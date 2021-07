Dans « Fear Street », une romance lesbienne donne de l’espoir à un genre

Cet article contient des spoilers pour la trilogie « Fear Street ». Tapez « films d’horreur queer » dans un moteur de recherche et vous obtiendrez une multitude d’articles sur chaque geste, phrase de dialogue et sous-texte de l’histoire du cinéma, de « Psycho » à « Le Babadook ». Alors que les personnages queer ont, au cours des deux dernières décennies, commencé à se déplacer au centre dans des films comme « Spiral » et « The Retreat », ils sont encore trop souvent simplement implicites, faits pour ressembler à l’autre, ou simplement tués. Mais dans le film du réalisateur Leigh Janiak « La rue de la peur » films, une trilogie Netflix inspirée de la série d’horreur de l’auteur RL Stine, non seulement les homosexuels sont les personnages principaux, mais une romance lesbienne propulse tout le récit. Pour Janiak, c’était intentionnel. C’était une « opportunité de raconter une histoire qui n’a pas été racontée dans ce genre très souvent, voire pas du tout », a-t-elle déclaré. « Cela implique de créer cette histoire d’amour queer qui a tout conduit. » Dans le souvenir de Janiak, les histoires de Stine étaient pour la plupart « très droites et très blanches ». Mais « Fear Street: 1994 », qui lance la trilogie Netflix slasher qui comprend des successeurs en 1978 et 1666, présente une adolescente noire gay, Deena (Kiana Madeira), comme l’héroïne. En ce qui concerne sa romance avec Sam (Olivia Scott Welch), Deena ne permet à rien de se mettre en travers – pas une sorcière (Elizabeth Scopel) qui a jeté une malédiction sur sa ville au 17ème siècle, un tueur avec un masque de crâne ou un ancien mal incarné prenant maintenant la forme d’un policier blanc (Ashley Zukerman).

Ce n’est pas facile, comme le montrent les films. Au début de « 1994 », Deena et Sam ont rompu et ce dernier passe pour hétéro, avec un petit-ami jock en plus, afin de satisfaire sa mère homophobe et la société elle-même. Les années 90, comme tout millénaire peut en témoigner, ont peut-être été une époque où les filles imitaient les pop stars comme Brandy, Britney Spears et Christina Aguilera, mais cela a également rendu la tâche difficile pour celles comme Deena qui ne respectaient pas ces normes culturelles. Elle écoute Garbage, porte de la flanelle surdimensionnée et aime les filles.

« Tout d’abord, elle n’est pas blanche », a déclaré Janiak. «Deuxièmement, elle est butch. Même si elle voulait essayer de se faire passer pour une fille hétéro comme Sam, elle ne pouvait pas. La société la regarde tout de suite et dit : « Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes.’ Donc, elle a été forcée de s’approprier cela, mais cela ne veut pas dire que c’est facile pour elle. Elle est encore adolescente en 1994. D’autres personnages de l’univers mis à jour de « Fear Street » défient de la même manière les Trope « fille finale saine et blanche » qui a contribué à définir le genre. La camarade de classe de Deena et Sam, Kate (Julia Rehwald), est une pom-pom girl américaine philippine. Le frère de Deena, Josh (Benjamin Flores Jr.), passe des heures dans les forums de discussion d’AOL consacrés aux théories du complot sur les innombrables meurtres qui ont tourmenté leur ville, Shadyside, pendant des années. Il y a aussi Martin (Darrell Britt-Gibson), le préposé au centre commercial consciencieux qui est continuellement profilé par la police. Ces personnages ne jouent pas seulement des rôles de soutien ou ne servent pas de punchlines pour les rôles principaux. Ce sont les protagonistes qui ancrent l’histoire. En plus de diriger une trilogie amusante et vraiment effrayante qui rend hommage à des classiques comme « Scream » et « Friday the 13th », Janiak voulait mettre en lumière « toute une ville de personnes marginalisées à qui on a dit qu’elles étaient dehors . » Elle a ajouté: «Et intégrez cela dans l’ADN. Pas seulement que ce soit un gadget des films.

Ce sont aussi les héros. Dans une scène tendre de «1994», lorsque Sam arrête enfin de nier ses sentiments pour Deena quelques instants avant que la première ne devienne possédée, Deena fait un vœu crucial à Sam. « Ce soir, même si nous sommes en enfer, j’ai l’impression d’avoir une autre chance avec toi », lui dit-elle. « Je ne vais plus te perdre. Parce que toi et moi sommes la sortie. Cette simple déclaration est souvent entendue avec horreur, mais elle est généralement prononcée par un homme à son intérêt amoureux féminin. Dans « Fear Street », la promesse d’un avenir semble plus importante : elle signale un changement qui exige que Deena soit renvoyée en 1666. Là, en tant que Sarah Fier, la femme queer qui a été persécutée en tant que sorcière et pendue à cause d’elle amour pour une autre femme (également jouée par Welch), elle peut demander justice contre le même genre de haine et de violence qui sépare Deena et Sam de nos jours. Dans « 1666 », Janiak voulait souligner l’idée que les femmes qui étaient accusées d’être des sorcières à l’époque étaient celles qui ne correspondaient tout simplement pas à la norme. Elles ont été qualifiées de sorcières « parce qu’elles étaient autres, parce qu’elles regardaient trop longtemps l’autre fille, ou parce qu’elles ne voulaient pas se marier », a-t-elle déclaré. « Ils ne s’alignaient pas sur les lignes sociétales. » En fin de compte, l’animosité que l’humanité affiche – comme avec Salomon (également joué par Zukerman), qui rallie une ville entière pour persécuter Sarah dans « 1666 » – est tout aussi mortelle qu’une malédiction de sorcière, sinon plus. Cela a permis à Janiak de regarder au-delà des peurs surnaturelles pour examiner les maux de notre prochain. « Pour moi, c’est toujours la chose la plus effrayante », a déclaré Janiak. « Je pensais que c’était une opportunité géniale que nous puissions rendre visite à des méchants fous de genre, mais finalement arriver à cette chose sous-jacente de » Qui est le vrai monstre ici? « » En fin de compte, les films «Fear Street» sont ambitieux – bien qu’il y ait évidemment beaucoup de carnage en cours de route. Deena et Sam aident à sauver la ville, mais plus important encore, ils préservent leur amour l’un pour l’autre. « La trilogie nous a permis de donner un peu d’espoir qui, je pense, n’existe pas habituellement dans les films d’horreur », a déclaré Janiak, et avec un rire a ajouté: « Quand vous n’avez qu’une heure et demie, vous avez juste tuer tout le monde. Mais l’expérience du cinéma nous a permis de pousser et de remettre en question et de changer un peu les choses. Et c’était nécessaire.