Dans des recherches révolutionnaires, des scientifiques extraient divers ADN animal de l’air

Deux études récentes ont montré que l’ADN est omniprésent et peut donner un indice sur les animaux environnants lorsqu’il est extrait d’un échantillon d’air. Publiée dans la revue bioRxiv la semaine dernière en tant que prépublication, l’étude est en cours de certification par des pairs. La recherche a été menée par deux groupes qui ont indépendamment montré que l’atmosphère peut contenir des quantités détectables d’ADN provenant d’une myriade d’animaux. L’équipe de scientifiques comprenait huit membres de la School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London, Department of Biology, York University, Toronto, Canada et Hamerton Zoo Park, Royaume-Uni.

L’étude a démontré comment l’ADN d’animaux terrestres peut être collecté dans l’air dans des conditions naturelles, ce que les chercheurs ont décrit comme « une avancée révolutionnaire pour la biosurveillance terrestre ». Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé des échantillons d’air provenant d’un parc zoologique, où les espèces sont spatialement confinées et uniques par rapport à la faune indigène. L’équipe de scientifiques a en outre mentionné dans le résumé qu’elle avait montré que l’ADN dans l’air pouvait être utilisé pour identifier les espèces captives et leurs interactions potentielles avec des groupes locaux d’organismes.

Les échantillons d’air recueillis par les chercheurs contenaient de l’ADN de 25 espèces de mammifères et d’oiseaux, dont 17 espèces de zoos terrestres connues et distinctes. L’étude a également identifié des aliments dans l’air échantillonné dans des enclos et détecté quatre organismes indigènes de la région, dont le hérisson eurasien, qui est en voie de disparition au Royaume-Uni, et le cerf muntjac, une espèce envahissante établie localement.

Les chercheurs mentionnent que leurs données fournissent des preuves que l’airDNA est concentré autour de zones récemment habitées, par exemple des enclos intérieurs, mais ils ont également détecté une dispersion loin de la source, ce qui suggère une écologie du mouvement de l’airDNA. Cette découverte, mentionne l’étude, met en évidence le potentiel de l’échantillonnage d’airDNA à distance.

Les chercheurs pensent qu’avec le déclin mondial de la biodiversité, les scientifiques ont besoin d’outils de biosurveillance rapides et non invasifs applicables à l’échelle mondiale. L’ensemble de données de l’étude a détecté des espèces menacées d’extinction locale et plusieurs interactions prédateur-proie confirmées. Les scientifiques pensent que cette approche « révolutionnera » les enquêtes sur la biodiversité terrestre.

