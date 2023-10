Dans des véhicules, des bateaux et des parapentes : comment le Hamas a franchi la barrière de sécurité à Gaza

Les terroristes du Hamas – voyageant à bord de véhicules, de bateaux et de parapentes motorisés – ont franchi la barrière de sécurité de Gaza et attaqué des villes israéliennes et des postes militaires voisins, ouvrant le feu sur les habitants et les passants.

Les combats ont fait rage jusque tard dans la nuit, au moins 70 personnes ayant été tuées en Israël, tandis que les autorités de Gaza ont publié un bilan de 232 morts, dans l’escalade la plus sanglante du conflit depuis des années, qui a également fait plusieurs centaines de blessés des deux côtés.

L’armée a déclaré dans la soirée que ses forces étaient toujours engagées dans des combats à tir réel dans 22 endroits, dans le cadre d’une opération en cours baptisée « Épées de fer », alors que des réservistes étaient appelés.

« Il y a encore 22 endroits où nous affrontons des terroristes venus en Israël, depuis la mer, depuis la terre et depuis les airs », a déclaré le porte-parole de l’armée, Richard Hecht, ajoutant que l’attaque du Hamas comprenait une « invasion terrestre massive ».

Le Hamas a publié plus tôt des images de plusieurs Israéliens capturés, et un autre porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a confirmé qu’« il y a des soldats et des civils kidnappés ».

« Je ne peux pas donner de chiffres à leur sujet pour le moment. C’est un crime de guerre commis par le Hamas et ils en paieront le prix. »

« Nous sommes en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la nation stupéfaite alors que l’armée de l’air pilonnait des cibles dans l’enclave côtière sous blocus, notamment plusieurs tours résidentielles qui ont été complètement détruites.

« L’ennemi paiera un prix sans précédent », a promis le Premier ministre chevronné après que le Hamas eut lancé sa première offensive combinée terrestre, aérienne et maritime, un demi-siècle après le déclenchement de la guerre israélo-arabe de 1973.

Le groupe islamiste a lancé cette attaque sur plusieurs fronts vers 06h30 (03h30 GMT) avec des milliers de roquettes tirées jusqu’à Tel-Aviv et Jérusalem, certaines contournant le système de défense du Dôme de Fer et touchant des bâtiments.

« Envoyez de l’aide, s’il vous plaît! » une Israélienne qui s’était réfugiée avec son enfant de deux ans a plaidé alors que les terroristes à l’extérieur ouvraient le feu et tentaient de s’introduire dans leur coffre-fort, ont rapporté les médias israéliens.

Des corps ont été vus gisant dans les rues de Sderot, près de Gaza, et à l’intérieur de voitures, leurs pare-brise brisés par des balles.

« J’ai vu de nombreux corps, de terroristes et de civils », a déclaré à l’AFP un homme se présentant sous le nom de Shlomi, debout à côté de cadavres couverts sur une route près du kibboutz de Gevim, dans le sud d’Israël.

« Tant de corps, tant de corps. »

‘Portes de l’enfer’

Le général de division de l’armée israélienne Ghasan Alyan a averti que le Hamas avait « ouvert les portes de l’enfer ».

Un journaliste de l’AFP à Gaza a vu de la fumée s’échapper des restes d’une tour résidentielle qui, selon le ministère de l’Intérieur de Gaza, contenait 100 appartements et a été complètement détruite.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait averti les habitants d’évacuer avant de cibler les immeubles à plusieurs étages utilisés par le Hamas.

L’organisation humanitaire Médecins sans frontières a déclaré qu’une frappe avait touché l’hôpital indonésien de l’enclave et une ambulance à l’extérieur de l’hôpital Nasser, dans le sud de Gaza, causant plusieurs morts.

À la tombée de la nuit, la compagnie d’électricité publique israélienne a coupé l’alimentation électrique de Gaza.

Cette escalade fait suite à des mois de violence croissante, principalement en Cisjordanie occupée, et de tensions autour de la frontière avec Gaza et dans les lieux saints contestés de Jérusalem.

Le Hamas a qualifié son attaque d’« Opération Al-Aqsa Flood » et a appelé les « combattants de la résistance en Cisjordanie » ainsi que dans les « nations arabes et islamiques » à se joindre à la bataille.

« Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation (israélienne) », a déclaré sa branche armée, les Brigades Ezzedine al-Qassam, affirmant avoir tiré plus de 5.000 roquettes.

Hecht a déclaré qu’Israël avait dénombré plus de 3 000 roquettes au cours de la journée.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que le groupe était « sur le point d’une grande victoire et d’une conquête claire sur le front de Gaza ».

« Assez, c’est assez », a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé. « Le cycle des intifadas (soulèvements) et des révolutions dans la bataille pour libérer notre terre et nos prisonniers qui croupissent dans les prisons d’occupation doit être achevé. »

« Précipice dangereux »

Les sirènes des raids aériens ont retenti dans le sud et le centre d’Israël, ainsi qu’à Jérusalem, où plusieurs roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne.

À Tel Aviv, un trou béant a été creusé dans un immeuble, les habitants étant montés à bord d’un bus pour se réfugier dans un hôtel.

Les impacts de roquettes ont incendié des voitures sous des immeubles résidentiels dans la ville israélienne d’Ashkelon, au nord de Gaza.

Parmi les morts figurait le président d’un conseil régional pour les communautés israéliennes au nord-est de Gaza, tué dans une fusillade.

Les écoles resteront fermées dimanche, début de semaine en Israël.

Le conflit a provoqué des perturbations majeures à l’aéroport de Tel Aviv, American Airlines, Emirates et Ryanair parmi les transporteurs ayant annulé leurs vols.

Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, conduisant à un blocus paralysant par Israël de cette enclave pauvre de 2,3 millions d’habitants.

Israël et le Hamas ont depuis mené plusieurs guerres. Le dernier échange militaire majeur, en mai, a tué 34 Palestiniens et un Israélien.

Samedi, dans le nord de Gaza, des centaines de personnes ont fui leurs maisons, emportant de la nourriture et des couvertures, a constaté un correspondant de l’AFP.

En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est annexée, trois Palestiniens ont été tués et environ 80 blessés lors d’affrontements avec les forces israéliennes et les colons, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et la Société du Croissant-Rouge.

À Jérusalem-Est, annexée par Israël, certains résidents palestiniens ont applaudi et klaxonné leurs voitures tandis que les sirènes retentissaient.

Les capitales occidentales ont condamné les attaques du Hamas, que les États-Unis, l’Union européenne et Israël considèrent comme un groupe terroriste.

Mais le Hamas a bénéficié du soutien d’autres ennemis d’Israël, le guide suprême iranien se déclarant « fier » et le groupe militant libanais Hezbollah louant « l’opération héroïque ».

Les États-Unis ont condamné les attaques des « terroristes du Hamas » et se sont engagés à garantir que leur principal allié dispose des moyens de se défendre.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié cet attentat de « terrorisme sous sa forme la plus méprisable ».

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a mis en garde contre « un précipice dangereux » et a appelé toutes les parties à « se retirer du gouffre ».

Avant les violences de samedi, au moins 247 Palestiniens, 32 Israéliens et deux étrangers avaient été tués cette année, dont des combattants et des civils, selon des responsables israéliens et palestiniens.