. Le gouvernement a également expulsé un diplomate canadien et émis un avis aux voyageurs concernant les risques pour la sécurité au Canada, dans une démarche de représailles.

Déclarant que les allégations du Canada sont politiquement motivées, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les autorités canadiennes n’avaient fourni aucune preuve.