Dans First, un diabétique de type 1 « guéri » par une greffe allogénique de cellules souches

Une femme de 25 ans est devenue la première personne à être traitée pour un diabète de type 1 à l’aide de cellules extraites de son propre corps – une greffe allogénique. Elle a commencé à produire sa propre insuline moins de trois mois après avoir reçu une greffe de cellules souches reprogrammées. Dans un changement notable par rapport à la pratique standard. Les cellules ont été injectées dans les muscles abdominaux de la femme. La plupart des greffes d’îlots sont injectées dans le foie, où les cellules ne peuvent pas être observées comme elles le peuvent dans l’abdomen.

L’étude a été publiée dans Cellule cette semaine. L’auteur principal est Shusen Wang du premier hôpital central de Tianjin, École de médecine, Université de Nankai.

Pour cette étude, spécifique au patient PSC chimiquement induites (CiPSC) ont été générés à l’aide de l’approche de reprogrammation chimique précédemment rapportée par l’équipe et ensuite différencié in vitro dans des cellules de type îlot productrices d’insuline en utilisant leur protocole précédemment établi. Dans les deux semaines suivant la transplantation, la dose quotidienne d’insuline exogène du patient a commencé à diminuer par rapport à la valeur initiale de 54 ± 0,9 unités/jour. À partir du 18ème jour après la transplantation, la dose quotidienne d’insuline requise par le patient a diminué régulièrement, passant de 43 unités/jour.

La patiente a atteint une indépendance insulinique complète au jour 75. Par la suite, elle est restée insulino-indépendante pendant la période de suivi d’un an.

Dans une étude similaire, il y a quelques mois, un groupe à Shanghai transplanté avec succès îlots producteurs d’insuline dans le foie d’un homme de 59 ans atteint de diabète de type 2. Il s’agissait également d’une greffe allogénique, car les îlots provenaient également de cellules souches reprogrammées prélevées sur le propre corps de l’homme. Depuis, il a arrêté de prendre de l’insuline. Les chercheurs ont dit que c’était le premier traitement au monde du diabète de type 2 utilisant une greffe d’îlots dérivés de cellules souches.

Selon le NIH, en 2021, il y avait environ 8,4 millions personnes vivant avec le type 1 dans le monde, avec 500 000 nouveaux cas cette année-là. D’ici 2040, le nombre de personnes vivant avec le DT1 devrait atteindre 13,5 à 17,4 millions. On estime que 420 millions de personnes souffrent de diabète de type 2 dans le monde. Les patients atteints d’une maladie de type 1 doivent prendre de l’insuline, certains patients atteints d’une maladie de type 2 en ont également besoin.

Les cellules souches pluripotentes (CSP) constituent une source illimitée de cellules pour les thérapies de remplacement cellulaire telles que la transplantation d’îlots, en raison de leur capacité à s’auto-renouveler et à se différencier en types de cellules fonctionnelles. La dérivation d’iPSC humaines à partir de cellules somatiques en 2007 a annoncé la génération éthique de cellules souches pluripotentes, rendant possible la médecine régénérative autologue dérivée du patient.

Cette équipe a déjà reprogrammé avec succès des cellules somatiques humaines en CSP induites chimiquement (CiPSC). Différentes des iPSC conventionnelles, qui sont générées à partir de cellules somatiques par surexpression génétique de facteurs de transcription, la génération de CiPSC à partir de cellules somatiques utilise des produits chimiques abiotiques à petites molécules comme reprogrammation. des facteurs faciles à fabriquer et à standardiser, non intégrant le génome, évolutifs et affinables.

« Cette approche fournit une voie fondamentalement différente pour générer des CSP humaines (hPSC) adaptées aux applications thérapeutiques », ont écrit les chercheurs. Ils ont ajouté que «En plus de la génération de hPSC, le développement de stratégies visant à induire la différenciation des PSC en cellules fonctionnelles de type îlots (hPSC-îlots) est une recherche de plusieurs décennies par notre groupe et d’autres.