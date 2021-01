Bien qu’il soit toujours malheureux qu’un manager de football perd son emploi, le licenciement de Frank Lampard de son poste de patron de Chelsea cette semaine s’est avéré particulièrement regrettable pour un groupe de supporters des Blues.

Dans une démonstration de soutien à leur légende du club sous le feu, We Are The Shed a levé environ 1000 £ (1370 $) à court terme pour produire une grande bannière hommage à Lampard, qui a été déployée à Stamford Bridge.

La bannière de 49 pieds de long, qui disait « In Frank We Trust. Then. Now. Forever. » était en place pour la victoire 3-1 de dimanche sur Luton en FA Cup (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), qui s’est avéré être le dernier match de Lampard en charge avant qu’il ne soit limogé le lendemain.

Catherine Ivill / Getty Images

Le groupe a demandé que la bannière reste en place sur le pont comme une marque durable de sa gratitude envers Lampard, indépendamment de son mandat de direction de 18 mois à une fin aussi décevante.

Le co-créateur de We Are The Shed, Alex Burke, a déclaré au Sun: « Nous sommes reconnaissants d’avoir eu un match où la bannière était exposée. Nous demanderons de continuer mais je ne suis pas sûr de ce que le club dira.

« Sur les 1 000 £ nécessaires, environ 75% ont été collectés par notre groupe, les 25% restants via les réseaux sociaux. Tout don excédentaire est allé à l’association caritative Reece James. [The Felix Project, which delivers food to charities and schools in London], auquel Lampard lui-même a fini par faire un don. Cela résume juste l’homme qu’il était et le lien qu’il avait avec nous.

« C’est juste comme une gifle. En tant que groupe, nous espérions que le fait qu’ils aient même autorisé l’entrée de la bannière signifiait qu’ils soutiendraient Frank, mais ce n’était pas le cas. »

Ce n’est pas la première bannière de football délabrée à précéder des événements malheureux, et nous sommes à peu près sûrs que ce ne sera pas la dernière. Voici quelques autres exemples classiques de la forme d’art qui ont orné les terrasses, pour se retourner contre eux.

« Bons garçons » (Arsenal, 2017)

Catherine Ivill – AMA / Getty Images

Les fans d’Arsenal ont déboursé pour produire un portrait de famille d’Alexis Sanchez et de ses deux chiens Labrador bien-aimés dans une tentative malavisée de faire en sorte que l’attaquant chilien, qui à l’époque n’avait plus que 18 mois sur son contrat, se sente tellement à l’aise dans le nord de Londres qu’il Je consacrerais le reste de sa carrière aux Gunners.

Atom et Humber étaient devenus des stars des médias sociaux à part entière, l’attaquant plaçant régulièrement son compte Instagram avec des images de lui en train de batifoler avec ses deux meilleurs amis. La bannière « Good Boys » et une autre insérant les noms des chiens dans la devise du club sont apparues aux Emirats en janvier 2017, marquant avec elle le début de la fin pour Sanchez à Arsenal.

Confirmation des tailles – bannière permanente de niveau supérieur: 1 mètre x 6 mètres pic.twitter.com/48e305RjzN – Redaction Gooners (@REDactionAFC) 11 janvier 2017

Bannière temporaire au niveau du club: 2 mètres x 9 mètres pic.twitter.com/P0b3WLEAIY – Redaction Gooners (@REDactionAFC) 11 janvier 2017

À peine six mois plus tard, il a failli rejoindre Manchester City pour voir un énorme transfert estival échoué à la dernière minute en raison de l’incapacité des Gunners à trouver un remplaçant approprié.

Sanchez a ensuite entamé la saison 2017-2018 sous une forme modérée, sous-performant pendant les six derniers mois de l’année avant de finalement s’évader en janvier 2018, cette fois contre ses rivaux Manchester United. L’histoire s’est ensuite répétée presque immédiatement alors qu’un groupe de fans de United a commis l’erreur de production d’une bannière pour accueillir Sanchez, Atom et Humber à Manchester pour ses débuts à Old Trafford.

Bienvenue à Manchester, Alexis 🐶 pic.twitter.com/6rING7mvLb – Simon Peach (@SimonPeach) 3 février 2018

Inutile de dire que les choses ne se sont pas vraiment déroulées à partir de ce moment – encore une fois.

« L’élu » (Manchester United, 2013)

Paul Ellis / AFP via Getty Images

Bien sûr, il convient de noter que les supporters de Manchester United ont de l’expérience pour se laisser emporter par des bannières exagérées. Après la fin du règne glorieux de Sir Alex Ferguson en 2013, United a soudainement été plongé dans un état de flux alors que le prestigieux manteau de gestion – détenu par le même patriarche pendant le quart de siècle précédent – a été remis au successeur choisi par Fergie. , Moyes David.

Près de 500 £ ont été dépensés par le groupe de partisans de Stretford End Flags pour s’assurer que Moyes soit proclamé « l’élu » à son arrivée à Old Trafford en mai 2013. En avril 2014, il était parti et sa bannière qui l’accompagnait devait être écureuil. loin dans un endroit secret à l’intérieur des entrailles du stade pour s’assurer qu’il ne reverra plus jamais la lumière du jour.

« Nous n’avons pas besoin de Batman … » (Arsenal, 2011)

Matthew Impey / PA Images via Getty Images

Un autre classique des archives d’Arsenal, datant de novembre 2011, lorsque Robin van Persie était en pleine forme et se faisait chanter bruyamment depuis les chevrons de l’Emirates. Alors que d’autres grands noms s’étaient déjà retirés, les Gunners venaient également de rendre Cesc Fabregas à Barcelone après une saga de transferts d’un an. Heureusement, le nouveau vice-capitaine d’Arsène Wenger, Van Persie, a pris une bonne partie du jeu en marquant des buts pour le plaisir, au grand plaisir des supporters. L’homme lui-même a même directement fait référence à la bannière lors d’une interview, déclarant que c’était «le plus grand compliment qu’il pouvait souhaiter».

« Les supporters d’Arsenal sont de vrais amoureux du jeu. Ils ne manquent de rien dans le stade et sont là pour l’équipe et les joueurs individuels », a déclaré l’attaquant néerlandais au Daily Mirror. « Je dois admettre que j’adore les bannières comme » Nous n’avons pas besoin de Batman, nous avons Robin « et des trucs comme ça. »

Moins d’un an plus tard, Van Persie était un joueur de Manchester United ayant sauté pour signer pour les rivaux directs des Gunners. Il a ensuite été en tête du classement des scores en 2012-13 tout en remportant le premier titre de Premier League de sa carrière.

« Il Principino« (Liverpool, 2010)

Nigel French – PA Images via Getty Images

Montrant qu’eux aussi ne sont pas étrangers à l’hommage ridicule et exagéré à la bannière, les fans de Liverpool se sont un peu ridiculisés lors de l’arrivée d’Alberto Aquilani à Anfield en 2009. Malgré un surnom sympa (« Le Petit Prince ») et une réputation décente en tant que milieu de terrain central élégant, il n’y avait vraiment pas besoin d’une bannière déclarant Aquilani comme une sorte de parangon de gladiateurs romains en attente.

Aquilani n’a fait que 28 apparitions pour Liverpool et a passé deux de ses cinq années entravées par des blessures sur les livres du club en prêt en Italie. Tout s’est terminé tranquillement en 2012, lorsqu’il est rentré chez lui sur un accord permanent après avoir signé pour la Fiorentina.