Dans Donald Trump c.Démocratie, l’acquittement montre la profondeur et le danger d’une pandémie de Trumpisme

Le fait que le Sénat ait acquitté l’ancien président Donald Trump d’incitation à l’insurrection est une tache sur le plus prestigieux organe législatif américain. Les faits étaient clairs. Mais plus qu’une tache, le Sénat a aussi une maladie.

Sur les 100 jurés qui ont entendu l’affaire de destitution de Trump, au moins 16 étaient plus co-conspirateurs dans les efforts de Trump pour annuler des élections libres et équitables qu’ils ne l’étaient. juges indépendants.

Huit ont voté le mois dernier renverser la victoire électorale de Joe Biden – le résultat précis l’inspiration Trump insurgés recherché lorsqu’ils ont quitté son rassemblement et se sont rendus au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri, Cindy Hyde-Smith du Mississippi, John Neely Kennedy de Louisiane, Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Rick Scott de Floride et Tommy Tuberville de l’Alabama ont tenté de faire dérailler l’expérience américaine de démocratie vieille de plusieurs siècles.

Violer les serments constitutionnels

Cinq des mêmes membres et six autres ont signé la lettre de Cruz demandant une enquête d’urgence sur les fausses allégations de Trump, après quoi les États seraient autorisés à modifier leurs votes au collège électoral, une décision qui aurait écarté les opinions de millions d’Américains. Le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin, Steve Daines du Montana, James Lankford de l’Oklahoma, Marsha Blackburn du Tennessee, Mike Braun de l’Indiana et Bill Hagerty, également du Tennessee, acceptaient de retirer à des millions d’Américains le droit de voter sur la base de faux des allégations qui avaient déjà été rejetées dans plus de 60 décisions de justice, dont beaucoup provenaient de juges que Trump lui-même avait nommés.

D’autres ont répandu le gros mensonge de Trump selon lequel l’élection a été volée par leurs actions ou leurs paroles.

Le sénateur Rand Paul du Kentucky a déclaré clairement lors d’une audience du Congrès que l’élection «a été volée à bien des égards». Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud a appelé le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et l’a fait pression pour qu’il change les votes dans l’État que Biden a remporté de justesse – un appel que les responsables de l’État examinent maintenant. Ils ont contribué à construire la croyance délirante parmi les insurgés que Trump était le vainqueur légitime, une cause pour laquelle ils étaient prêts à attaquer les lignes de police et à menacer la vie des membres du Congrès et du vice-président de l’époque Mike Pence.

Ces 16 jurés, qui n’étaient pas impartiaux, sont coupables d’avoir violé leurs serments constitutionnels et d’avoir tenté d’emmener la nation sur une voie dictatoriale avec un président non élu. Tous ont voté pour acquitter Trump d’avoir tenté de faire dérailler un transfert pacifique de pouvoir, un acte dans lequel ils ont tous joué un rôle.

Le caucus autoritaire du Sénat

Alors que le vote décevant 57-43 de samedi sur la destitution laisse Trump libre de jouer un rôle dans la politique américaine à l’avenir, il est démis de ses fonctions et réduit au silence sur les médias sociaux, de sorte que ses opportunités de perfidie sont limitées. Ce n’est pas vrai pour le caucus autoritaire du Sénat et pour un groupe similaire de plus de 100 membres à la Chambre des représentants. Les deux conservent un pouvoir important dans un Congrès étroitement divisé alors que le président Biden s’efforce de restaurer les garde-fous constitutionnels démantelés sous l’administration Trump. Une maladie autoritaire reste au centre de la politique nationale, même en l’absence élective de Trump.

Le fait qu’une si grande partie de la branche législative soit opposée à la forme démocratique de gouvernement américain est une honte choquante, mais c’est aussi une menace. Trump est démis de ses fonctions, mais comme le vote le montre, les États-Unis ne sont pas exempts de Trumpisme.