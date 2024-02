« Mesure pour mesure » de Shakespeare a de nombreux arguments en faveur : des discours émouvants sur la noblesse de la miséricorde, des thèmes toujours d’actualité sur les excès du gouvernement dans le domaine de la moralité. Mais malgré sa fin pseudo-happy vaguement absurde, « Measure » est plutôt austère ; rares sont ceux qui placeraient cette « pièce à problème » qui défie le genre sur la liste des comédies les plus bruyantes du Barde.

Mais tout le monde s’amuse dans « Desperate Measures », l’adaptation musicale de la pièce de Shakespeare dans le Far West de David Friedman et Peter Kellogg, maintenant mise en scène par la Constellation Theatre Company, où il est facile de suivre le voyage.

Les noms et les scénarios ont été modifiés et les intrigues parasites ont été supprimées. (Il y a moins de gore – ce qui signifie pas d’échanges de têtes coupées ! – mais un monologue d’ouverture reconnaît avec un clin d’œil qu’ils ont gardé les parties les plus sexy). Le principe reste intact : l’affable vaurien Johnny Blood (Hunter Ringsmith) est condamné à la pendaison après une fusillade, et le gouverneur intransigeant de l’Arizona (un joyeusement méchant Greg Watkins) n’est pas favorable aux allégations de légitime défense. . La sœur de Johnny, Susanna (Julia Link), sur le point de devenir religieuse, demande pardon au chef. Il est dedans – si elle renonce à sa chasteté en échange. Ce n’est pas sur la table (au grand dam de son frère ; la plupart des femmes prennent leur vertu beaucoup moins au sérieux, plaide-t-il). Mais Susanna est prête à suivre un plan visant à tromper le politicien, gracieuseté du shérif plus intelligent qu’il n’en a l’air (Tyler Dobies), qui voudrait que Bella (Audrey Baker), l’amante courtisane de son frère, se substitue pendant le sexe réel. partie.

C’est lors de l’élaboration de ce plan farfelu (« Ça ne fait pas de mal d’essayer ») que « Mesures désespérées » trouve sa place, s’appuyant sur les plaisanteries bien-aimées de Shakespeare sur l’identité erronée (« Un homme croit connaître sa femme, mais dans le l’obscurité… n’est-ce pas ? »). Avant cela, la comédie musicale se débat sur le plan tonal à travers quelques ballades mélancoliques aux paroles maladroites (« Plus je vis, plus je vois que l’humanité n’est pas gentille », Dobies se retrouve coincé à chanter à un moment donné), bien que Watkins parvienne à vendre son Le méchant Disney « Un jour, ils me remercieront » sur le charme absolu. Les racines de Constellation dans la farce servent bien la compagnie, et la comédie musicale finit par s’installer dans le bon rythme exagéré ; L’acte 2 est une émeute. Le décor de style salon de Samuel Klaas, avec ses lourdes lambris, ses crânes de vache et ses cactus, offre un espace flexible pour les changements de scène rapides de la série (un lit apparaît de manière amusante de nulle part à un moment donné).

Le langage du spectacle est contemporain mais se déroule dans une série de distiques occasionnels, un procédé qui peut parfois distraire. La plupart des chansons au bluegrass font avancer l’histoire sans vraiment résonner en tant que numéros autonomes, mais Baker livre une chanson burlesque gagnante avec “It’s Getting Hot in Here”, et le timing comique impeccable de Dobies est mis à profit dans ” Arrêtez-vous là », alors qu’il s’interrompt encore et encore avant que son monologue intérieur ne reconnaisse son attirance croissante pour Susanna.

Il n’en faudrait pas beaucoup pour donner à « Mesurer pour mesurer » un peu plus de poids féministe, et « Mesures désespérées » étoffe les motivations sous-jacentes de ses protagonistes féminines (toutes deux habilement incarnées par des doublures lors de la performance de lundi – les principes devraient être de retour. Cette fin de semaine). La série explore l’amitié grandissante entre Bella et Susanna et est à son apogée lors des échanges d’identité du couple (un grand gag visuel fait que Bella joue le rôle d’un miroir en pied à un moment donné). L’hypocrisie, un thème lourd dans “Measure for Measure”, ne se limite pas non plus aux méchants sur scène ici, car Susanna s’en accuse tout en luttant à haute voix avec ses propres motivations envers une future fraternité et son émotion croissante envers le shérif. Tout se termine par une paire de mariages précipités qui semblent plus mérités que les accouplements douteux de la onzième heure de Shakespeare – il s’avère que c’est un beau jour pour un engagement à vie.