Dans For Your Approval, Ellen DeGeneres ne prend pas ses responsabilités et ne nous montre pas son côté méchant

Dans ce qu’elle dit être la dernière comédie spéciale de sa carrière, la comédienne et ancienne animatrice de talk-show Ellen DeGeneres aborde les controverses qui l’ont éloignée des yeux du public ces dernières années – en quelque sorte.

Le spécial, intitulé Ellen DeGeneres : Pour votre approbationsorti sur Netflix la semaine dernière. C’est sa première émission spéciale en 6 ans, et elle est présentée comme étant « personnelle » et révélatrice de ce qu’elle fait depuis qu’elle a été « expulsée du show business ».

Mais, pour paraphraser Dakota Johnsonest-ce la vérité, Ellen ?

Aujourd’hui sur Agitationla comédienne Ashley Ray et le critique culturel Niko Stratis se joignent à l’animatrice Elamin Abdelmahmoud pour discuter des questions spéciales et d’autres grandes questions qui subsistent concernant son héritage.

Nous avons inclus quelques faits saillants ci-dessous, modifiés pour plus de longueur et de clarté. Pour la discussion complète, écoutez et suivez Commotion avec Elamin Abdelmahmoud sur votre lecteur podcast préféré.

Élamine: Juste strictement d’un point de vue stand-up, que pensez-vous de Pour votre approbationAshley ?

Ashley: Ellen n’a pas oublié comment faire du stand-up. Beaucoup de ces grands noms des années 90 ont atteint le niveau de « C’est comme ça que ça se passe ». Elle a ce niveau de professionnalisme. Elle peut faire un extrait de cinq minutes sur les poulets qui volent ou se garent – ​​des trucs vraiment banals qui ne seraient pas déplacés dans un club de comédie en 1999 – tout en restant drôle.

Mais il y a un manque choquant de conscience de ce que les gens pourraient être là pour voir. Elle est tellement sur la défensive pendant la majeure partie, dans une salle pleine de gens qui sont tellement prêts et disposés à l’applaudir. Je pense que lorsque nous parlons de la façon dont elle a été annulée, il y avait vraiment tellement de gens qui la soutenaient, qui disaient: « Elle n’a pas besoin de quitter sa série. » Mais c’était vraiment la réponse d’Ellen ; elle m’a dit : « Eh bien, si vous ne m’aimez pas, je vais prendre ma balle et rentrer à la maison. » Et c’est à cela que ressemble cette spéciale.

Élamine: Niko… ça marchait pour moi. Au moins les 25 premières minutes de cette spéciale ont très bien fonctionné pour moi. Qu’avez-vous ressenti en regardant Pour votre approbation?

Niko: Je veux dire, vous y allez en quelque sorte en sachant à quoi cela sert. Nous entendons cela dans la bande-annonce, elle dit : « J’ai été expulsée d’Hollywood », ce qui n’est pas vrai. Elle a reçu 20 millions de dollars pour faire le spectacle. Personne ne vous met à la porte et ne vous envoie ensuite un chèque de 20 millions de dollars. Je veux être expulsé de plus de choses si c’est ainsi que fonctionne l’exclusion.

Donc pendant tout le temps que je regarde, ces blagues sont OK. Ils sont assez drôles. Ils ne sont pas étonnants. Je ris et je fais la vaisselle, et je m’en fiche de ce qui se passe, et je me dis qu’elle finira par en parler. Et puis elle le fait. Et je me dis juste, attends, quoi ? Cela semble tellement déconnecté parce que cette scène se fond vraiment parfaitement les unes dans les autres. C’est comme si deux choses différentes se produisaient en même temps.

Élamine: Niko, je veux savoir ce que tu penses de la façon dont Ellen a traité ces accusations dans l’émission spéciale.

Niko: Oh, terriblement. Je voulais voir si elle pouvait avoir une quelconque conscience d’elle-même et se dire : « Écoutez, ma perception du public est comme la baby-sitter américaine, n’est-ce pas ? Je suis drôle, je danse tous les jours, et j’ai un DJ, et tout le monde sait que c’est quelque chose d’amusant et de léger. » Si ce n’est pas qui vous êtes hors caméra… et si cela est dénoncé ou mis en lumière, vous pouvez en avoir une sorte de conscience, en vous disant : « Écoutez, j’ai eu du mal avec ça », ou autre. Prenez un peu de responsabilité. Mais pour tout mélanger immédiatement et dire : « Eh bien, je n’étais pas le patron simplement parce que mon nom est dans la série » – mais vous l’étiez.

Vous étiez en position de pouvoir et d’influence, et cela a un certain poids. Et ignorer cela et en faire une blague et dire — genre, c’est drôle de dire que Ronald McDonald n’est pas le PDG de McDonald’s, mais et s’il l’était ? Il serait alors responsable. Ronald McDonald n’est pas réel, mais Ellen est réelle. Elle occupait une position très réelle, et cette position a été abusée, et les gens en ont souffert. Pour laisser tout cela en pâture et dire : « Je suis la vraie victime ici parce que les gens étaient méchants avec moi, alors j’ai dû m’en éloigner et accepter cette misérable offre spéciale de 20 millions de dollars. »… Tout le temps, j’étais comme , OK, elle finira par s’en approprier une partie. Et le fait qu’elle ne puisse pas, je pense, en dit long.

