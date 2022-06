Dans deux élections, Nord et Sud, Boris Johnson risque une vive réprimande

M. Ahmed a comparé le cas à celui d’Harold Shipman, un médecin anglais notoire et tueur en série qui aurait assassiné 250 de ses patients alors qu’il était médecin généraliste avant de se suicider en prison à Wakefield en 2004. « Avons-nous cessé de faire confiance aux médecins généralistes ? ” a déclaré M. Ahmed au Telegraph. « Non, nous faisons toujours confiance aux médecins généralistes et nous savons qu’il était une mauvaise pomme là-dedans. »

M. Johnson a jusqu’ici gardé ses distances. Vendredi, il a sauté une conférence des législateurs conservateurs du nord dans la ville voisine de Doncaster, effectuant à la place une visite répétée dans la capitale ukrainienne Kyiv, où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky.

Pour certains politiciens locaux, c’était un signe révélateur.

« Les conservateurs ne pensent pas que cela vaille la peine de se battre », a déclaré David Herdson, qui se présente pour le siège en tant que candidat du parti indépendant du Yorkshire. « Les travaillistes pensent que l’élection est dans le sac, et ils ne veulent pas faire d’erreurs. »