Dans des villes israéliennes mixtes fières de bonnes relations, une division soudaine et explosive

LOD, Israël – Les Arabes et les Juifs de Lod, l’une des villes les plus mélangées d’Israël, ont traversé de nombreux bouleversements. Mais ils n’avaient jamais vu le genre de violence intercommunautaire qui s’est déroulée ici au cours des trois derniers jours. Des jeunes arabes en colère se sont révoltés cette semaine après que les violences policières à Jérusalem se soient transformées en conflit avec Gaza. Ils ont commencé à brûler des synagogues et des voitures, à lancer des pierres et à lancer des séries sporadiques de coups de feu. Des gangs de justiciers extrémistes juifs, certains appelés de l’extérieur de la ville, ont lancé une contre-attaque, allumant leurs propres incendies. Pas même pendant les Intifadas, les soulèvements palestiniens massifs du passé, les Israéliens n’ont connu ce genre de violence populaire. Et bien que les troubles aient commencé à Lod, ils se sont rapidement propagés aux villes israéliennes mixtes d’Acre et de Haïfa, depuis longtemps fières de leurs relations intercommunautaires, et aux villes arabes de Galilée. Les Juifs ont battu mercredi un chauffeur présumé arabe dans une banlieue de Tel Aviv. Des bédouins ont incendié et tendu une embuscade à des voitures juives avec des pierres dans le sud du désert du Néguev.

«Nous sommes sortis en courant de la maison sans vêtements. Il brûlait », a déclaré Shirin al-Hinawi, une résidente arabe de 33 ans de Lod dont la maison a été carbonisée par un cocktail Molotov mercredi soir. Sa famille a appelé à l’aide de la police, mais personne n’est venu, a-t-elle dit.

«Nous ne vivons pas à Gaza», a-t-elle dit, désemparée. «Je suis citoyen israélien et nous n’avons rien fait.» Les détritus des voitures incendiées, du verre brisé et des bâtiments carbonisés des deux côtés témoignaient d’un cauchemar national. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a plaidé pour le calme et la fin des «lynchages», et s’est rendu jeudi à Lod, disant qu’il pourrait envoyer des troupes. Certains Israéliens ont commencé à s’inquiéter de la possibilité d’une guerre civile. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence spécial dans la ville, qui compte environ 80 000 habitants, et imposé un couvre-feu nocturne. Des centaines de policiers paramilitaires aux frontières ont été amenés de la Cisjordanie occupée et déployés dans toute la ville. Mais beaucoup craignaient que la violence ne fasse que s’intensifier.

Jeudi matin, un Juif local a été poignardé et blessé alors qu’il se rendait à la synagogue. La nuit tombée, une autre personne a été grièvement blessée par balle, a indiqué la police. Des jeunes juifs orthodoxes sont venus de l’extérieur de la ville. Au moins un, vraisemblablement un soldat hors service, portait un fusil d’assaut, un autre une batte de baseball. Un message faisant le tour des médias sociaux avait appelé à une «armée civile» pour fournir un renfort à Lod, créant un sentiment anarchique en spirale. Le quartier dans lequel la maison de Mme al-Hinawi a été incendiée, Ramat Eshkol, est l’une des zones les plus mixtes du pays. Jeudi matin, les gens ont semblé choqués. Tahael Harris, une femme juive de 27 ans qui vit dans un vieil immeuble avec un mélange de résidents arabes et juifs en face d’une école religieuse juive qui a été incendiée, a déclaré qu’elle, son mari et ses deux enfants avaient été enfermés à la maison derrière des verrous. des portes pendant la nuit pendant que des foules arabes incendiaient des voitures dans la rue en contrebas et lançaient des pierres. Le conflit israélo-palestinien Mise à jour 13 mai 2021 à 17 h 47 HE Israël a attaqué Gaza avec des forces terrestres, aggravant le conflit.

Le nombre et la portée des roquettes du Hamas ont surpris les Israéliens.

La violence pourrait nuire à l’économie israélienne, prévient l’agence de notation. Alors que la violence s’intensifiait, la famille a entendu des coups de feu. «Avant, c’était calme, pas parfait, mais nous étions de bons voisins», a-t-elle déclaré à propos des résidents arabes et juifs du bloc d’appartements. «Je ne sais pas où ils étaient hier soir. Je ne veux pas demander parce que j’ai peur d’entendre la réponse.